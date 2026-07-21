-En el 2024 Imagina proyectaba crecer 30% en ventas impulsada por nuevos lanzamientos y una recuperación de la demanda. ¿Cómo cerró finalmente ese año y qué resultados obtuvo la compañía durante el 2025?

El 2024 cumplió con las metas que nos habíamos trazado y el 2025 también fue un muy buen año para la compañía. Nuestras ventas netas crecieron alrededor de 10% respecto del 2024 y entregamos cerca de 1.000 departamentos.

-¿Cuál es la meta para este año y cuáles serán los principales motores de ese crecimiento?

Nuestra meta es crecer por encima del 15%. Ese crecimiento se apoyará en dos frentes. El primero es el desempeño de los proyectos que ya tenemos en marcha y el segundo es el lanzamiento de una nueva generación de proyectos que marcará una etapa distinta para Imagina.

Seguimos viendo un mercado muy profundo en Lima Metropolitana. Existe un importante déficit de vivienda y una demanda que continuará sosteniendo el crecimiento del sector. Mientras existan reglas claras para desarrollar proyectos, seguiremos apostando por ese mercado.

-Usted asume la gerencia general en una etapa en la que la empresa ya venía ejecutando una hoja de ruta de crecimiento. ¿Qué se mantiene y qué cambia bajo su gestión?

Imagina tiene alrededor de 22 años de historia en el Perú y durante ese tiempo ha entregado cerca de 10.000 departamentos. Esa trayectoria sigue siendo uno de nuestros principales activos y la estrategia de crecimiento se mantiene.

Lo que cambia es la forma de interpretar al comprador. Siempre hemos buscado crear experiencias para nuestros clientes. Lo que cambió fue el significado de esa experiencia. Hoy el cliente valora el diseño, el bienestar, la comunidad y la calidad de vida mucho más que antes.

Nuestro objetivo sigue siendo mantenernos a la vanguardia del desarrollo inmobiliario, pero entendiendo cómo está evolucionando el mercado y qué espera hoy el comprador.

—Imagina anunció una inversión aproximada de US$180 millones entre el 2023 y el 2026 para desarrollar diez nuevas iniciativas distribuidas entre Lima Top, Lima Moderna y Lima Centro. Hoy, a pocos meses de concluir ese período, ¿qué nivel de ejecución tiene ese plan?

Ha tenido un nivel de ejecución bastante alineado con las proyecciones que teníamos. Lo que hoy podemos actualizar es que, entre lo que resta del 2026 y el 2027, ejecutaremos una inversión cercana a US$150 millones para continuar expandiendo el negocio.

Ese monto estará destinado al desarrollo de seis nuevos proyectos residenciales.

-¿Cómo se traducirá esa inversión en proyectos concretos?

Hoy tenemos 14 proyectos activos en distintas etapas de desarrollo. Seis de ellos se encuentran actualmente en construcción y el resto está en lanzamiento o entrega inmediata.

La inversión de US$150 millones permitirá desarrollar seis nuevos proyectos. Ya tenemos asegurados tres terrenos; dos proyectos serán lanzados durante julio, uno se encuentra en proceso de negociación y cierre, y los otros tres están en etapa de prospección para la adquisición de terrenos.

Conforme esos proyectos entren en desarrollo y otros culminen su ciclo comercial, esperamos llegar al 2027 con alrededor de 17 proyectos en producción, en distintas etapas de desarrollo.

-¿Cómo se distribuirán esos nuevos lanzamientos?

Los dos primeros estarán ubicados en San Isidro y Surquillo. En San Isidro lanzaremos Le Châtelet, un proyecto inspirado en la arquitectura y el estilo de vida parisino, orientado a un cliente que valora la elegancia, el diseño atemporal y una experiencia residencial diferenciada.

El segundo será The New York Tower, en Surquillo, muy cerca de Miraflores y de la Vía Expresa. Está pensado para un público joven que busca su primera vivienda o un activo inmobiliario para inversión y que prioriza la conectividad y el dinamismo urbano.

Posteriormente incorporaremos un tercer desarrollo inspirado en el diseño nórdico, ubicado en Camino Real, San Isidro, concebido para personas que priorizan el bienestar, la funcionalidad y una forma de vivir más conectada con su entorno.

-¿Por qué decidieron apostar por ese concepto?

Salimos a observar lo que estaba ocurriendo en las principales ciudades del mundo. Analizamos tendencias de arquitectura en ciudades como París y Nueva York para traer esos aprendizajes a Lima e incorporarlos en proyectos al servicio de nuestros clientes.

Seguimos creyendo en crear experiencias para nuestros clientes. Ese principio no ha cambiado. Lo que sí cambió fue la definición de lo que hoy significa una buena experiencia residencial. Hoy los clientes ya no buscan solo metros cuadrados. Buscan diseño, bienestar, comunidad, calidad de vida y espacios que respondan a nuevas formas de vivir.

-¿Cómo ha evolucionado el perfil del comprador respecto del que tenían hace cinco o diez años?

Hoy tenemos un cliente mucho más informado. El acceso a las redes, a la información y a lo que ocurre en otras partes del mundo hace que llegue con expectativas distintas sobre cómo quiere vivir.

Además, vemos dos fenómenos estructurales que explican ese cambio. El primero es la reducción del tamaño de las familias. El Perú ya registra menos de dos hijos por mujer y eso modifica naturalmente las necesidades de vivienda.

El segundo es una mayor educación financiera. Cada vez más personas entienden que un departamento no solo sirve para vivir, sino que también constituye un activo de inversión.

Cuando uno suma familias más pequeñas, compradores más informados, mayor acceso al crédito y una cultura financiera mucho más desarrollada, encuentra un cliente completamente distinto al que existía hace diez años.

-¿Cómo han evolucionado la capacidad de compra, el ticket promedio y los criterios de decisión de quienes buscan adquirir un departamento?

Uno de los factores más importantes para la compra de una vivienda sigue siendo el acceso al crédito. Después del período de inflación, las tasas, que llegaron a ubicarse en dos dígitos, han vuelto a niveles de un dígito y eso facilita el acceso al financiamiento. Al final, las personas analizan principalmente cuánto pagarán de cuota mensual.

Respecto del ticket promedio, este depende del precio del departamento y fluctúa según el proyecto. Lo importante es observar cómo ha evolucionado la tasa hipotecaria, porque una menor tasa amplía el acceso al crédito y permite que más personas compren una vivienda para vivir o invertir.

-¿Ha cambiado la distribución entre quienes compran una vivienda para vivir y quienes la adquieren como inversión?

Sí. En nuestro caso, aproximadamente el 15% de las ventas corresponde hoy a clientes que compran para inversión, mientras que el 85% restante adquiere la vivienda para vivir.

Creemos que esa participación seguirá creciendo. En otros mercados esa proporción es mucho mayor y vemos que el Perú avanza en esa dirección.

El producto inmobiliario sigue siendo un activo que protege el valor frente a la inflación y a las fluctuaciones macroeconómicas, por lo que cada vez más personas lo consideran una alternativa de inversión.

Precisamente por eso proyectos como The New York Tower han sido concebidos para quienes buscan una primera vivienda, pero también para quienes desean incorporar un inmueble a su portafolio de inversión.

-Mencionó que la nueva generación de proyectos también cambia las áreas comunes. ¿Cómo evolucionará esa propuesta?

Depende mucho del tipo de cliente al que está dirigido cada proyecto. En desarrollos familiares, como los que tendremos en San Isidro, seguimos incorporando espacios que mantienen una alta valoración, como piscinas, áreas para niños, zonas de parrillas y espacios de encuentro para las familias.

En cambio, en proyectos orientados a inversionistas o compradores jóvenes, como los que desarrollaremos en Surquillo, las áreas comunes responden a necesidades distintas.

Hoy cobran mayor importancia espacios para delivery, áreas comunes interconectadas con zonas de trabajo y estudio, espacios para maleteros (depósito o bodega privada) y espacios que den soporte a proyectos orientados al alquiler temporal.

Las áreas comunes evolucionan al mismo ritmo que evolucionan nuestros clientes.

-¿En cuántos proyectos estarán aplicando este nuevo concepto?

Toda esta inspiración global la estamos incorporando en el nuevo portafolio que comenzaremos a lanzar entre este año y el siguiente. Nuestra generación anterior de proyectos incorporaba áreas comunes más orientadas a las familias, como piscinas y juegos para niños. Hoy las tendencias del mercado han cambiado y eso nos ha llevado a desarrollar esta nueva generación de proyectos.

-Hace algunos años Imagina evaluaba ingresar al negocio multifamily. ¿Cómo ha evolucionado esa evaluación?

Seguimos observando muy de cerca ese mercado, pero hoy nuestro foco estratégico continúa siendo el desarrollo de vivienda para venta.

Hemos visto que el multifamily ha crecido durante los últimos años y creemos que todavía existen aspectos regulatorios y financieros que deben seguir desarrollándose para impulsar ese segmento.

Por ahora nuestra prioridad es consolidar esta nueva etapa de proyectos residenciales para venta, aunque seguimos evaluando permanentemente la evolución del mercado.

-¿Qué condiciones considera que aún faltan para que ese mercado despegue con mayor fuerza?

Hay varios aspectos que todavía pueden fortalecerse. Uno es el marco regulatorio específico para este tipo de proyectos. Otro tiene que ver con el desarrollo de instrumentos financieros que permitan acompañar inversiones de largo plazo.

También existen temas tributarios que aún pueden perfeccionarse. Creemos que, conforme esos aspectos evolucionen, el multifamily continuará creciendo en el Perú y nosotros seguiremos observando ese mercado.

-Más allá de los proyectos anunciados para este año, ¿cómo imagina a Imagina durante los próximos años?

Seguiremos concentrando nuestra estrategia en el desarrollo de vivienda para venta en Lima Metropolitana. Allí existe una necesidad importante de vivienda, un nuevo público que busca inmuebles para inversión y reglas claras para el desarrollo. Es un mercado muy profundo y seguiremos apostando por el desarrollo de vivienda en la ciudad y en los segmentos en los que participamos.