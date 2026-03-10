Escuchar
María Paz Otayza, gerenta de marketing de Ilumi.
Por Fiorella Gil Mena

El crecimiento del ecosistema gastronómico y emprendedor en el Perú está impulsando la demanda por equipamiento profesional para cocinas comerciales. En ese contexto, la empresa peruana Ilumi, con 30 años en el mercado, anunció el lanzamiento de Pro Line, una nueva línea de equipos de alta exigencia dirigida a restaurantes, chefs y negocios gastronómicos que buscan tecnología especializada a precios más accesibles.

