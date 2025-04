Hoy, en medio de la guerra arancelaria, dichos rendimientos son más volátiles. El ‘Liberation Day’ transformó la alta expectativa en incertidumbre y hoy -durante una pausa de 90 días- los agentes en el mercado no tienen visibilidad sobre el desenlace de este conflicto comercial. Las expectativas de una eventual solución están en la mesa, pero la gran pregunta es cuándo.

Mientras tanto, lo único certero es que la incertidumbre seguirá marcando la pauta en los mercados y sus activos. No obstante, toda coyuntura volátil abre ventanas de oportunidad que -desde el punto de vista de las inversiones- ya están siendo aprovechadas por las áreas de ‘wealth management’ y gestión de inversiones.

Características del escenario global

Al cierre de este informe, el mandatario estadounidense Donald Trump daba cuenta de su interés por reducir sustancialmente los aranceles aplicados a productos chinos. “Incluso, prometió dejar de lado la retórica dura, aseguró que será ‘muy amable’ en la mesa de negociaciones”, cita CNN En Español. China, por su lado, ha negado cualquier acercamiento entre ambas naciones.

Y si bien los mensajes -por el momento- van en diferentes direcciones, el mercado ha entendido este hecho como un atisbo de solución al conflicto entre las dos potencias mundiales. El precio del oro, activo refugio por naturaleza, cerró la semana por debajo de los US$3.300 la onza cuando, a inicios de esta semana, se encontraba por encima de los US$3.400.

Carlos Müller, director de Inversiones de Global Wealth de BBVA en Perú, precisa que el escenario de un arancel de más de 100% es insostenible “porque simplemente no habría comercio entre China y EE.UU.”. Solo por ese hecho, se espera que haya negociación entre ambos países.

Tanto China como Estados Unidos, protagonistas de la “Guerra Comercial”, son los principales socios comerciales del Perú. Analizamos el impacto que podría generar una escalada del conflicto.

“Cuando uno ve venir un riesgo y se materializa, te agarra preparado. El problema es cuando no lo ves, como en el 2008. Esto es distinto, este escenario [de conflicto arancelario] está más que anunciado y las compañías lo están previendo. Trump está dando 90 días de pausa a las tarifas y eso te da señales de que quiere encontrar la solución. Es por eso que esto es un golpe autoinducido. El día que las cosas se compliquen, Trump tiene el poder de decir ‘ya no’ y el escenario se arregla. No es un problema económico”, clarifica.

Y si bien la probabilidad de una recesión ha aumentado y algunos actores lo incorporan dentro de sus previsiones, a nivel de mercado, aún existe confianza en el poder de la economía estadounidense. De hecho, a la fecha los indicadores adelantados no muestran ningún indicio de escenario recesivo.

Si las condiciones actuales de la economía global continúan, el consenso entre analistas es que el precio del oro podría seguir subiendo a territorios sin precedentes.

“Hoy la realidad es que la innovación y los motores de resiliencia siempre han estado en EE.UU. Creemos que todavía hay fundamentos por el cual son la economía más importante del mundo y por eso es donde invertimos gran parte del portafolio. Eso no quita que haya cierto nivel de ansiedad”, refiere Joanna Castro, directora ejecutiva regional de Asesoría de Inversiones de Wealth Management en Credicorp Capital.

Panorama de inversiones

Al ser consultados para este informe, ambos ejecutivos coincidieron en que el escenario global actual ha sido tomado con tranquilidad debido a la anticipada exposición de sus portafolios a la renta fija. Se trata además de activos que, dado el contexto de tasas de interés, han tenido un buen ‘performance’.

Credicorp da cuenta que los bonos del Tesoro de EE.UU. en el último trimestre lideraron la ganancia dentro de la renta fija con un rendimiento de 2,9%. Los bonos de mercados emergentes también registraron retornos interesantes en el primer trimestre (2,4%), toda vez que la demanda se mantuvo firme.

Castro detalla que la renta fija latinoamericana también ha tenido un buen ‘performance’. “En renta fija están hoy con tasas atractivas. Hay muchas oportunidades de conseguir buenos riesgos con tasas bastante buenas. En mercado emergente, estamos positivos en renta fija latinoamericana. Dentro de todos los vaivenes arancelarios, Latinoamérica ha salido bien parado. Tenemos buenas compañías que de verdad tienen buenos balances y estados financieros. Ahí puedes encontrar renta fija con retornos entre el 6% y 7% en dólares y son empresas con las cuales no sentimos bastante cómodos. Creemos que podemos tener un retorno bastante bueno en el año. Eso no significa que no habrá volatilidad”, indica.

Desde el BBVA, Müller recalca que invertir en renta fija de calidad permite percibir retornos de 5% en promedio. “Estamos sobreexponiéndonos a esa clase de activos. Creemos que en la renta fija no importa cuanta incertidumbre haya, se puede invertir bien. Además, todo indica que la inflación está controlada y vemos que la FED en el mediano plazo bajará las tasas”, refiere.

Las decisiones futuras de la FED son importantes para la renta fija. Mientras algunos agentes creen en que la velocidad de reducción de la tasa de interés podría frenarse ante el contexto arancelario, Müller piensa lo contrario.

“Uno de los mandatos de la FED es tener la inflación controlada. Pero la FED ve la inflación de demanda, no la de oferta. Si tienes un ‘shock’ de oferta -como pasó en el COVID- y subes tasas, controlas la demanda. Pero ante una escasez de oferta, la tasa no le hace nada. Lo que hace el arancel es subir el precio del bien, hace que las compañías ganen menos y en el largo plazo -como se te encarece un activo- debilita la demanda. Entonces eso te controla la inflación de manera estructural”, explica.

La dinámica de la renta variable

Un punto aparte es la volatilidad en el mundo de las acciones y demás inversiones variables. Como se mencionaba al inicio del informe, el ánimo de Wall Street fue elevado a inicios de año y, en las últimas semanas, hemos visto fuertes caídas de sus principales índices.

Frente a ello, Credicorp Capital ha optado por un posicionamiento neutral. La confianza en el mercado norteamericano y la oportunidad de recuperación hace que se siga apostando por dicha clase de activos. “Cuando uno mira las veces que el S&P 500 ha retrocedido y se recupera, sorprende. Si uno se saliera del mercado cada vez que se cae, sería horrible”, refiere Castro.

El retorno promedio del S&P 500 ha sido de 10,4% entre el 2005 y el 2024, según refiere la ejecutiva. Sin embargo, ha transitado entre alzas y caídas. Y, en los últimos 45 años, en 37 de las 45 ocasiones los retornos han sido positivos. Solo en ocho casos fue negativo.

“Algo que siempre explicamos a los clientes es que el perderte los mejores 10 días de la bolsa hace que tu rendimiento prácticamente caiga en un 40% del retorno promedio que tiene el S&P 500. Es decir, el retorno de 10,4% hubiera sido de 6,1%”, indica. Todo ello lleva a que Credicorp Capital no haya cambiado su posicionamiento sobre la renta variable.

Similar posición mantiene el BBVA. “En acciones nos ponemos cautos y neutrales, porque no nos queremos perder si la renta variable rebota. Y como tienes poca visibilidad, lo mejor cuando no tienes una opinión clara, es mantenerte neutral”, indica Müller.

En este punto, cabe recordar que la renta variable en Europa, durante el primer trimestre, subió 11,4% y el mercado de acciones de China repuntó 15,4% impulsado por la expectativa de mayores estímulos fiscales y el optimismo en torno a los avances corporativos en inteligencia artificial.

El dato Los activos alternativos Vistos siempre como activos que ofrecen diversificación, hoy pasan a ser una parte preponderante de los portafolios. Los activos semilíquidos son los que han mostrado mayor rendimiento. “Los promedios de retorno para los clientes han sido de doble dígito. Es una clase de activo en la que seguimos súper constructivos. Cada vez tenemos una oferta más robusta. Creemos que es la fuente de correlación y de bajar la volatilidad para los portafolios. El mundo alternativo sí está para quedarse. Trae virtuosidad y te da acceso a empresas que no son públicas y por ende te diversifica. Creemos que seguirá siendo la clase de activo que genere la mayor alza”, refiere Joanna Castro, directora ejecutiva regional de Asesoría de Inversiones de Wealth Management en Credicorp Capital.

Plaza bursátil limeña

César Huiman, analista senior de Research en Renta4 SAB, detalla que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha avanzado 5,69% en el primer trimestre en medio de un contexto internacional favorable para los ‘commodities’. “Hubo un pequeño ‘rally’ del cobre que respondió a que los compradores se estaban anticipando con compras de inventarios frente a la imposición de aranceles. Eso hizo que el precio subiera, pero luego se corrigió a la baja”, indica.

En el mediano plazo, se espera que el cobre mantenga volatilidad. A partir del 2026, el panorama es constructivo. “El consenso del mercado respecto al cobre es que tiene potencial para recuperar esta caída luego de la situación de los aranceles”, refiere Huiman, con lo cual hay perspectivas positivas para la bolsa limeña. Renta 4 espera un crecimiento de 12% para el Índice Selectivo de la bolsa al cierre de este año.

Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Jorge Ramos, presidente de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa, destaca que la bolsa limeña pese al contexto arancelario ha tenido una ‘performance’ favorable. “Para nosotros podría ser hasta una oportunidad en caso los productores peruanos mejoren su logística y puedan entrar a competir a mercados que se abren. Realmente, en este caso, Perú no ha sido de los más perjudicados”, indica.

Ante ello, en el terreno de las inversiones, Ramos considera importante entender que -ante la volatilidad- es complicado hacerle ‘timming’ al mercado. “Es mejor aprovechar la coyuntura para posicionarse en empresas de calidad y armar un portafolio con miras al mediano y largo plazo. Uno que no sea solo diversificado a nivel de sectores sino también geográfico. Hay bolsas de varios países que han caído. La peruana tuvo una caída y uno puede aprovechar para posicionarse en empresas de buen nivel”, refiere.

El dato Fondos Mutuos en Perú Fernando Osorio, secretario general de la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú, advierte que el actual escenario ha contribuido al crecimiento de la industria de fondos mutuos. “Vemos inversionistas saliendo de posiciones de renta variable ya sea por fondos mutuos o acciones, pero vienen a fondos mutuos de deuda de muy corto plazo. Eso explica el incremento del patrimonio”, asevera. A marzo del 2025, el patrimonio administrado por los fondos mutuos llegó a S/51.117 millones, superando la cifra histórica de marzo de 2021 que fue de S/50.196 millones. Asimismo, el número de partícipes alcanzó los 435.909 inversionistas, lo cual representa un crecimiento de 1,34% frente a lo registrado el mes anterior y 21,29% en los últimos 12 meses.

Movimientos y recomendaciones

Con todo lo mencionado, los ejecutivos consultados para este informe dejan claro que tomar decisiones de desinversión en el actual contexto puede ser perjudicial para el retorno futuro. No obstante, es posible hacer movimientos que -en el marco de la disciplina y según el perfil de riesgo- pueden beneficiar al inversionista.

Por ejemplo, Credicorp Capital, según refiere Castro, ha introducido un ETF de gestión activa que invierte en mercado americano con protecciones de entre 10% y 15%. “No vendes tu posición en el mercado americano, pero cambias una parte de tu portafolio para que tenga una ligera protección. Baja la volatilidad, pero te permite mantener la inversión, porque lo peor que se puede hacer es cambiar el posicionamiento cuando el río está revuelto”, indica.

Coincide Müller con ello. “Mantenernos invertidos dentro de lo que el perfil de riesgo indica es lo importante. No tiene sentido ofrecer un perfil conservador, no es lo que busca el cliente. En ese sentido, nos ha agarrado bien parados porque teníamos una sobreponderación en renta fija que ha actuado bien en los últimos meses. Nuestra posición en renta fija es global”, asevera.

Con todo ello, el mantener la prudencia ante el actual contexto resulta cada vez más importante. Tratándose de un conflicto arancelario que no tiene -hasta el momento- raíz en un problema económico, la calma eventualmente llegará. Por el contrario, sortear la volatilidad con disciplina de inversión puede incluso ser beneficioso para el inversionista.