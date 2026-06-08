Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Juan Carlos Zevallos, CEO de IBM Perú, analiza la IA en el desarrollo de software: de la velocidad al valor empresarial (Foto generada con IA: Copilot)
Juan Carlos Zevallos, CEO de IBM Perú, analiza la IA en el desarrollo de software: de la velocidad al valor empresarial (Foto generada con IA: Copilot)
Por Juan Carlos Zevallos

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un factor decisivo para la competitividad empresarial. En un entorno donde las organizaciones necesitan innovar con mayor rapidez y responder a cambios constantes, el desarrollo de software vive una transformación profunda impulsada por esta tecnología.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.