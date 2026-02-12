Hyundai aspira a volver al segundo lugar del mercado de vehículos livianos: este es el potencial del mercado al que apunta la marca

En el 2025, Hyundai registró un crecimiento de 17,9% frente al 2024, de acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Pese a este aumento, la marca cerró el año descendiendo al tercer lugar de ventas de vehículos livianos. Es así que en este 2026, el fabricante surcoreano aspira a volver al top 2 del mercado, indica a Día 1 Mario Valdovinos, gerente de Negocio Hyundai en Gildemeister Perú.

Con este objetivo, señala, esperan crecer más que el mercado y alcanzar un volumen de ventas cercano a los 18.000 vehículos, superando a la cifra del 2025 de alrededor de 16.600 unidades vendidas.

“En el 2025 la industria creció más que nosotros y perdimos el segundo lugar. Es algo que nos duele y nos pone el desafío de recuperarlo en el 2026. Es uno de nuestros principales desafíos, pero tampoco se trata de lograrlo a cualquier costo”, expresa.

En ese sentido, la marca surcoreana considera que tiene potencial para aprovechar mejor la categoría de SUV, donde cuentan con modelos como Creta y Tucson.

“Tenemos Creta con más de 8.700 unidades y Tucson con más de 2.800 unidades. Ahí tenemos todavía una oportunidad de seguir creciendo con SUV”, sostiene Valdovinos.

Agrega que tienen modelos como el i10 hatchback que concentra más del 30% de ventas dentro de su segmento.

Para este año, se estima que la facturación alcanzará los US$270 millones.

Modelo Hyundai Tucson. (Foto: Mario Zapata). / Mario Zapata N.

‘Performance’ de modelos ya lanzados

El ejecutivo cuenta que ya han venido realizando lanzamientos en el 2025 que esperan continuar aprovechando. Es el caso de la Hyundai Tucson, cuya última versión fue lanzada el año pasado y en los últimos tres y cuatro meses se elevó el volumen de ventas entre 50% y 60% , comenta.

Añade que otro modelo que puede contribuir en el crecimiento de Hyundai es el Palisade Hybrid, SUV de 3 filas de asientos lanzado en el último trimestre del 2025.

Valdovinos también indica que se espera aumentar la tasa de retención de clientes acercando los talleres a los consumidores y también con el programa ‘Kit control’, con el que aseguran el precio de postventa para su vehículo hasta por 36 meses.

Lanzado en octubre de 2024, con este programa Hyundai ha aumentado en más de 20% la tasa de retención de clientes en el primer año de haberse implementado ‘kit control’.