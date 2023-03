Elizabeth Mendoza de pequeña en su natal Huancayo, ciudad que dejó para seguir su sueño de estudiar ingeniería de telecomunicaciones en la UNMSM. (Foto: Elizabeth Mendoza)

De hecho, su curiosidad estaba en descubrir el porqué de las cosas, como cuando vio el paso de los celulares tamaño ladrillo a los smartphones. Todo ese mundo detrás de esos cambios tecnológicos junto a su pasión por las redes y la tecnología fueron los que impulsaron a Elizabeth a estudiar ingeniería de telecomunicaciones.

“Fue la mejor opción que pude tomar”, comenta con entusiasmo.

Elizabeth junto a su familia. Sus padres son comerciantes y tiene dos hermanos que estudiaron administración y continúan la vena del negocio de la familia.

A los 16 años, la joven huancaína ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una tarea nada sencilla y que Elizabeth alcanzó con mucho orgullo. Nueve años después. este 2023, Eli es la embajadora del programa ‘Seeds for the future’ (Semillas para el Futuro) de la compañía Huawei y nuestra representante en la feria tecnológica más grande del mundo, Mobile World Congress (MWC) 2023, inaugurada por el Rey Felipe VI en Barcelona (España).

“Yo participé en el programa ‘Seeds for the future’ en el 2020, cuando aún estaba en la universidad, lo conocí por dos compañeros que habían participado en el 2019 y me comentaron que era muy interesante porque llevabas cursos del mismo Huawei, aprendías de la cultura china y un poco del idioma chino”, comentó a El Comercio durante el MWC 2023.

La joven ingeniera en sus días en la UNMSM.

Esta experiencia, relata, amplió más su mente respecto a las nuevas tecnologías que estaban llegando y aplicándose mucho en otras latitudes como el ‘cloud’, la inteligencia artificial, big data y el mundo de oportunidades que se abría con ellas. Toda esa información fue nueva para Elizabeth en aquella época, ya que no siempre toda esa información era recibida en las aulas universitarias.

Aunque la pandemia frustró su viaje a China, ´que formaba parte del entrenamiento en el programa de ‘Seeds for the future’, la joven ingeniera asegura que fue una gran experiencia y su rol como representante peruana de Huawei la está llevando a conocer nuevos países y muchas más tecnologías.

El camino para ser embajadora de la gigante china

Luego de formar parte de Semillas para el futuro, un programa de Huawei que está en 150 países y donde han participado más de 2,2 millones de estudiantes, Elizabeth siguió capacitándose y participando de Hackatones que la impulsen a seguir trabajando su espíritu innovador y aplicando todo lo aprendido. Participó en una Hackatón del BBVA con una plataforma de inteligencia artifical para la traducción, y también de Osiptel, donde obtuvo el segundo puesto al crear una plataforma para la inclusión de lenguas, entre ellas el quechua.

En el 2022, Huawei volvió a contactar a nuestro joven talento y la invitaron a participar en un concurso para ser la embajadora de Huawei en el Perú. La joven destacó y obtuvo el primer lugar siendo elegida como nuestra embajadora.

Mendoza en el booth de Huawei durante el MWC 2023, representando al Perú. (Foto: El Comercio)

A raíz de ello, participó también durante la cumbre “LAC Talent Summit” 2022, desarrollada en México, y logró alcanzar el segundo puesto durante dicha jornada para ser embajadora de Huawei a nivel de toda la región latinoamericana. Mostrando nuevamente el talento peruano femenino en el mundo de la tecnología. El primer y segundo lugar de este concurso fueron seleccionados por la gigante china para participar como embajadores del programa para el MWC2023, desarrollado en Barcelona. Su gran desempeño en los programas y la proactividad que mostró fueron claves para ello, según indican desde Huawei.

“Estoy muy feliz de que me hayan invitado, acá vemos todas las tecnologías y es muy sorprendente. Me ha gustado mucho. Hay muchos temas nuevos, se abren nuevos mundos y hay mucho por aprender. Y creo que en eso se basa mi vida, cada cosita nueva que veo me gusta investigarla, aprender, eso es lo que constantemente hago”, asegura muy resuelta en este gran evento. Además de esta gran experiencia, Mendoza ganó un viaje a China, que se dará en un futuro cercano.

En su trabajo diario, pone en práctica todo el expertise que va construyendo día a día. Tanto en proyectos para llevar Internet a los pueblos más alejados, en el que también participó con otra empresa, como para utilizar big data y otras tecnologías para medir riesgos financieros, entre muchos otros usos que va descubriendo en su trabajo.

La joven participó en el evento, al que también fue invitada la rectora de la UNMSM, Jerí Ramón. (Foto: Exitosa)

Hoy, con 25 años, Elizabeth ha transitado por muchas experiencias. Y quiere que más jóvenes puedan vivir lo que ella está viviendo actualmente, por lo que siente que como embajadora de Huawei y al dar a conocer su historia puede animar a que más estudiantes se animen a participar de iniciativas como la de Semillas para el futuro.

“Mi objetivo es que más personas conozcan estas oportunidades. Y que también, en temas de género, más chicas se quieran integrar a estos programas, los conozcan y sepan que no es tan difícil como algunas personas lo pintan. Todos podemos, no hay que estigmatizar. Yo quisiera que más personas se involucren en este mundo de digitalización porque va a seguir creciendo a futuro”, reflexiona.

Tres universidades peruanas han firmado convenios para desarrollar talento digital en sus aulas universitarias. Aseguran que esto motivará a que se puedan actualizar los contenidos de la malla curricular a futuro. (Foto: El Comercio)

De hecho, al respecto de la participación de las mujeres en la tecnología, recuerda que fue chocante cuando en su primer día de clases en la universidad, notó que eran apenas 4 mujeres en todo el salón. Por fortuna, en su caso, sus padres la apoyaron, junto a sus dos hermanos, que se dedican al comercio en su ciudad ubicada en el centro del país.

Mientras tanto, Elizabeth se sigue abriendo paso en este amplio mundo de la tecnología, donde destaca como talento femenino y abriendo puertas a que más estudiantes puedan hallar también su camino.

Tres universidades firmaron convenios Hacia el desarrollo del talento digital Convenio _ La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, y la Universidad Nacional Federico Villarreal firmaron un convenio con la empresa tecnológica Huawei para fortalecer el talento digital de sus estudiantes y docentes universitarios. A raíz de la alianza con Huawei, los alumnos y profesores podrán ser capacitados en habilidades digitales en campos como la inteligencia artificial, big data, nube y otras certificaciones en telecomunicaciones, a través también del programa Semillas para el futuro. Vicky Zhang, Vicepresidenta de Relaciones públicas de Huawei, destacó que tres importantes universidades nacionales sean lideradas por tres rectoras mujeres. También confirmó el compromiso de Huawei en contribuir con el desarrollo del talento digital, que es la base para el desarrollo y el futuro de un país.