El crecimiento del ecosistema gastronómico y emprendedor en el Perú está impulsando la demanda por equipamiento profesional para cocinas comerciales. En ese contexto, la empresa peruana Ilumi, con 30 años en el mercado, anunció el lanzamiento de Pro Line, una nueva línea de equipos de alta exigencia dirigida a restaurantes, chefs y negocios gastronómicos que buscan tecnología especializada a precios más accesibles.

La compañía, que trabaja con grandes corporaciones como Alicorp, Cencosud, San Fernando y Laive, también proyecta abrir 10 nuevos puntos de venta a nivel nacional este año como parte de su estrategia de expansión. “Hace 30 años nosotros fabricábamos congeladoras en el Perú y ese proceso nos dio mucho conocimiento sobre lo que realmente necesita el mercado local”, explica María Paz Otayza, gerenta de marketing de Ilumi, a Día1.

Con el tiempo, el modelo evolucionó hacia la importación de equipos especializados, pero manteniendo ese conocimiento del consumidor peruano. “Hoy seguimos aprovechando ese expertise que construimos como fabricantes para traer soluciones que respondan a la realidad del negocio gastronómico en el país”, señala.

La empresa peruana de equipamiento comercial y gastronómico lanza su nueva línea profesional con tecnología europea y proyecta abrir 10 nuevos puntos de venta en el país durante 2026

Crecimiento constante

El crecimiento reciente de la empresa refleja esa evolución. Según Otayza, Ilumi cerró el 2025 con un crecimiento de 22% respecto al año anterior, consolidando una tendencia de expansión sostenida en los últimos tres años. “Venimos creciendo a doble dígito de forma constante y, con base en los indicadores del mercado de importaciones y rotación de equipos, podemos afirmar que somos líderes en equipamiento comercial y gastronómico desde hace tres años”, comenta.

La nueva línea Pro Line busca atender un segmento que, según la ejecutiva, había estado desatendido: restaurantes de alta exigencia, chefs reconocidos y cadenas gastronómicas en expansión. “Muchos de estos negocios solo encontraban soluciones en marcas internacionales con tickets muy altos. Con Pro Line ofrecemos tecnología europea y componentes de alta calidad, pero a un precio alrededor de 30% menor que esas marcas”, explica.

Esta nueva propuesta se desarrolla en alianza con Coreco, una fábrica española especializada en equipamiento de refrigeración profesional. En una primera etapa, el portafolio incluye armarios frigoríficos y mesas refrigeradas, equipos clave dentro de las cocinas profesionales. “Nuestro objetivo es ampliar progresivamente el portafolio hasta cubrir todo lo necesario para equipar una cocina de alto nivel”, señala Otayza.

El impulso detrás de esta nueva línea también responde a cambios en el mercado gastronómico. Según la ejecutiva, el crecimiento no solo proviene de restaurantes tradicionales, sino también de ‘dark kitchens’ y de emprendedores que buscan abrir nuevos locales o convertir sus negocios en cadenas. “Tenemos tres perfiles muy claros: el emprendedor que inicia su restaurante, las ‘dark kitchens’ que requieren equipamiento muy eficiente y los restaurantes consolidados que quieren expandirse”, explica.

Nuevas tiendas

En paralelo al lanzamiento de Pro Line, la compañía mantiene su estrategia de expansión territorial. Actualmente cuenta con 14 puntos de venta en el país, ocho de ellos en provincias, y su meta para 2026 es abrir 10 nuevas tiendas, principalmente fuera de Lima.

“Queremos descentralizar el acceso al equipamiento gastronómico. Nuestros clientes están en cada rincón del Perú, desde una bodega de barrio hasta grandes cadenas”, afirma Otayza. Ilumi ya tiene presencia en ciudades como Piura, Chiclayo, Trujillo, Iquitos, Pucallpa y Arequipa, y planea seguir ampliando su red en distintas regiones.

La empresa también ha reforzado su propuesta de valor como aliado del emprendedor gastronómico. Además de la venta de equipos, ofrece financiamiento, garantías de hasta dos años y un servicio de postventa propio. Asimismo, organiza talleres gratuitos y eventos para capacitar a emprendedores sobre el uso de equipos, recetas y gestión de negocios gastronómicos.

“Nuestro propósito no es solo vender equipos, sino acompañar al emprendedor en su camino al éxito”, afirma Otayza. “Por eso ofrecemos capacitación gratuita y espacios donde puedan aprender e inspirarse”.

Mirando hacia el futuro, la compañía no descarta dar el salto internacional. “Nuestra meta más ambiciosa es convertirnos en líderes del equipamiento comercial y gastronómico en la región”, adelanta la ejecutiva.