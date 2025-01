De acuerdo a la Encuesta del Turista Extranjero 2023 presentada en julio del 2024 por el mencionado ministerio, un 32,4% de los turistas extranjeros que visitaron nuestro país prefirieron los hoteles de tres estrellas y un 20,7%, los de cinco estrellas.

Además, su promedio de permanencia fue de nueve noches, y Lima Metropolitana y el Callao destacaron como destino principal, con un 62,6% de preferencia, seguido por Cusco, con un 35,2% y Tacna, con 19,3%. Arequipa e Ica recibieron un 10% y 10,6%, respectivamente.

Mapa de proyectos

Actualmente, Marriott International cuenta con 11 propiedades en Perú por un total de 2.251 habitaciones bajo ocho marcas. De igual forma, la compañía cuenta con tres proyectos en desarrollo con cerca de 350 habitaciones, incluido el Residence Inn by Marriott Lima Surco. Este hotel abriría durante el cuarto trimestre del 2030. Se trata de una nueva construcción con 120 habitaciones. Además, la cadena también cuenta con el City Express by Marriott en Casma, que abriría sus puertas en el 2027 dentro del proyecto turístico y de estilo de vida conocido como “Miami Beach Peruano”. En él, participarían dos de sus marcas, el City Express Plus by Marriott, que contará con 120 habitaciones. y el City Express Suites by Marriott ,que ofrecerá 80 habitaciones.

“Podemos confirmar que hemos visto un crecimiento de turismo en Perú con la recuperación acelerada de este destino después de la pandemia. A nivel regional en el Caribe y Latinoamérica, Marriott International ha visto grandes resultados con un crecimiento en ingresos por habitación disponible a US$ 123,06 en el tercer trimestre del 2024, un de 6,7% comparado con el tercer trimestre de 2023″, comentaron desde la compañía.

Asimismo, afirmaron que la tarifa diaria promedio tuvo un incremento de 6,8%, lo que significan US$ 199,09 en el tercer trimestre del 2024, versus el mismo periodo del 2023. Por el lado de la ocupación, indicaron que se mantiene sólida con un 62% en los hoteles de la región.

Desde Costa del Sol, Sergio Rivas, gerente general de la compañía, anotó que el Wyndham Grand Costa del Sol Lima Airport se encuentra ya en la etapa final de construcción. Este proyecto se construye en el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez y representa una inversión de US$ 40 millones que comprende el diseño, construcción y operación. Se encontrará listo en abril de este año.

En el 2026 iniciarán la construcción del segundo hotel, también en el nuevo terminal del aeropuerto de Lima. “El hotel tres estrellas contará con 338 habitaciones y se plantea inaugurar en 2027. Luego de esto, esperamos retomar nuestro plan de crecimiento prepandemia”, dice Rivas. Con ello, sumarían tres hoteles en el Aeropuerto Jorge Chávez. Además, están invirtiendo US$ 1,5 millones en las renovaciones y remodelaciones de sus hoteles existentes.

La cadena hotelera Aranwa Hotels, Resorts & Spa del Grupo San Pablo, contó en su última entrevista a Día1 en julio del 2024, que retomará sus planes de mejora y expansión en su hotel de Paracas, con una inversión estimada de US$ 3,5 millones para renovar las habitaciones, restaurante, recepción y áreas sociales. De igual manera, en el hotel de Vichayito desarrollan una propuesta en los ‘bungalows’ y las carpas ya existentes, para lo que invertirían alrededor de US$ 500 mil.

Además, estimaron una inversión de US$ 2 millones para las refacciones del hotel boutique en la Casona Ricketts en Arequipa.

En Lima, abrirán un hotel de más de 100 habitaciones en una zona alejada del centro turístico tradicional, comentó en su momento Gabriel Álvarez, director Ejecutivo del Grupo San Pablo.

Personalización como diferencial

Según el estudio “Understanding personalization efforts in the hospitality and retail industries” de Medallia –plataforma de experiencia de clientes– publicado por Promperú, a febrero de 2024 en el rubro hotelero existía una fuerte relación entre la satisfacción y personalización. Solo el 23% de viajeros señala haber disfrutado de una personalización alta en su última estadía hotelera (ver cuadro).

El estudio recolectó las respuestas de 1.790 huéspedes de hoteles y 1.905 consumidores minoristas en la plataforma de encuestas CheckMarket de Medallia y el panel de investigación Sense360 de Medallia.