Inversiones extranjeras a nivel global se enfocan en sectores de energía e industria del futuro: ¿Qué ocurre en el Perú?

El flujo anualizado de las inversiones extranjeras directas (IED) a nivel mundial ha venido en aumento, elevándose de US$1,1 billones entre 2015 y 2019 a US$1,4 billones entre el 2022 hasta mayo de 2025, de acuerdo con el reporte ‘La reestructuración de la IED: cómo la inversión extranjera directa de hoy puede moldear la industria y el comercio del mañana", elaborado por McKinsey Global Institute.

Según el informe, entre ambos períodos también se ha observado un incremento en la proporción de inversión en industrias del futuro, como la manufactura avanzada y las comunicaciones y software, así como en el sector de energía.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Olivia White, senior partner en McKinsey & Company y directora del McKinsey Global Institute, señala que en el período prepandemia de 2015 a 2019, estas industrias representaron un poco más de la mitad de las inversiones anunciadas en nuevos proyectos y su participación aumentó hasta un 75% desde el 2022.

“En algunos subsectores, el crecimiento fue más profundo: la media anual de la IED anunciada en semiconductores, por ejemplo, se cuadruplicó con creces”, apunta.

Justamente, el reporte señala que la inversión en comunicaciones y software se elevó por el incremento de inversión en inteligencia artificial y por las expectativas de este rubro hacia el futuro. Además, la manufactura avanzada representa un cuarto de los anuncios de IED a nivel mundial, ante la ejecución de nuevas fábricas de semiconductores, fabricación de automóviles y otras industrias como el sector farmacéutico, electrónico, el de robótica y tecnologías relacionadas a la defensa.

White considera que esta tendencia de inversión en las tecnologías del futuro podrían mantenerse en los siguientes años.

América Latina

A nivel de América Latina, de acuerdo con White, el 43% de las inversiones extranjeras directas anunciadas para la región se concentraron en el sector energético, entre el 2022 y mayo de 2025.

Este nivel era del 26% previo a la pandemia, agrega.

Por ejemplo, Zelestra, empresa de generación de energía renovable, señala que la inserción de inversiones en baterías para energías es clave para una mejor gestión de generación energética variable, además de volver más eficiente el uso de la infraestructura de transmisión y de brindar energía distinta a la generación solar.

Pero White también apunta que la IED en recursos han continuado siendo “la columna vertebral” de los anuncios de inversiones en la región, aunque se han registrado desde el 2022 tres ‘megadeals’ (inversiones que superan los US$1.000 millones) cada año en América Latina en industrias del futuro.

Respecto a la minería, sostuvo que los anuncios en la cadena de valor de minerales críticos continúan en aumento rápidamente para sostener a las industrias del futuro.

Por otro lado, según McKinsey Global Institute, Estados Unidos es el gran destino de la IED estratégica, teniendo el 90% de proyectos de semiconductores a nivel mundial y el 20% en centro de datos en el 2025.

Además de ello, la política arancelaria del presidente Donald Trump habría favorecido a IED en Estados Unidos, en especial en sectores relacionados a la manufactura y tecnología, sostiene el Departamento Económico de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú).

“Al imponer algunos aranceles a productos clave, empresas con una alta dependencia del mercado estadounidense han decidido aumentar sus inversiones para la producción local. Por ejemplo, empresas como Hyundai, Roche y Toyota han anunciado nuevos proyectos importantes en Estados Unidos. Lo mismo se puede ver con empresas tecnológicas como la productora de semiconductores TSMC”, precisan.

Perú

De acuerdo con Agencia de Promoción de Inversión Privada (ProInversión), el saldo de IED en el 2024 fue de US$30.361 millones. Cabe precisar que ello no registra toda la inversión privada en el país.

Entre los principales países que realizan inversiones en Perú están Reino Unido, España, Chile, Estados Unidos y Colombia.

Además, los principales sectores del país donde está la inversión extranjera son minería, finanzas, comunicaciones, energía e industria, según la data de Proinversión.

El Departamento Económico de AmCham Perú indica que al cierre de 2024, la IED de Estados Unidos en Perú llegó a US$7.609 millones, en base a la información de la Oficina Económica de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés), siendo un incremento del 30% frente al 2023.

Además, el sector minero destaca en las inversiones de Estados Unidos en el Perú, representando casi el 60%, agrega la cámara de comercio.

Por otro lado, la embajadora de Australia en Perú, Maree Ringland, indicó que la inversión del país oceánico en Perú en minería es significativa, debido a que el mundo afronta la transición energética y nuestro país destaca por ser un importante jugador en el mercado del cobre.

“Australia tiene experiencia en desarrollar la minería y por eso tenemos casi 100 empresas de Australia en la minería peruana”, expresa Ringland, y agrega que en otros sectores también hay presencia de dicho país, como en infraestructura. La embajadora añade, asimismo, el interés de las empresas australianas agrícolas en venir al país.

Estados Unidos, según AmCham Perú, también tiene una alta diversificación de su inversión en nuestro país. Esto tiene como punto medular la fortaleza macroeconómica peruana, superior a otros países de la región, además de la estabilidad económica con aspectos destacables como la independencia del Banco Central de Reserva del Perú. A ello se suma el libre flujo del dólar, la presencia de mecanismos de disputas de conflictos y la protección de la inversión extranjera establecida en la Constitución.

Por otro lado, AmCham considera que existen limitaciones como la burocracia, la inseguridad y la inestabilidad política, lo que puede desincentivar a las inversiones en el plano local.

“Solo considerando la burocracia, el Perú es uno de los países donde más años demora conseguir los permisos necesarios para proyectos mineros, escenario que debe ser mejorado en el corto y mediano plazo para poder aprovechar el potencial minero de nuestro país”, sostiene AmCham Perú.