—Llevan 25 años operando en el Perú. ¿Cuál es su balance?

Gilat llega al Perú cuando el mercado recién se abrió. Habían pocas empresas de telecomunicaciones y muy poca cobertura. Iniciamos a través de tecnología satelital traída de la matriz, dando cobertura de servicios de telefonía pública a miles de localidades a nivel nacional, recortando las distancias de desplazarse a un teléfono de 40 kilómetros a cuatro kilómetros.

Somos la primera empresa que entra con su sexto proyecto a operación. La idea es seguir acortando brechas en los próximos 25 años. No solo ver cómo dar más Internet y en mejores velocidades en zonas más remotas, sino también servicios adicionales como educación a distancia, telemedicina, servicios de bancarización y servicios (para viabilizar) la presencia del Estado a través de la tecnología.

—¿Cómo ven el reto en el cierre de brechas de acceso?

Todavía hay varios miles de millones de dólares en brecha de infraestructura, porque también la tecnología va avanzando. Hace unos años teníamos teléfonos públicos, luego cobertura celular, luego 3G, 4G y 5G. Estas zonas [alejadas] tienen que ser atendidas a través de proyectos implementados por empresas privadas, pero muchas veces o por lo menos en parte subsidiados por el Estado.

"Hay una necesidad latente de multiplicar por 10 o más las velocidades de acceso en los colegios y en las postas, para eso se va a necesitar implementar una infraestructura de fibra"

—Su último proyecto fue llevar Internet a entidades públicas en Amazonas. ¿Qué pasos siguen en esa región?

Estamos a puertas de la aceptación del Proyecto Amazonas por parte del Pronatel. Lo que se viene sería la ampliación de la velocidad (de Internet) de las instituciones beneficiadas. Hay una necesidad latente de multiplicar por 10 o más las velocidades de acceso en los colegios y en las postas, para eso se va a necesitar implementar una infraestructura de fibra. En eso nos enfocaremos los próximos años.

Hay otros proyectos del Pronatel sobre implementación de accesos gratuitos en plazas públicas en las zonas de la selva. Probablemente vayan a ser licitados el próximo año y Gilat participará como postor.

—¿Cuándo estiman concluir con esta ampliación de velocidad?

Esperaríamos la implementación el próximo año. Ojalá una parte sea antes del inicio del año escolar y para finales de año, tenerlo totalmente implementado.

—En Amazonas están brindando Internet a instituciones públicas en seis regiones. ¿Hay nuevos proyectos regionales a la vista?

La idea es ampliar las velocidades. Primero se está trabajando en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Luego probablemente Cusco, Ica y Amazonas. Hay otras 12 regiones concesionadas a otros operadores y quedan Piura, Tumbes y Cajamarca, que Pronatel probablemente licitaría en los próximos años. Si sale la licitación, Gilat evaluará presentarse.

"En las localidades que atendemos falta una energía estable y los hogares no poseen computadora, acceden básicamente con sus dispositivos móviles, en los colegios o en los centros de acceso"

—¿A cuántas instituciones ya han alcanzado dentro de los seis proyectos regionales?

En los proyectos que operamos, tenemos más de 1.700 localidades con más de 2.000 instituciones educativas y más de 1.100 centros de salud. Eso comprende a todas las instituciones definidas por el Estado en esas regiones. La empresa está interesada en brindar servicios a instituciones adicionales en esas regiones. Estamos viendo diferentes opciones para ampliar la cobertura y llegar a más instituciones públicas en esas regiones y, si es posible, también a hogares.

—¿Qué dificulta la llegada a hogares?

La capacidad económica no es alta en esas regiones. Son pueblos bastante rurales y hay una brecha que no es solo la conectividad. Se puede llegar con la conectividad, pero el hogar necesita electricidad y tener una computadora para conectar. En la mayoría de casos en las localidades que atendemos falta una energía estable y los hogares no poseen computadora, acceden básicamente con sus dispositivos móviles, en los colegios o en los centros de acceso.

—A nivel de Latinoamérica, la compañía está trabajando en brindar Internet a servicios bancarios en zonas rurales. ¿Cómo es la situación en el Perú?

Primero se necesita entender cómo funciona el mecanismo. No técnicamente, sino hacer viable la implementación de estos servicios en una tienda, por ejemplo. Cómo implementar un servicio de un POS en una tienda para que las personas puedan comprar a través de medios electrónicos sin la necesidad de dinero (físico).

—¿Han analizado operar como red neutral en el mercado?

Tenemos algunos tramos implementados. Nos gustaría explorar la posibilidad de dar servicios de fibra como operador neutro para los diferentes operadores en el país, especialmente focalizándonos en las zonas rurales. Probablemente en la segunda mitad del año empezaríamos algún piloto en alguna de las regiones que tenemos.

—¿El proyecto de la red neutral podría alcanzar a la selva?

Los retos en la selva son mayores, porque hay menos infraestructura y montar fibra en las zonas de selva es más complicado. Sin embargo, nosotros venimos del mundo satelital y consideramos que en el mundo satelital hoy en día hay soluciones bastante atractivas que pueden ser costo-eficientes para brindar los servicios en las zonas de selva. Ahí también estamos explorando la manera de llegar a servicios que, por temas de regulación, cumplan con lo que necesitan los operadores móviles para poder brindar su servicio.

La Amazonía no todo es zona de ríos, hay zonas donde sí se puede implementar fibra. En donde haga sentido inversión adicional de algún tramo de fibra lo vamos a hacer.

—¿Cómo van a ser las inversiones de Gilat Perú en el 2025?

Al ser una compañía que cotiza en bolsa, no puedo revelar información específica de Gilat Perú. En ese sentido, no les puedo mencionar números, pero puedo decir en términos generales que el 2024-2025 son años de consolidación. Esperaríamos que los niveles [del 2025] sean similares al 2024.Estamos finalizando la implementación de estos proyectos. La idea sería generar nuevos proyectos para poder mostrar un crecimiento importante hacia el 2026 y en adelante.

—¿Y cómo esperan cerrar en facturación?

No puedo dar una referencia. Ha sido un buen 2024, esperamos que el 2025 sea similar y mostrar un crecimiento importante para el 2026.

—¿Preocupa que el 2026 se vean afectadas las inversiones de Gilat Perú por las elecciones generales?

Uno de los grandes retos en el Perú es el dinamismo o la falta de este de la economía en un año electoral. Por eso, consideramos que lo que logremos en el 2025 en proyectos va a poder darnos frutos el 2026. El 2026 es más retador acceder a nuevos proyectos, pero si se logra crecer la cartera de proyectos en el 2025, se va a poder mostrar buenos resultados también para el 2026.