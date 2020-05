Desde que arrancó el aislamiento social por el COVID-19, una de las principales quejas en redes sociales era lo lentas que estaban las conexiones a Internet, tanto desde el celular como desde la PC. Algunos tenían interrupciones, pero otros simplemente lentitud.

Al cabo de las dos primeras semanas, las velocidades de acceso mejoraron un poco porque se bloqueó el envío de alta velocidad (HD) en los servicios de video de Netflix, primero, y Facebook después. En simultáneo se arrancó una intensa campaña que llamaba a la responsabilidad en el uso de las redes para no saturarlas.

Los técnicos coinciden en que vivimos una saturación del servicio, como cuando hay un atoro de autos por mucho tráfico y los vehículos avanzan muy lento. Christian Libaque, docente de la Universidad Pacífico, explica que el ancho de la pista y el tipo de vehículo influyen en el tráfico: si solo hay tres carriles pueden pasar tres carros en simultáneo, pero es más complicado si hay más camiones (mucha gente con películas o conciertos en línea).

Como ejemplo podemos citar una cifra compartida por Movistar: “En un domingo de cuarentena hubo un tráfico de 4,1 Terabytes (TB) por segundo, frente a 2,9 TB de un domingo promedio anterior a la cuarentena, es decir, 41% más”.

La solución puede ser ampliar un carril más - lo cual no es tan rápido - o prohibir camiones de cuatro metros de alto. Lo segundo es lo que se hizo al impedir el tráfico de videos en HD. Pero aun así el descontento seguía, porque hay más gente en aulas virtuales y teletrabajo congestionando la red. El problema no es solo la velocidad promedio país, medida en ránkings, sino la percepción del usuario, porque al fin y al cabo termina siendo algo “subjetivo”, relativo a la experiencia, aclara Libaque.

¿Cómo podemos saber si no tenemos los valores apropiados de navegación para hacer una queja formal y no solo lamentarnos en redes sociales? Los expertos tienen varias formas de medirlo, pero si queremos ir a lo más simple, basta correr una prueba como la de Speedtest.net en el móvil o la PC y comprobar si estamos o no recibiendo lo que el operador ha ofrecido brindarnos en el contrato.

UNA SEÑAL VARIABLE

A modo de ejemplo hemos hecho una prueba en el citado test de velocidad durante 24 horas. Los resultados obtenidos en la prueba no son válidos para generalizarlos a todas las conexiones de cada operador, son resultados individuales que solo sirven de ejemplo para entender cómo varía la velocidad, según el tráfico que se tiene en una determinada zona.

Una primera prueba de velocidad de descarga en Internet comparada a lo largo de 24 horas en Lima se realizó ayer en Miraflores con dos servicios de un mismo operador: Internet móvil e Internet fijo. El usuario tiene contratado un plan de 60 mbps y un móvil habilitado para 4G.

Hora Velocidad descarga (mbps) Tipo de servicio (móvil) Tipo de servicio (fijo) Operador 12:34 am 91,07 LTE (celular) Movistar 12:35 am 5,73 WiFi (celular) Movistar 1:58 am 21,77 WiFi (celular) Movistar 9:08 am 17,80 WiFi (celular) Movistar 10:13 am 9,85 WiFi - fijo (PC) Movistar 10:23 am 85,83 LTE (celular) Movistar 10:27 am 8,46 WiFi (celular) Movistar 12:00 pm 101,85 LTE (celular) Movistar 12:00 pm 9,16 WiFi - fijo (PC) Movistar 12:05 pm 13,23 WiFi (celular) Movistar 12:36 pm 8,38 WiFi - fijo (PC) Movistar 2:35 pm 6,27 WiFi - fijo (PC) Movistar 4:43 pm 7,66 WiFi - fijo (PC) Movistar 5:48 pm 8,66 WiFi - fijo (PC) Movistar 6:15 pm 96,22 LTE (celular) Movistar 7:57 pm 63,80 LTE (celular) Movistar 8:17 pm 66,42 LTE (celular) Movistar 10:46 pm 19,78 WiFi (celular) Movistar 10:59 pm 91,34 LTE (celular) Movistar

Como se puede apreciar en el cuadro, la velocidad del servicio de Internet móvil es casi diez veces más alta que la del Internet fijo contratado. Lo cual es una paradoja para el consumidor porque este supone que la fibra óptica ofrece mucha mejor velocidad. ¿Por qué sucede? En este caso, hay una antena cercana al punto que permite tener buena señal móvil y, sin duda, la señal fija está saturada o en mal estado.

La señal fija, en esta prueba, va bajando de velocidad mientras dura el horario escolar- laboral y empeora al inicio de la tarde, cuando se suele transmitir el discurso del Presidente Vizcarra. Mejora para la medianoche, cuando ya no hay casi nadie conectado. Si se ha contratado 60 Mbps se debería recibir, según las normas regulatorias, mínimo el 40%, es decir unos 26 Mbps . En este caso no ha recibido eso ni en el horario más despejado y se puede reclamar con pruebas en mano.

¿Todos los operadores tienen problemas similares? Sí, no es algo propio de un operador o un distrito. Cada calle tiene sus propias complicaciones tecnológicas y mayores o menores niveles de saturación. Vía Twitter se solicitó a usuarios de otros distritos que hicieran una medición de su velocidad con el mismo test en horarios parecidos. Los resultados no se pueden generalizar, pero reflejan un problema común: falta cumplir con las expectativas del consumidor.

Hora Velocidad descarga (mbps) Tipo de servicio (móvil) Tipo de servicio (fijo) Distrito Operador 12:19 am 5,0 WiFi (celular) San Borja Movistar (plan 60 mbps) 12:24 104 WiFi (celular) San Borja Movistar (plan trio 100 mbps) 12:37 38,0 móvil (LTE) San Borja Entel 12:40 am 95,9 móvil (LTE) San Borja Claro 12:42 3,44 móvil (LTE) San Borja Bitel 12:59 16,6 móvil (LTE) San Borja Movistar 12:49 22,3 móvil (LTE) San Borja Entel 10:18 am 25,2 WiFi (celular) Jesús María Movistar (plan 120 mbps) 10:21 9,46 WiFi (tableta) Miraflores Movistar 12:10 pm 15,16 móvil Callao Claro 12:18 pm 24,49 móvil Callao Entel 2:38 pm 17,7 WiFi (celular) San Borja Movistar 2:39 48,0 móvil (LTE) Jesús María Movistar 6:26 pm 29,4 WiFi (celular) Jesús María Movistar (plan 120 mbps) 6:27 pm 56,5 móvil (LTE) Jesús María Movistar 8:17 pm 66,42 móvil (LTE) Miraflores Claro 8:59 pm 36,0 móvil (LTE) Jesús María Movistar 9:00 pm 24,4 WiFi (celular) Jesús María Movistar (plan 120 mbps) 10:54 pm 63,66 móvil (LTE)

Miraflores Claro 11:10 pm 25,8 móvil (LTE) Jesús María Claro

Como se observa en este cuadro, un usuario de Jesús María que contrató un plan de 120 Mbps en ningún horario recibe el 40% de la velocidad contratada. Se queda en el 25%. En cambio, otro usuario ,con un plan de 100 Mbps, de San Borja obtiene el 100% de lo que contrató en la hora de menor tráfico, con el mismo operador.

En telefonía móvil la situación es mucho más variable y depende de la cantidad de antenas que hay en determinada cuadra y de cuántos usuarios se están enlazando al mismo momento. En un mismo distrito, un mismo operador puede tener mayor o menor velocidad de descarga individual por muchos factores. Pero eso no significa que no proceda un reclamo.

El teletrabajo puede verse afectado debido a la sobrecarga del uso del internet por otros usuarios que realizan streaming. (Foto: AFP)

La solución práctica más inmediata va por organizarse en casa para no acceder a contenidos de video al mismo tiempo, tener dos proveedores distintos, uno para cada usuario, o compartir el Internet del móvil - si es bueno - con la PC. Para eso se entra en configuración de conexión a la opción anclaje de red/ zona portátil/ compartir Internet o similares nombres. La PC se conectará como si se tratara de un WiFi.

Además de ello se puede reclamar al proveedor y si no hace caso, dirigirse hacia el Osiptel. Durante la emergencia. el operador no podrá ser sancionado si no cumple los requisitos de calidad únicamente si se comprueba que la falla se atribuye directamente a la pandemia, pero el regulador asegura que sí se le puede sancionar si hay otras razones para el incumplimiento.

Pero eso no es todo. El usuario, si no recibe la señal contratada por razones que no se puedan solucionar en lo inmediato, puede solicitar un descuento por el pago en exceso a lo consumido.

Algunos operadores ya han optado por establecer un descuento en mayo en planes de alto consumo para atenuar el malestar por las fallas técnicas, dado que ya está generando problemas de fidelidad a las marcas: el factor de recomendación ha caído a -32 puntos, según Arellano Consultoría para Crecer.

______________________________

¿Qué es el covid-19?

Es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

Video Recomendado

Fake News: Cuidado con las noticias falsas que circulan por internet