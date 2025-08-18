Industria de empaques y desarrollo económico

La industria de empaques cumple un rol fundamental en sectores estratégicos. Mientras Perú proyecta su recuperación económica hacia fines de 2025, esta industria emerge como aliada clave para impulsar la competitividad de los productos peruanos en mercados locales e internacionales.

El comercio electrónico en Perú mantiene un crecimiento sostenido, con una facturación de US$ 15.600 millones en 2024, lo que representó un alza del 21,2 % frente al año anterior, según Capece. En paralelo, las exportaciones de envases y embalajes alcanzaron US$ 1.417 millones, un 17,3 % más que en 2023, impulsadas por la agroindustria y el comercio electrónico, de acuerdo con ADEX.

En este contexto, materiales como el cartón corrugado han ganado relevancia por su versatilidad y resistencia. Sin embargo, el mercado plantea nuevos desafíos: mayores exigencias técnicas, especialmente en agroexportación, que requiere cumplir estándares de trazabilidad, inocuidad y durabilidad; y cadenas logísticas más complejas que exigen empaques funcionales, livianos y resistentes.

La presión por reducir costos y optimizar recursos impulsa a la industria a innovar en diseño, materiales y procesos, buscando reducir volumen y peso, facilitar manipulación y transporte, e integrar tecnologías para mejorar control de calidad y seguimiento.

Es momento de que las empresas del sector asuman un rol más estratégico. El empaque ya no puede ser visto sólo como contenedor, sino como herramienta clave para mejorar eficiencia operativa, proteger calidad y cumplir estándares internacionales. Sectores como agroexportación, alimentos y bebidas, y comercio requieren soluciones técnicas adaptadas a entornos logísticos complejos.

De cara al 2025, el reto será mantener la capacidad de adaptación en un entorno desafiante. La industria deberá seguir impulsando la competitividad, la eficiencia y el crecimiento de sectores clave para la economía nacional.