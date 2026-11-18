Creatividad Empresarial tiene una larga historia con el Grupo Inca, que ha sido galardonada con 14 premios en los 30 años del reconocimiento, siendo Incalpa la marca del grupo más galardonada. El trabajo de Incalpaca en el desarrollo de fibras especiales de alpaca y el aporte a la preservación y recuperación de las vicuñas, así como la puesta en valor de su fibra, ha hecho que sea reconocida en varias oportunidades. Alejandro Olazábal, gerente general de Incalpaca, nos cuenta sobre la estrategia para crecer con Alpaca 111 y Kuna en un contexto desafiante, los efectos del fenómeno de El Niño, el buen desempeño de las exportaciones y en qué consiste la creatividad para la compañía.

- ¿Cuántos premios de Creatividad Empresarial tiene Incalpaca y el Grupo Inca? ¿Qué ha marcado para la empresa haber sido reconocida con este premio y cuán importante cree que es la creatividad para el desarrollo empresarial?

Como Grupo Inca tenemos 14 premios. Principalmente, Incalpaca tiene la mayoría de estos premios. Para nosotros tiene un significado bastante importante ser seleccionados y, ojalá, premiados, porque creo que de alguna forma resalta la labor que viene haciendo el Grupo Inca alrededor de diversos proyectos.

En el caso de Incalpaca se resalta la labor de rescate y preservación de la fibra de vicuña, también el trabajo con la fibra de alpaca y cómo la empresa privada viene logrando recuperar fibras especiales. Con mucho trabajo, esfuerzo e inversión, se ha logrado poner en valor lo que se estaba perdiendo y que eran parte de la cultura del país.

Alejandro Olazábal, gerente general de Incalpaca / ANTONIO MELGAREJO

- Este ha sido un trabajo de años.

Sí, los trabajos de investigación y mejora genética ya tienen más de 20 años en el grupo. Durante este tiempo, se ha logrado tener la base de animales genéticos más grande, probablemente, del mundo sobre un mismo animal, y esta base de datos ha logrado dar muchísima información que ha permitido mejorar la fibra y recuperar las que existían hace mucho tiempo. Hablando técnicamente, en micrones, que es la medida de cuán fina es una fibra, hoy en día encuentras hasta más de 40 micrones y fibras tan finas como de 12, 13 o 14 micrones, que son escasas. En la época de los incas, las alpacas eran animales que tenían mucha más finura.

A lo largo del tiempo, lo que hemos hecho en Pacomarca (el laboratorio de mejora genética de alpacas de Incalpaca, ubicado en Puno) es tratar de recuperar esa finura y hacer que los animales tengan fibras más finas en mayor porcentaje. En los animales de Pacomarca puedes encontrar alpacas que tienen mucho más fibra baby alpaca, de 17 y 16 micrones. Ese es el trabajo que hacemos.

- Y también tienen proyectos de preservación de la fibra de vicuña, que según ha contado Incalpaca, realiza todo el proceso de esta fibra en el país. ¿Cómo impacta en el desarrollo del negocio y en los costos que maneja la empresa?

Así es. En términos de la fibra alpaca, las mejoras que se han logrado van impactando de varias maneras, como mejorar genéticamente a los animales. Y también donamos algunos animales a ciertas comunidades para que ellos también mejoren su fibra, por la cual puedan cobrar más. Por ahí va una parte del impacto. Además, si vamos al mercado con fibras más finas, también podemos tener productos más premium y así mejores precios y rentabilidades.

Por el lado de la vicuña, el trabajo, de la mano de un conjunto de organismos internacionales, ha sido ayudar a que estos ejemplares pasen de ser apenas 5.000 y estar al borde de la extinción a superar los 300.00 vicuñas. Su fibra, que es más fina que la de alpaca, se ha logrado posicionar como una de las más finas a nivel mundial. Es considerada una fibra de ultralujo, bastante reconocida en el mundo.

- Hoy en día, ¿cómo ven la demanda de estas fibras?

Ambas fibras, de cierta manera, están de moda. Hay mucho interés por parte de muchas casas de moda, muchos clientes que están preguntando por ambas fibras y muchos clientes que están empezando a usar alpaca. Hay marcas interesantes. Por ejemplo, Lacoste que acaba de sacar una chompa usando alpaca. Por el lado de la vicuña es muy parecido. Tienes al gran jugador, que es Loro Piana, que es el referente, por los precios a los que venden los productos. Pero hay cada vez más interés de otras marcas también en ver alternativas de lo que podemos ofrecerles en cuanto a la vicuña.

Sentimos que, en los últimos años, estas dos fibras están de moda.

- ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Desde antes de la pandemia?

Yo creería que pospandemia ha sido el boom, aunque realmente no es que esto esté disparando ahora las producciones y las ventas, ya que cuando hablamos de marcas de lujo,no se consumen grandes cantidades. Ahí las producciones son pequeñas porque ellos hacen pocas cantidades a precios altos. Pero, sí, luego de la pandemia notamos un mayor interés de estas casas de moda en ambas fibras.

- En Incalpaca además han realizado el ‘rebranding’ de alguna de sus marcas como Alpaca 111 para posicionar el uso de los productos de alpaca en el uso diario, ¿cuáles han sido los resultados?

Así es. Hace un par de años hemos hecho dos ‘rebrandings’. El último tiene que ver con Kuna, pero ha sido más un ‘refresh’ de la marca; no hubo una variación sobre el ADN en sí. Lo que tratamos de hacer es que Kuna sea una marca un poco más internacional, más moderna. Y previo a ese ‘rebranding’, hicimos el paso de la marca Incalpaca a Alpaca 111.

De hecho, Alpaca 111 fue la primera tienda de retail de alpaca que tuvimos, la más antigua, y que luego se convirtió en Kuna. Pero notamos que es una marca recordada, así que pasamos las tiendas Incalpaca Stores a Alpaca 111 para que sea una marca más urbana, juvenil, del día a día, para un público nacional.

- ¿Están manteniendo un crecimiento de acuerdo con sus proyecciones con este ‘rebranding’?

Sí, si lo comparamos con las Incalpaca Stores, vemos que Alpaca 111 ha crecido entre un 20% y 25% en ventas. Hay un público nacional importante comprando la marca, pero también vemos que se acerca el público extranjero. En un principio, no era el público objetivo al cual nos queríamos dirigir, pero ha empezado a comprar la marca y es una oportunidad interesante.

- ¿Hay planes de crecimiento con esta marca a nivel de nuevas tiendas o de impulsar más el canal de e-commerce?

Sí, queremos impulsar el canal de e-commerce en todas nuestras marcas, apuntamos a crecer entre un 5% y 10% cada año, por lo menos en los próximos dos años. No solo con Alpaca 111, sino también en Kuna. A nivel de tiendas físicas, no estimamos un crecimiento en el corto plazo. Lo que queremos es hacer una mejora en la eficiencia y ventas por metro cuadrado de las tiendas que ya tenemos y enfocarnos en algunos otros proyectos que estamos teniendo sobre la mesa.

En los últimos tres o cuatro años, hemos tenido entre 8 y 10 tiendas nuevas, entre todas las marcas.

- ¿Cuáles son eso otros proyectos que tienen sobre la mesa?

Uno de nuestros objetivos es seguir posicionándonos como los líderes de la fibra de vicuña en el país. Estamos ampliando nuestra oferta de productos de vicuña; hoy en día tenemos más variedad de ese tipo de productos en las tiendas.

Y acabamos de lanzar nuestro proyecto de la colección High Summer. Creemos que Kuna tiene el potencial para también vender productos fuera de la estación Fall- Winter, que es la principal. Después de muchos años, hemos lanzado esta colección High Summer, que es una colección 100% algodón. Se trata de una colección pequeña, que está dando muy buenos resultados y creemos que va a ser un proyecto al que le daremos continuidad. Para la siguiente campaña (diciembre 2027-enero 2028), esperamos hacer crecer un poco más esta colección.

- ¿Con ella se están adaptando a este clima más caluroso de los habitual por El Niño o ya lo tenían pensado desde antes?

Ya lo teníamos pensado hace buen tiempo, porque la temporada fuerte de Kuna –o del retail en general alpaquero– es mayo, junio, julio y agosto, que son los meses de turismo y meses de frío. Así que pensamos en cómo hacer para que la marca también tenga una venta interesante en enero, febrero y marzo. Para ello, lo lógico es tener una colección como esta. La hemos armado, nos ha tomado un poco de tiempo elegir los productos y, claro, la coyuntura ha ayudado a acelerar un poco el proyecto, poniéndole un poco más de foco.

- ¿Con cuántos productos están iniciando? ¿Qué categorías incluye la línea?

Tenemos, en realidad, a casi todas las categorías: polos, pantalones, sweaters ligeros y, para mujeres, unos tops de algodón. Esta colección High Summer entra directamente al verano y, en esta, por lo menos, el 100% es algodón. Igual creemos que hay espacio para hacer ciertas mezclas. Por ejemplo, tenemos un chal súper ligero, que es Royal Alpaca con seda, que va perfecto para el verano. Y así se podrá ir viendo qué otras mezclas se pueden generar.

“Cada vez hay más interés de casas de moda por las fibras de alpaca y vicuña”.



- ¿Con Kuna puntualmente?

Sí, únicamente con Kuna. En Alpaca 111 también tenemos una colección, aunque no le llamamos High Summer, porque no llega a serlo, pero sí es una colección de ropa un poco más ligera.

Sucede que nuestras marcas alpaqueras normalmente tenían dos o tres colecciones: Fall-Winter, que es la principal, y una Mid Season, que es como el paso entre primavera y el verano, cuando empieza a hacer un poco de calor. Normalmente teníamos una colección un poco más ligera, pero igual era mayoritariamente de alpaca.

- ¿Este año van a estar probando con algunos productos y, ya en la siguiente campaña, aumentarían la cantidad de artículos?

Sí, dependiendo de los resultados de esta campaña, afinamos la producción de la siguiente. Ya van dos semanas en el punto de venta y por lo que estamos viendo, va bastante bien. Y eso que el lanzamiento oficial será en un par de días.

- ¿Cuáles son las proyecciones para el próximo año?

A nivel de ventas, sí creemos que el próximo año podremos tener una recuperación de entre 12% y 15%, ya que el próximo año, las variables que más o menos afectan al negocio, van a estar más estables. Una es el clima; El Niño debería estar acabando entre marzo y abril, según los informes. Entonces, debería haber, empezando mayo y junio, un clima mucho más frío. El tema político creemos que debería estar bastante estable; y el tercero es el turismo, que también debería estar estable. Pero esa tercera variable, con la coyuntura internacional, a veces es un poco impredecible. Pero en términos generales, debería ser un año bueno para la industria.

- Se viene una temporada de El Niño que generará muchas lluvias en el norte pero sequías en el sur. ¿Cómo ven el escenario?

A nivel de El Niño y del impacto en los animales, habrá un impacto que todavía es difícil de estimar. El Niño genera lluvias e inundaciones en el norte y en la costa, pero sequía para las geografía por encima de los 3.000 msnm. y las alpacas están ahí. Con sequía, probablemente puedan morir muchas por falta de agua, comida; se produciría menos fibra.

El gobierno está trabajando en algunos planes para hacer pozos de agua y algunas cosas que permitan mitigar un poco la afectación de agua en la sierra. Ojalá eso se concrete para que no haya un impacto tan fuerte en la industria, porque, finalmente, de ahí vienen los insumos para la producción.

(Foto: Incalpaca) / reynaldo peredo

- Hasta el momento, ¿de ha podido dimensionar cuál sería el posible impacto en la materia prima?

Todavía estamos analizando el posible impacto que se vaya a generar. Todo depende de las acciones entre el gobierno y las comunidades, y lo que se logre hacer. Si se logran hacer estos pozos de agua y otras ayudas, de repente, el impacto es menor.

- ¿Cómo están cerrando el año? ¿La campaña navideña podría dar un impulso?

Este año, con un Niño que es uno de los más fuertes de los últimos 20 años, estimábamos un impacto en las ventas mucho mayor. Proyectábamos crecer ente 5% y 10% menos que el año pasado, pero hemos podido mitigar un poco ese impacto con todas las acciones que hemos estado haciendo: acciones comerciales, descuentos en punto de venta, etc.

Estimamos que, ya incluida la campaña navideña y otras que se vienen como los Cyber, entre otras, en términos de ventas, tengamos un año similar al 2025, sin crecer ni decrecer. Es algo bueno porque a inicios de año previmos que íbamos a caer.

- Por el lado de las exportaciones, ¿también se mantienen las proyecciones que se tenían antes o se han acelerado en estos meses?

Las exportaciones, en algún punto, nos han ayudado a mitigar la caída del negocio nacional (por El Niño). Estimamos un crecimiento de 10% sobre el año pasado.

- ¿A pesar del alza del costo del combustible?

Sí, porque desde hace unos años, o por lo menos desde el último año, hemos hecho un montón de cambios a nivel de estrategia, búsqueda y prospección de clientes. Hemos sido mucho más activos y agresivos en la búsqueda comercial y de nuevos clientes. Hemos estado negociando muchas cosas que han empezado a salir este año. Esto yo creo que nos ha ayudado a no caer, porque el entorno es complicado.

La fibra de vicuña se ha vuelto reconocida en el mundo, sostiene Olazábal.

- En su visión y en la visión de la compañía, ¿qué es ser creativo en un negocio y qué es lo que ha hecho creativa a Incalpaca en estos años?

Para mí, ser creativo tiene que ver mucho con ser innovador y estar constantemente pensando en cosas diferentes, en lo que puede satisfacer necesidades y en lo que pueda escalar. Por ejemplo, un nuevo producto para un nuevo segmento y una necesidad específica, que pueda escalar en el mercado y cree valor para la compañía.

De nada sirve pensar en cosas nuevas que quedan en los cajones. Por más nuevo que sea, si es algo que no se logra escalar en el mercado, finalmente, no fue creatividad para mí, sino solo una linda idea. Es lo que trabajamos desde Incalpaca: pensar en cosas nuevas que se puedan escalar. Es la única manera de mantenerse vigente en el mercado.

- Ante el avance de las redes y del dinamismo de la competencia, ¿la velocidad para ser creativo también es un reto?

Sí, claro. Todos los años tenemos que mostrar cosas nuevas, ya sea el diseño, una cápsula, algo como High Summer o algún nuevo producto. Los clientes están esperando cosas nuevas.