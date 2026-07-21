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Resumen

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En su primera entrevista como gerente general de Inmobiliaria Imagina, Enrique Castañeda explica cómo ha cambiado el comprador de vivienda y por qué ese cambio está llevando a la empresa a replantear la forma de diseñar sus proyectos. En conversación con Día1, el ejecutivo analiza la nueva etapa de la inmobiliaria, las oportunidades que identifica en Lima y la estrategia con la que busca consolidar su crecimiento durante los próximos años.

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Entrevista