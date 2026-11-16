Los Milwaukee Brewers acababan de ganar la Serie Mundial ante los Tampa Bay y días después las Grandes Ligas propusieron un tope salarial de US$258.2 millones y un piso de US$180.2 millones para el 2028. Los dos finalistas gastan hoy menos que ese piso. Doce equipos tendrían que sumar US$636 millones a sus planillas y ocho recortar US$528 millones.

Esta discusión es sobre quién se queda con el excedente del deporte, las instituciones que invierten en talento, infraestructura y aficionados o en los salarios de las estrellas y las comisiones de los agentes.

Pocas industrias tienen un foso económico (Moat) tan sólido. Marcas con lealtad incondicional, efecto “network”, propiedad intelectual y acceso único al recurso, ligas y torneos cerrados cuyos dueños controlan a la vez la estructura de la competencia y el precio. Con ese foso la rentabilidad debería ser la regla y no lo es.

El futbol inglés facturo LE 9,000 millones en 2025/2026 y, según su nuevo regulador, 94% de sus clubes perdió dinero. En la Premier, la perdida antes de impuestos se multiplico por siete en un año, hasta LE 948 millones. Desde 1993, los salarios pasaron de 48% a 71% de los ingresos. Los agentes cobraron LE 584 millones en una temporada. Y varios “beneficios” se fabricaron vendiendo activos a empresas del mismo dueño. Según el regulador, el inversionista en el futbol inglés perdió 41%, mientras el FTSE 100 ganaba 36%.

Brasil sigue el mismo patrón: en 2025, sus veinte mayores clubes aumentaron sus ventas un 36%, pero perdieron R$1,100 millones, pagaron R$2,900 millones en gastos financieros y acumularon deudas de R$16,000 millones, superiores a su facturación. Botafogo, campeón de la Libertadores en 2024, solicitó una reorganización judicial este año. La forma jurídica tampoco garantiza la salud financiera: Flamengo y Palmeiras, ambas asociaciones civiles, figuran entre los clubes más saneados.

Considero que el problema no es la demanda sino el gobierno corporativo. El talento escaso captura la renta, la carrera armamentista castiga al que se modera y el dueño que siempre termina rescatando desincentiva la disciplina financiera. Por eso la lección de la MLB que sabe que un tope sin piso solo transfiere renta del jugador al dueño, y un piso sin tope invita a gastar sin control. Por ello, un techo y un piso al gasto que obligue a reinvertir el excedente en divisiones menores, infraestructura y sostenibilidad de largo plazo asegura la sostenibilidad.

Eso exige límites al costo de plantilla, operaciones con partes vinculadas sujetas a tasación independiente, colchón de liquidez y estados financieros auditados y públicos. En Perú lo conocemos de cerca, Universitario, Alianza Lima, Sport Boys, Melgar, Cienciano atraviesan procesos concursales.

Clubes, Ligas y federaciones, sean asociaciones o sociedades anónimas, administran un patrimonio que no es de sus dirigentes. El deporte es de la gente y quienes lo conducen deben de ser custodios del valor, con profesionalismo, idoneidad, integridad y transparencia. Los ingresos récord no constituyen necesariamente valor sostenible de largo plazo.