[David Ruiz es socio fundador de INYOGO Sports]

Dicen que luego de la tormenta viene la calma, y es justamente lo que parece haber sucedido al interior del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Luego de la polémica generada por el retiro de 147 deportistas del PAD –Programa de Apoyo al Deportista-, que finalmente quedó sin efecto, se ha nombrado como nuevo presidente del IPD al señor Gustavo San Martín.

El reto que se tiene al frente no es menor, y es que el IPD como ente rector del deporte nacional, abarca tres grandes áreas de acción que son: (i) Deporte para todos, de carácter promocional, recreativo y preventivo para la salud, que se desarrolla en cualquier ámbito del país, tales como municipalidades, centros laborales, etc.; (ii) Deporte estudiantil, de carácter formativo y competitivo a nivel de centros educativos; y (iii) Deporte de afiliados, de carácter competitivo y busca el alto rendimiento en las diferentes disciplinas deportivas, a nivel de asociaciones, clubes, ligas, federaciones, etc.

Como se podrá apreciar, la tarea no es menor ni sencilla, pero creemos que estando ad portas del bicentenario de nuestra independencia, es el momento idóneo para repotenciar organizacional y administrativamente al IPD, así como para elaborar un plan de acción que abarque al menos dos ciclos olímpicos y contenga objetivos alcanzables.

En la medida en que exista un plan coherente, con objetivos definidos y alcanzables, será mucho más sencillo poder articular el apoyo y participación de los distintos actores del deporte nacional, como la empresa privada.

Sin embargo, para que ello ocurra deben darse las facilidades e incentivos legales y administrativos que permitan la participación del sector privado. Esperamos que este sea el inicio de la modernización que requiere el sistema deportivo nacional.