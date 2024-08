“Definitivamente el invierno de este año está siendo mucho más intenso que el año anterior. Ante ello, hemos visto un gran crecimiento en categorías orientadas a combatir el frío como estufas y deshumedecedores, termas, ropa abrigadora y hervidores de agua, que están liderando el consumo en esta temporada”, sostiene Sergio Giannotti, gerente de Marketing de Mercado Libre Perú.

¿Por qué el Fenómeno La Niña influye tanto en el fuerte frío de Lima?. (Foto Referencial)

De hecho, el ejecutivo detalla que la venta de estufas y deshumedecedores creció en 960%, las termas en 367%, hervidores de agua en 180% y ropa abrigadora en un 180% frente al invierno pasado. Gianotti comenta que al inicio del invierno los productos de calefacción y deshumedecedores tuvieron un crecimiento acelerado y a la fecha esta se ha triplicado frente al invierno del año pasado.

Huberth Bacalla, gerente divisional Comercial de Electro Hogar, Pisos y Baños de Promart, por su parte, comenta que después de un 2023 afectados por el Fenómeno de El Niño y casi sin invierno, este año las categorías como termas, estufas y deshumedecedores han crecido hasta triple dígito.

“El aumento de la demanda de estos productos ha sido notable, sobre todo considerando las bajas temperaturas de las semanas anteriores. En cuanto a deshumedecedores hemos quintuplicado la venta, mientras que en las estufas hemos triplicado la venta frente al mismo periodo del año pasado”, nos cuenta.

En el caso de los deshumedecedores, Bacalla precisa que la alta demanda de distintos comercios generó una escasez del producto en el mercado. “En Promart logramos concretar negociaciones con proveedores locales, lo que nos permitió contar con el abastecimiento adecuado para cubrir la demanda de nuestros clientes”, asegura. En la cadena de mejoramiento del hogar, el ticket promedio tuvo un aumento de 18% por la venta de productos de mayor valor como estufas para exteriores o deshumedecedores de mayor capacidad.

Sigue invierno en Senamhi en vivo, hoy | ¿Cómo es el clima para hoy, temperatura en Lima y otros distritos | Foto: Andina

Por el lado de Mercado Libre, el ticket promedio de compra de los peruanos es de S/500, cifra que, aseguran, ha aumentado en 30% frente al año pasado.

En cuanto a la ropa, Gianotti indica que la venta de abrigos, casacas, polares y chompas aumentó 316%, una tendencia que se percibe desde mayo. “En años anteriores también hemos observado un ligero aumento en la demanda de productos para el invierno, aunque no al nivel que estamos viendo este año”, asegura Gianotti. Para el ejecutivo, ha habido una gran recuperación este año. “El invierno 2023 no fue intenso, por lo que estas categorías no crecieron mucho y los comerciantes se quedaron con un exceso de inventario y pérdidas económicas. Pero ahora estas categorías se han dinamizado y los negocios están teniendo una campaña positiva”, anota.

El consumo de alimentos más vinculados a climas fríos también ha crecido, tales como golosinas, snacks, licores, desde mayo, como cuenta Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú. “Estas categorías representan el 50% de las ventas de las bodegas. También se venden más infusiones, pero sobre todo sachets de café, que han aumentado sus ventas en un 5%”, apunta.

Así también se venden más galletas, chocolates y queques que, según las zonas, impulsan en 5% sus ventas. “Notamos una mayor frecuencia de compra debido a una menor capacidad adquisitiva, solo se pueden dar algunos gustitos”, comenta.

Dato Preferencias _ Según Mercado Libre, los consumidores buscan calentadores de agua de 10 litros., deshumedecedores de 16 litros. y estufas de gas. Siendo las marcas Solé, Rotoplast, Bosch, Bryant y Rheem algunas de las más demandadas.