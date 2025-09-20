InterNexa incursiona en la ciberseguridad con su centro de operaciones: las expectativas de la empresa de fibra óptica en este rubro

Escucha la noticia
La compañía InterNexa, dedicada al despliegue de fibra óptica, ha lanzado su Security Operation Center (SOC), como parte de su estrategia de ampliar su línea de negocios a servicios tecnológicos y de seguridad.
Carlos Rueda, gerente de Ingeniería de InterNexa, comenta que este centro, cuya inversión fue de US$3 millones, responde a los ataques cibernéticos en los rubros que atienden, como en minería, contratos con los gobiernos o telecomunicaciones en Colombia y Perú.
Este servicio está enfocado en atender el tiempo de respuesta ante ataques cibernéticos, aunque también se reducen la cantidad de delitos informáticos.
“La probabilidad del ataque se reduce de manera significativa, más del 90%, pero lo más importante es el tiempo de reacción. Si alcanzo a bloquear el ataque en el menor tiempo, pues el impacto podría ser significativamente menor en términos de costos para las compañías”, expresa.
Con esta nueva línea de negocio, Rueda señala que se esperan duplicar las ventas de InterNexa y llegar a los US$250 millones en sus operaciones en ambos países. En el caso del Perú, se estima un crecimiento del 40%, agrega.
El servicio tecnológico también le permite a InteNnexa desarrollar nuevos productos como la implementación de nube de ‘big data’ para ofrecerlos a los gobiernos y a las mineras.
Asimismo, se están trabajando en productos como telemedicina, sistemas de gestión documental electrónico de archivos bajo el uso de inteligencia artificial y e-learning.
