Inchcape pone foco en el segmento corporativo: La estrategia para que representen el 10% de sus ventas al 2030

Con el foco puesto en impulsar sus ventas hacia el segmento empresarial (business to bussiness o B2B), la distribuidora Inchcape Perú ha presentado hacia fines de noviembre su línea de negocios Derco Empresas.

Moisés Burstein, Fleet Sales Manager de Inchcape Perú, comenta a Día 1 que actualmente el segmento corporativo representa el 4,5% del total de ventas que tiene la compañía en el Perú. La meta hacia el 2030 es elevar este porcentaje aproximadamente a un 10%. La creación de esta línea de negocio responde a una estrategia de la empresa para crecer y optimizar sus operaciones locales.

“Vemos una oportunidad clara de capturar el mayor valor a nuestros clientes empresariales con soluciones integrales. Tenemos un portafolio amplio, queremos brindar la eficiencia operativa y sobre un servicio postventa especializado”, expresa.

En este impulso al segmento corporativo, la marca integra dentro de su oferta a siete de sus marcas y la línea de JAC Camiones, alcanzando un portafolio que supera los 70 modelos vehiculares.

Además, Burstein señala que tienen un objetivo de crecimiento agresivo para alcanzar una expansión del volumen de ventas corporativas de 30% en el 2026.

Potencial

En línea con la meta de incremento de ventas, el ejecutivo indica que la compañía espera un crecimiento de la economía peruana en este 2026. Ello estará acompañado con una potencial demanda desde los sectores de agro, construcción, generación eléctrica, minería y de hidrocarburos.

“Son industrias que demandan soluciones de movilidad exigentes, confiables y con un soporte de postventa especializado. Con Derco Empresas queremos dar un valor diferenciado”, apunta.

La oferta vehicular también estará enfocada en los camiones y en los vehículos comerciales como las van o las ‘pick up’, en respuesta a las necesidades de las operaciones empresariales de los mencionados sectores.

Por ello, se encuentran trabajando con sus marcas vehiculares para tener mayores volúmenes de stock de estas unidades. Esto también ha implicado una coordinación dentro de la empresa para contar con inventario diferenciado para su canal retail.

Estrategia

Consultado sobre la posible implementación de nuevos talleres para atender a las flotas empresariales, Burstein precisa que Inchcape cuenta ya con infraestructura a nivel nacional.

Por ello, la estrategia apunta a registrar precios diferenciados en la venta de vehículos y de repuestos, así como facilitar las pruebas de manejo y proveer de vehículos de reemplazo a las empresas para garantizar la continuidad de sus operaciones.

A ello también se suman capacitaciones técnicas y de un manejo seguro, agrega.

Por otro lado, en línea con su enfoque en el segmento corporativo, la compañía británica destinará recursos para el desarrollo de su oferta en el sector minero, sostiene Burstein. Esto apunta a contar con productos integrales y especializados, con el fin de que no solo se entre un vehículo con un buen desempeño.

Asimismo, precisa que fuera de la capital peruana van a implementar bahías eléctricas para atender las flotas de unidades 100% eléctricas que pueden tener las empresas.