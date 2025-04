Fue el crecimiento acelerado de estas plazas lo que también generó que la región, en el 2021, registrara un pico de flujos de inversión hacia ‘startups’ de hasta US$16.000 millones. Desde dicho hito histórico, Latinoamérica ha comenzado una estabilización.

Para el 2022, según el último reporte de la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo y Capital Privado (Lavca, por sus siglas en inglés), la región registró operaciones por US$8.000 millones; mientras que en el 2023 el nivel de inversiones fue de US$4.200 millones. El 2024 trajo consigo una buena noticia: dicho flujo mejoró levemente y llegó a los US$4.500 millones.

Sin embargo, el mediano y largo plazo aún no está del todo claro. Factores como la guerra arancelaria y la volatilidad en los mercados globales dificultan prever el impacto futuro en el ecosistema latinoamericano.

A pesar de estos retos, los actores consultados para este informe confían en que la región continuará destacándose por su talento, el manejo de la liquidez y, principalmente, por continuar aprovechando oportunidades en el mercado.

“El rey de la montaña”

Hace una semana, la ciudad de Porto Alegre en Brasil fue sede del cuarto ‘South Summit’, encuentro coorganizado por el IE University que reúne a actores del ecosistema de startups. Emprendedores e inversionistas se dieron cita en la ciudad para discutir cuál es el escenario hacia el mediano y largo plazo.

South Summit 2025 se realizó en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil. (Foto: Difusión) / GUILHERME LEPORACE

Si bien la agenda se centró en los desafíos en aristas como la sostenibilidad y la digitalización, el contexto global no fue ajeno. Y es que, durante los tres días del evento, el mundo seguía atentamente los anuncios de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, así como la retaliación por parte de China y la Unión Europea.

Este Suplemento participó de una rueda de prensa en Brasil con líderes de ‘venture capital’ que asistieron al encuentro, quienes manifestaron que el impacto de estas medidas no detendría el interés por continuar invirtiendo.

“Si pensamos en el capital riesgo, se trata de hacer apuestas sobre el futuro. Y creo que podemos hacer apuestas no correlacionadas. Podríamos decidir una apuesta donde la geopolítica mejora masivamente. Y luego podemos asumir un futuro que va a ser complejo a nivel regional, con aranceles en medio de una guerra comercial. Es lo habitual, tenemos que asumir que ambos escenarios pueden pasar. Nosotros, a partir de esos escenarios, buscamos perfiles de empresarios que puedan sumar”, dijo Nicolas Sauvage, presidente de TDK Ventures, el ‘corporate venture capital’ de TDK Corporation, firma tecnológica japonesa.

Por el contrario, reivindicaron su interés por seguir invirtiendo en la región. “Lo que es realmente emocionante y por lo que estamos hoy en Latam es el talento”, precisa a este Suplemento Arjuna Acosta, cofundador y Managing Partner de Flourish Ventures, una firma global de capital de riesgo en mercados emergentes.

“La oportunidad de mercado está, pero lo importante que vemos es el talento. Nosotros invertimos en una empresa de la región en el 2014, luego el ‘founder’ la vendió y creó otra. Nosotros invertimos en esa segunda empresa. Algo que Silicon Valley ha estado haciendo durante 50 años”, remarca.

Es por ello que ambos coincidieron en que hoy, más allá del contexto global, lo que está guiando a los inversionistas hacia la región es el perfil de las ideas y la oportunidad de crecimiento. Algo que Sauvage definió como “el rey de la montaña”.

“Nosotros tenemos esta metodología del ‘rey de la montaña’. ¿Dónde creemos que una ‘startup’ se convertirá en líder del mercado dentro de cinco o siete años? Y que, por lo general, está mirando a nivel global. Si pienso hoy en América del Sur y los objetivos de descarbonización, hay una gran cantidad de industria minera. Es importante para estos empresarios para poder obtener la tecnología adecuada. Y si se piensa en la geopolítica de hoy, tenemos que mirar a los empresarios que están construyendo la tecnología que permite la sustitución de materiales. Creo que ese es el futuro”, dijo.

IA es uno de los campos en los que más destacan las startups. / Jacob Wackerhausen

A su turno, Juan José Güemes, presidente del centro de emprendimiento e innovación del IE Business School, considera que aún es complejo el escenario como para hacer un estimado sobre los impactos.

“No obstante, si revisamos todas las dificultades que ha atravesado Latinoamérica a lo largo de los últimos 15 años, hemos visto un fortalecimiento del ecosistema de ‘startups’. Además, yo creo que -si es que no aumenta- se mantendrá la preferencia por estas inversiones. Sobretodo porque son los únicos activos que capturan el valor de toda la disrupción tecnológica que guiará al mundo en los próximos años. Prueba de ello es que hoy las grandes corporaciones hoy invierten en ‘startups’ que desafían sus propios negocios”, remarca.

La otra mirada sobre el capital

Naturalmente, desde el lado de las ‘startups’, el desafío está en mantener a flote la escalabilidad y el constante crecimiento. Mientras el modelo de negocio se encuentre debidamente validado -es decir, que funcione en el mercado real-, las dificultades son menores. Lo cierto es que esta no es la realidad de todo el ecosistema. La necesidad de capital, vale decir, es vital de manera transversal. Desde ‘startups’ en etapas tempranas hasta las más avanzadas.

Alejandro Vásquez, presidente de Nuvemshop, unicornio brasilero que ha desarrollado una plataforma de comercio electrónico que brinda herramientas digitales a más de 150 mil negocios de Latinoamérica, considera el capital como algo que será gravitante en el largo plazo.

“Si eventualmente necesitáramos más capital, tener un modelo validado haría que no tengamos inconvenientes. El detalle es que no lo es para todos. Al margen de ello, para el ecosistema en general, considero que estamos más frente a signos: es cierto que no tenemos signos prósperos en este momento, pero los negocios se siguen haciendo”, advierte.

Panel inicial del South Summit 2025. (Foto: Difusión)

Federico Vega, CEO de Frete.com, unicornio argentino que hoy a través de una plataforma conecta a más del 80% de los camiones en Brasil con cargas disponibles para su traslado, fue un poco más allá con dicha mirada.

“Nuestros inversores [en Frete.com] son americanos y chinos. De lo que yo veo en el corto plazo es que la volatilidad y el capital para América Latina se va a secar. Si alguien necesita capital y no lo ha levantado en los últimos años, va a necesitar empezar a reducir costos. En el largo plazo, y en la medida que China buscará más aliados fuera de Estados Unidos, es posible que veamos capital chino con interés de invertir en `startups` latinoamericanas”, refiere.

El escenario peruano

Perú muestra un dinamismo similar al visto en la región. El flujo de capital hacia nuestro ecosistema ‘startup’, al cierre del 2023, registró operaciones por US$50 millones, según datos de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (Pecap).

Paloma Aparicio, directora ejecutiva de Pecap, remarcó que pese a la falta de liquidez en el sistema debido a la retracción de inversionistas institucionales, Perú se mantuvo estable en el 2024. “De hecho, hemos superado un poco más de US$50 millones registrados en el 2023. Con ello, en los últimos cuatro años, en el Perú se han invertido más de US$300 millones en ‘venture capital’”, afirma.

Respecto al capital, los montos de financiamiento provinieron principalmente de inversionistas internacionales. No obstante, al observarse por transacciones, de las 22 registradas en el 2024 fueron 13 las que respondieron a inversionistas locales.

“Esta participación mayoritaria refleja un fortalecimiento de este compromiso de los actores nacionales con el desarrollo de nuestro ecosistema emprendedor, incluso en un contexto desafiante. Estos resultados son la muestra de la cercanía con los emprendedores y la confianza en las oportunidades del mercado local”, refiere Aparicio.

MIRA: BBVA sobre planes de sostenibilidad en Perú: “Apostamos por las mujeres y llegar a pymes de gente joven”

La ejecutiva indica que el número de transacciones vistas en el Perú durante el 2024 refleja una caída frente al año previo -42 operaciones-. No obstante, esto no es ajeno a lo registrado en la región y, en su opinión, es muestra de una madurez del mercado. “Es un giro hacia menos transacciones, pero con ‘tickets’ más altos que sugiere un enfoque más estratégico y selectivo. Esto significa mayores retos para emprendimientos en etapa temprana y abre oportunidades para desarrollar mayor acompañamiento técnico”, agrega.

Líneas más arriba, los líderes de unicornios comentaron la importancia de tener un modelo de negocio validado para abrirse paso al capital. En el caso peruano, Pecap confirma ello con los resultados al 2024. “Por etapa de desarrollo, las operaciones en etapa temprana representaron más del 70% del total de las transacciones del año. Este aumento sugiere que a pesar de la contracción del mercado, los inversionistas ven oportunidades en ‘startups’ que ya validaron su propuesta de valor inicial y que están listas para escalar”, indica Aparicio.

MIRA: BCP y sus avances en el uso de la IA: “Hemos tenido ganancias de productividad superiores al 30% en desarrollo de software”

¿Cómo será el 2025 en Perú? Pecap espera que los ‘venture capital’ presten atención a modelos de negocio sólidos y prioricen en ellos sus inversiones. Las iniciativas Fintech, IA y Health Tech son las que tendrán mayor atractivo y que hoy muestran un crecimiento constante.

Para Adolfo Vinatea, CEO de Krealo -el ‘corporate venture capital’ de Credicorp-, en el largo plazo será importante a nivel regional que mejore el escenario de ‘fundraising’. “El 2024 para Perú ha sido difícil. Por eso es que no ha habido anuncios de nuevos fondos relevantes de ‘venture capital’ en el mercado peruano. Vale decir que eso es parte de un contexto latinoamericano en el que no hay ‘exits’”, refiere.

Los ’exits’ – ya sea por adquisición o venta- así como los IPO -cuando la empresa decide hacer públicas sus acciones en el mercado de valores- han sido muy escasos en la región en los últimos años. Estos son esenciales para el ciclo de vida de los ‘venture capital’, principalmente para la reinversión. “Y si el contexto ha sido complicado en la región, en el Perú esa rueda no ha estado avanzando bien”, refiere.

¿Un nuevo despegue del ecosistema startups en el Perú?

Otro punto que detalla Vinatea es que debe mejorar el número de corporativos que decidan hacer ‘venture capital’ o trabajen con ‘startups’. “Los corporativos pueden ser inversionistas en fondos o directamente en ‘startups’, pero también pueden contratar directamente a las ‘startups’. Eso es importante y en Perú estamos bien rezagados”, asevera.

Credicorp, cada año, invierte desde 150 puntos básicos de su ROE (retorno sobre capital) en innovación disruptiva (Centro de Innovación), ‘startups’ ya establecidos y el fondeo de ‘corporate venture capital’. Asimismo, Vinatea refiere también que hoy el 100% de todas sus inversiones han conectado con el grupo y han generado beneficios de eficiencia y también a favor de clientes.

“Las necesidades de innovación de las corporaciones son las mismas de antes o más. Es por eso que creo que, para el ecosistema de ‘startups‘, el contexto global impacta, pero no de una manera importante. El 2025 todavía puede ser un buen año para las ‘startups’ tecnológicas que se quieren hacer en el Perú”, asevera.

Vale decir que una ventaja diferencial en este escenario aún incierto será el haberse dotado de financiamiento. Luis Narro, Venture Partner de Alaya Capital, refiere que existen emprendimientos que levantaron capital oportunamente.

“Para las compañías es un momento de tener la mentalidad de cautela, de programarse a no levantar capital en al menos un año. Tener suficiente caja para transitar este periodo de incertidumbre. Sí es un cambio en la mentalidad de las empresas que levantaron capital en el 2022 y que han sido cuidadosas de la caja. Muchas de ellas ya se han puesto en el punto de equilibrio o con sus primeros Ebitda positivos. Eso debería seguirse manteniendo”, indica.