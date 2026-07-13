¿Cuándo trasciende la innovación? Cuando pasa de una empresa a un sector entero. Cuidamar, programa de Tasa, nació para monitorear el ecosistema marino y proteger su fauna. Lleva 18 años: más de mil tripulantes capacitados, más de 100 mil avistamientos, más de 55 mil animales –tortugas, aves, lobos, varios en peligro– devueltos a su hábitat y unos 500 mil km² monitoreados cerca de 300 días al año.

Desde Aporta, la plataforma de innovación e impacto social de Breca, acompañamos su mejora continua con rigor metodológico, enfocándonos en las tres decisiones de diseño que lo hicieron escalable. Primero, una necesidad real, no una tendencia. Segundo, las personas en el centro: los tripulantes fueron los protagonistas y la observación del mar se volvió parte natural de su trabajo. Tercero, rigor de medición, el aspecto menos atractivo de la innovación y el más determinante: sin datos, un avistamiento es una anécdota; digitalizados y abiertos, son ciencia que alimenta a organizaciones como Imarpe y el IGP.

Mientras la tendencia es patentar y blindar la innovación, Tasa decidió compartirla y así se hizo la base de Salvamar, el programa de conservación de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Es lo que Henry Chesbrough, profesor de Berkeley, llama innovación abierta: el valor de una idea se multiplica cuando cruza las fronteras de la organización que la creó. Como señala Antonio Olórtegui, gerente Legal y de Asuntos Corporativos de Tasa, el 2017 marcó un antes y un después en la industria, pues la SNP tomó Cuidamar y lo convirtió en Salvamar, y esa decisión demostró que proteger el mar y a las especies con las que lo compartimos no es un logro individual, sino un valor que hoy nos representa como industria.

Ni la pandemia ni El Niño han detenido su impacto: ahí se mide su trascendencia. Cuidar el mar es la condición para seguir operando. Tasa lo integró en su cultura; la innovación hizo su parte.