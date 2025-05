—Los resultados del primer trimestre del año se muestran positivos para IFS, ¿cuánto implicó ello en rentabilidad para la operación?

Lo que más nos motiva es la resiliencia que ha mostrado la franquicia de IFS en todo su negocio. Estamos construyendo un negocio, obviamente de servicio financiero, pero diversificado. Al primer trimestre del año registramos un incremento de las utilidades de IFS por encima del 100% frente a lo que tuvimos en el primer trimestre del año pasado y con un ratio de rentabilidad por encima del 16% que se acerca a lo que nosotros estamos esperando de rentabilidad para el mediano plazo.

—¿Cuál es el avance frente al último trimestre del 2024?

Dado que el último trimestre del año generalmente es estacionalmente alto, estamos prácticamente al mismo nivel que el año pasado. Es 3% de mejora en ingresos, por ejemplo. Este año hemos tenido un muy buen resultado de Interseguro, continúa la recuperación de Intéligo y hay una fuerte recuperación de los resultados del banco. Perú creciendo a 3% ya permite que ese resultado se vea en el sistema financiero.

"Asimismo, tenemos una participación de mercado en depósitos de personas alrededor del 15% y hemos agarrado participación de mercado en hipotecas y ya estamos cerca del 16%", sostiene Castellanos. (Foto: Difusión)

—Sobre los resultados del banco, ¿en qué segmentos se ha ganado mayor ‘market share’?

Nosotros seguimos siendo líderes en banca de consumo, en banca de personas. Tenemos una participación de mercado en crédito de consumo por encima del 20%. Asimismo, tenemos una participación de mercado en depósitos de personas alrededor del 15% y hemos agarrado participación de mercado en hipotecas y ya estamos cerca del 16%. Donde estamos avanzando mejor de lo que se veía en años anteriores es en la banca comercial, donde hemos llegado a una participación de mercado por encima de alrededor del 11%, consolidando nuestra participación de mercado en banca corporativa, banca empresa y en pequeña empresa. Esto ha llevado a que ya nos hayamos consolidado a ser el banco número tres en el sistema financiero peruano, tanto en colocaciones como en depósitos en total.

—Dado que el consumo este año ha mejorado frente al año anterior, ¿proyectan una mejora de la cartera de consumo este año?

Nosotros creemos que vamos a seguir creciendo. La tarea pendiente es la recuperación del portafolio de crédito de consumo y de tarjeta de crédito, que todavía está creciendo. Ya comenzamos a ver crecimiento, pero todavía un crecimiento menor al que normalmente estamos acostumbrados. Y eso es natural. Cuando eso se comience a materializar es que vamos a poder ver mejores resultados. Esperamos que venga para la segunda mitad del año.

—En el 2024 el sistema financiero registró alza en sus niveles de morosidad que se han ido corrigiendo al término del año. ¿Cuánto más retrocedió para el banco este año?

Ha mejorado bastante para todo el sistema, pero particularmente se ha notado en Interbank porque nosotros somos un banco muy enfocado en consumo. Así como cuando ese portafolio crece rápido, nosotros somos los más beneficiados, cuando la morosidad sube -pese a que nosotros tenemos estándares muy buenos de manejo de riesgo de personas- igual no te puedes escapar. La morosidad en Interbank es de 2,7%, está por debajo de la registrada en el sistema que alcanza nivel de 3,7%. Puntualmente en la banca personas de Interbank, este indicador es de 3,3% ligeramente por encima del 3% que registra el sistema. De otro lado, en la Banca Comercial/Empresas la morosidad en Interbank es de 2,1%, significativamente más baja que la del sistema financiero que se sitúa en 4,2%, según datos registrados por la SBS.

¿El buen desempeño del banco ha implicado que provisionen más la cartera? ¿En qué magnitud para este primer trimestre?

Las coberturas están siempre por encima del 100%. Por ejemplo, en general la cartera está cubierta más del 140%. Esto es sobre los créditos que se podrían complicar. Y particularmente en la banca retail por encima del 170%. En tanto, en la banca comercial las provisiones están cerca del 100%. Entonces es una cobertura muy sólida. Generalmente Interbank maneja una cobertura un poco por encima del promedio del sistema. Esto debido a nuestra participación en retail, que normalmente te pide mayor cobertura.

—Según informó el diario Gestión, las provisiones que ha hecho Interbank por un crédito contingente con Telefónica ha significado menores ganancias para IFS. ¿Es así? ¿En qué magnitud se han dado estas provisiones?

De acuerdo con lo informado en nuestro reciente conference call, este trimestre hemos realizado provisiones relacionadas a la exposición de nuestras subsidiarias por un aproximado de 100 millones de soles. Con este nivel y con la información disponible consideramos que tenemos una cobertura adecuada y en línea con nuestra posición conservadora relacionada a provisiones.

—En cuanto a créditos, frente al año pasado, ¿están siendo más flexibles con las colocaciones?

Ya comenzamos a flexibilizar. Ya estamos viendo el resultado de esa flexibilización, pero todavía no estamos creciendo a las velocidades que nosotros estamos acostumbrados cuando las cosas están normales.

El grupo que agrupa a cuatro subsidiarias tuvo un ratio de rentabilidad de 16%. (Foto: Difusión)

Digitalización

—El grupo había logrado niveles de eficiencia de 37% a inicios del año pasado. ¿Cuánto ha mejorado ese indicador este año?

Creemos que estamos entre los ratios de eficiencia más interesantes de la región. Siempre es una obsesión nuestra trabajar lo más eficientemente posible. De hecho, el trimestre pasado hemos cerrado en 35,4%, que es comparable con los bancos en general más eficientes del mundo. Ahora, aparecieron los bancos digitales que operan a otros niveles, y eso es un poquito a lo que apuntamos. Ellos operan con niveles de eficiencia de alrededor del 30%. En ese sentido, hay camino por recorrer.

—¿Cuánto debería demorar llegar a la meta trazada?

La primera etapa era alcanzar la eficiencia alrededor del 35% y estamos muy cerca. La siguiente etapa es seguir digitalizando para apuntar hacia el 30%. Pero eso todavía tiene un horizonte de 5 años.

—¿Y podrían cerrar este año con niveles de eficiencia del 35%?

Yo creo que se va a fluctuar entre 35% y 37% por los próximos 18 meses. Ahí tenemos que ver cómo se recuperan los ingresos.

—¿Cuál es la cantidad de clientes que interactúa digitalmente con el banco?

En el banco hemos pasado a tener 82% de clientes digitales. Era 77% en marzo del año anterior, con lo cual la mejora es de 5 puntos porcentuales. Eso quiere decir que hay clientes que interactúan con nosotros y que no están yendo a tocar los canales físicos, como tiendas, por ejemplo. Además, el 78% de las atenciones son autoatenciones digitales. Eso no solamente es por el lado del banco, sino también en las otras subsidiarias. En Interseguro, la autoatención en seguros es de 69% y la venta de productos de banca seguros digitales ya significa el 30%. Una vez que un cliente usa una solución o un canal digital, difícilmente vuelve al mundo físico si es que la experiencia que le ha dado es de clase mundial.

Luis Felipe Castellano, CEO de Intercorp Financial Services. (Foto: Difusión) / Ronald Barros

—¿Replantea, entonces, su posicionamiento actual con las tiendas físicas?

Primero, hemos pasado por un proceso de transformación de nuestro ‘footprint’ físico, es decir, lo que hacíamos en las tiendas para fomentar la digitalización. Y una vez que comenzamos a agarrar tracción y escala en eso, la siguiente decisión fue que comencemos a cerrar tiendas. Esto, por dos motivos: por búsqueda de eficiencia, pero además yo siempre he sido un fuerte creyente de que para desarrollar un músculo tienes que ejercitar. Creo que quedarte con la misma plataforma física e ir avanzando en digital no te permite avanzar tan rápido. Hemos sido probablemente uno de los bancos en la región más agresivos en cuanto a la racionalización de nuestra infraestructura física. En un momento operamos, en 2016, con 292 tiendas. Hoy día estamos por debajo de las 150 tiendas. No me imagino un futuro cercano de un banco operando sin tiendas, aunque ya hay bancos digitales exitosos que lo hacen. Pero creo que Perú todavía necesita cierto nivel de presencia física.

—¿Seguirán reduciendo el número de oficinas?

Probablemente haya aún espacio para reducir, pero cada vez la decisión de la siguiente reducir es más difícil.

—Tras los problemas operativos ocurridos en el 2024 con el banco, ¿qué se ha hecho para mejorar en seguridad digital?

El tema de la seguridad y la ciberseguridad es una tarea que no va a parar nunca. Es una tarea que todas las organizaciones del mundo tienen que continuar, y más aún si eres una institución financiera. Entonces nosotros continuamos con planes muy importantes de inversión en seguir mejorando nuestras capacidades de ciberseguridad, protegiéndonos a nosotros y principalmente educando a los clientes. Nosotros estamos siempre buscando trabajar con los mejores ‘partners‘. En el 2024 tuvimos un evento que nos lleva inclusive a seguir redoblando nuestros esfuerzos.

—Dicho proceso seguía una investigación por parte de la SBS, ¿en qué estado se encuentra y cuándo se tendrían resultados?

Las autoridades siguen en su proceso. Nosotros seguimos trabajando como siempre lo hemos hecho.

—En cuando a seguridad y tras lo ocurrido en el 2024, ¿cuánto ha invertido IFS para mejorar su capacidad de ciberseguridad?

La inversión en seguridad y tecnología es constante. Consideramos que las inversiones y recursos destinados para asegurar que contamos con las capacidades adecuadas para brindar la mejor experiencia a través de los mejores servicios financieros para nuestros clientes, son prioritarios.

Resultados de subsidiarias

—En el caso de Interseguro, ¿cuánto han crecido los productos de renta vitalicia y renta particular?

Los de rentas vitalicia de largo plazo vienen creciendo 27% año contra año. Y otros seguros de corto plazo como el SOAT o la garantía extendida viene creciendo 124% año contra año. El crecimiento de primas en general de Interseguro viene muy bien. El portafolio de inversiones ha crecido 35% año contra año, en cuanto a los resultados que provienen de inversiones. Eso hace que tengamos una empresa líder en rentas vitalicias, continuamos siendo líder con más del 30% de participación de mercado y un negocio rentable. En cuanto a renta particular, el crecimiento es de doble dígito.

—¿Qué labor está emprendiendo el banco para aprovechar su posicionamiento comercial y expandir productos de seguro?

Estamos trabajando seguros contextuales. Por ejemplo, cuando alguien nos avisa a través de su ‘app‘ de interbank que va a salir de viaje, inmediatamente dispara un ‘lead‘ para que la compañía de seguros ofrezca un seguro de viaje. Cuando una persona toma un seguro de autos, automáticamente chequeamos si tiene SOAT con nosoros para hacerle una oferta. Eso es lo que estamos buscando. Contextualidad y personalización en el despliegue de los seguros. Como estrategia, lo hemos empezado hace 18 meses pero el entregarlo con soluciones digitales ha ayudado a mejorarlo en los últimos 12 meses.

—En el caso de Intéligo, ¿cuánto ha mejorado el patrimonio administrado?

Los activos bajo administración que incluyen Interbank e Interfondos ha crecido 16% año contra año. Es de los más importantes en la historia de Intéligo. Es más de un billón de dólares de crecimiento de año contra año. Y 3% en trimestre contra trimestre.

—¿El contexto arancelario ha implicado cambios para la estrategia que siguen con clientes?

Cada vez más las personas buscan alternativas. Nuestra responsabilidad, dependiendo al perfil del ciente, es atender sus necesidades. Los fondos globales últimamente han tenido mayor aceptación por parte de los clientes por la exposición. Sin duda el tema de la guerra comercial cambia las cosas. Hay que tenerlos muy informados. Y en la parte de banca privada, donde los clientes son más sofisticados, hay que ser más innovadores.

—Uno de los objetivos del banco era conectar Izipay con las demás subsidiarias, ¿cómo ha avanzado dicho proyecto?

Cada vez está más integrada a la estrategia de Interbank y cada vez desarrollan más sinergias entre el banco e Izipay. Tenemos equipos funcionales que están mirando al cliente de una manera más integral. El crecimiento año contra año de flujos que vienen de Izipay ha sido 30%. Eso ha hecho que el flotante de esos comercios crezca 52%.

—En líneas generales, ¿qué resultados debería anotar IFS y sus subsidiarias al cierre del 2025? ¿el periodo electoral representa un riesgo para el avance de los resultados del banco?

El banco está moderadamente optimista en cuanto al 2025. Traemos un crecimiento económico de 3% que si bien es cierto está lejos de lo que merece nos posiciona como líderes de la región. Y así es como nos imaginamos el año: siendo cautelosos porque hay factores que agregarían volatilidad. El tema del período preelectoral trae siempre nerviosismo. Estamos hablanco que no hay canidadtos claros. Y otro es el entorno externo: lo que está pasando con la guerra comercial. Eso desde que ha comenzado el año nos tiene en subidas y bajadas.

—La inseguridad es hoy un problema país y sus impactos en la economía están demostrados. ¿Significa un riesgo?

Es algo que se tiene que atacar, el gobierno debe desarrollar la estrategia en general para manejar el tema de la inseguridad. Esta en niveles no vistos en este país y no son los aceptables para un país que necesita seguir creciendo. Esperamos que las autoridades puedan desarrollar una estretagia integral. Desde IFS, sin duda, estamos con campañas de concientización para clientes y para colaboradores. Nadie en este país está ajeno al tema de la inseguridad.