En medio de la aceleración tecnológica que atraviesan las empresas, IBM Perú ha identificado tres tendencias que marcarán la pauta en el sector durante los próximos años: la adopción de nubes híbridas –que combinan nubes públicas y privadas–, ciberseguridad y transformación digital.

Narciso Lema, líder de la Comunidad Técnica para IBM Perú, detalla sobre el primer punto que el porcentaje de personas que utiliza una sola nube ha caído desde el 2019, al pasar de 45% a 5% en este 2021.

“Hoy día una empresa está usando más de un paradigma de nube. Por ende, tiene que tomar la decisión [sobre] dónde despliega cada cosa”, afirma.

Las nubes híbridas permiten que las empresas puedan seleccionar dónde colocar sus datos o la carga de trabajo. Asimismo, parte de los beneficios que ofrecen incluye las actualizaciones constantes, recuperación ante desastres y ciberseguridad en búsqueda de garantizar la protección de datos.

La adopción de las nubes, según señala Lema, está influenciada también por el nivel de especialización que requieran las distintas industrias según su tipo de regulación o requerimientos de seguridad.

“[Las empresas] van a buscar nubes que tengan esos requisitos de seguridad y cumplimientos normativos”, comenta el experto.

“La aparición de plataformas específicas por industria es algo que va a marcar la pauta también en el 2022″, agrega.

En banca, por ejemplo, es el caso del cumplimiento del ‘Payment Card Industry Data Security Standard’ (PCI), el estándar de seguridad de datos para la Industria de tarjeta de pago. Con ello se busca proteger la información de los tarjetahabientes durante las transacciones que puedan realizar.

En estos espacios, donde la información se viene almacenando en grandes proporciones, la Inteligencia Artificial (IA) se integra como parte del proceso de transformación digital que le está permitiendo a las empresas extraer valor de la información recopilada con más rapidez y precisión –dado el aumento de la confiabilidad de los datos interpretados–.

Hacia la industria 4.0

La cuarta revolución industrial viene permitiendo que, bajo un paraguas de un alto nivel de automatización, las empresas puedan optimizar su cadena de producción. Y esta revolución está marcada, precisamente, por el desarrollo e implementación de la IA.

Lema precisa que, en Latinoamérica, de acuerdo con estudios que IBM ha realizado, el 21% de profesionales encuestados indicó que ha comenzando a adoptar la IA. En esa misma dirección, un 43% de las organizaciones consultadas refirió que está comenzando a explorar este campo.

No obstante, pese a un panorama que demandará de profesionales capacitados en el desarrollo de esta tecnología, el especialista observa que aún no existe personas que cuenten con este perfil, incluso cuando los ámbitos de aplicación ya no se limitan a la asistencia virtual.

“Alrededor del 74% de los profesionales de TI de América Latina confirma que les falta conocimiento para desarrollar y gestionar inteligencia artificial”, remarca.

IBM refiere que, en el caso peruano, existen empresas que están comenzando a explorar los distintos casos de uso de la IA. Por ejemplo, en la industria de producción.

De cara a los próximos años, y frente al impacto de este proceso de transformación, Lema resalta que uno de los principales aprendizajes que les dejó el contexto de pandemia es la necesidad de adoptar el cambio.

“La gran lección aprendida es que tenemos que invertir mucho en capital humano. No existe transformación digital si no se realiza un cambio adecuado frente a la capacitación”, subraya.

