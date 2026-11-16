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Resumen

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Juan A. Matute Q., director independiente, consultor asociado LHH DBM, consultor empresarial, docente universitario, analiza los ingresos récord, perdidas récord, ¿quién se queda con el excedente en el deporte?
Juan A. Matute Q., director independiente, consultor asociado LHH DBM, consultor empresarial, docente universitario, analiza los ingresos récord, perdidas récord, ¿quién se queda con el excedente en el deporte?
/ NOÉ YACTAYO
Por Juan Andrés Matute Quiroga

Los Milwaukee Brewers acababan de ganar la Serie Mundial ante los Tampa Bay y días después las Grandes Ligas propusieron un tope salarial de US$258.2 millones y un piso de US$180.2 millones para el 2028. Los dos finalistas gastan hoy menos que ese piso. Doce equipos tendrían que sumar US$636 millones a sus planillas y ocho recortar US$528 millones.

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