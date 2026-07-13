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Resumen

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Karla Verástegui, gerente de Innovación e Impacto Social de Aporta, analiza la innovación que trasciende
Karla Verástegui, gerente de Innovación e Impacto Social de Aporta, analiza la innovación que trasciende
Por Karla Verástegui

¿Cuándo trasciende la innovación? Cuando pasa de una empresa a un sector entero. Cuidamar, programa de Tasa, nació para monitorear el ecosistema marino y proteger su fauna. Lleva 18 años: más de mil tripulantes capacitados, más de 100 mil avistamientos, más de 55 mil animales –tortugas, aves, lobos, varios en peligro– devueltos a su hábitat y unos 500 mil km² monitoreados cerca de 300 días al año.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.