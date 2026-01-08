Insigneo refuerza su apuesta por el Perú tras adquirir las cuentas de Vector Global, ¿cuál es su estrategia?

El Perú sigue apareciendo en el radar de las firmas internacionales de gestión patrimonial. Insigneo, plataforma global especializada en Wealth Management, decidió reforzar su presencia en el país tras adquirir las cuentas de Vector Global, una operación que, según su fundador y CEO, Raúl Henríquez, encaja plenamente con su estrategia de crecimiento en América Latina.

“Es una de las relaciones enfocadas en Latinoamérica que mejor encajaba con Insigneo, para seguir potenciando nuestro crecimiento de forma estratégica y consolidar nuestra posición como líderes en gestión patrimonial para el mercado latinoamericano”, señala el ejecutivo.

La operación también considera la presencia que Vector Global ya tenía en países como Perú, Chile, Colombia, Ecuador y México, además de una relación de más de dos décadas con su principal custodio, Pershing.

Perú, una plaza con espacio para crecer

Más allá del alcance regional, Insigneo identifica al Perú como un mercado particularmente atractivo. Henríquez explica que se trata de una plaza que no está sobrepoblada de servicios de banca patrimonial internacional, lo que abre oportunidades para nuevos jugadores con propuestas diferenciadas.

“Tiene muy buenos actores locales, pero es un mercado donde no teníamos una presencia muy desarrollada previamente”, indica Henríquez.

Incluso en un contexto político volátil, la firma considera que el atractivo del país se mantiene. Para Insigneo, la incertidumbre no necesariamente es un freno. “La volatilidad es nuestro mejor amigo, porque cuando hay incertidumbre, los inversionistas tienden a refugiar sus ahorros, pero en jurisdicciones que ofrecen mayor estabilidad”, sostiene Henríquez.

A ello se suma un crecimiento económico que, pese a los vaivenes políticos, sigue siendo relevante para el análisis estratégico de la compañía. “La riqueza general y el ánimo de ahorrar son parámetros que seguimos de cerca. Luego de nuestro estudio, el Perú salió como uno de los países más atractivos para crecer”, agrega.

Enfoque en el inversionista peruano global y tendencias

La apuesta de la empresa no está centrada únicamente en el mercado local, sino en el interés creciente de los inversionistas peruanos por colocar su patrimonio en el exterior. Según Henríquez, Latinoamérica —y el Perú no es la excepción— muestra algunos de los mayores índices de crecimiento en riqueza invertida fuera de la región a nivel global.

En ese contexto, la propuesta de valor de la firma busca diferenciarse a través de un modelo que potencia al asesor independiente. “El asesor se afilia a Insigneo, se apega a ciertos estándares de la marca, pero mantiene la capacidad de ofrecer una propuesta más alineada a las necesidades del cliente y no a un criterio comercial unificado”, explica Henríquez.

Este enfoque, según remarca, permite ofrecer una arquitectura abierta de inversiones, con acceso a un abanico amplio de productos y mercados globales. “El criterio está más basado en lo que necesita el cliente y menos en lo que la entidad financiera quiera venderle”, afirma.

Raúl Henríquez, CEO de Insigneo

Uno de los aspectos clave de la adquisición fue la continuidad de la relación entre asesores y clientes, así como la retención del talento de Vector Global. “Es fundamental que el asesor que apoyaba al cliente continúe con la firma. Eso hace que la transición sea mucho más fluida”, indica Henríquez.

A ello se suma la continuidad en la custodia de los activos, lo que reduce el temor al cambio. “Los clientes no ven grandes modificaciones en sus estados de cuenta ni en el modus operandi. Lo que sí podrán apreciar son mejoras tecnológicas producto de nuestra escala y enfoque en innovación”, añade.

La reacción inicial de los clientes peruanos, según el ejecutivo, ha sido positiva. La mayor escala operativa y las capacidades tecnológicas de Insigneo apuntan a que el cliente final se vea favorecido por la transacción.

De cara a los próximos años, Insigneo identifica una mayor adopción tecnológica como una de las principales tendencias que impactarán al mercado peruano. El uso de herramientas predictivas, investigación avanzada e incluso inteligencia artificial ya forma parte de sus procesos de análisis de inversiones.

Además, Henríquez subraya la importancia de la diversificación y de una visión de largo plazo, especialmente en renta variable. “La diversificación sigue siendo el mejor consejo para cualquier inversionista”, remarca.

Con esta operación, Insigneo no solo consolida su presencia regional, sino que refuerza su convicción de que el Perú seguirá siendo un mercado clave para el crecimiento del Wealth Management internacional en los próximos años.