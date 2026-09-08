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Resumen

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El chef y empresario asegura que el grupo cerrará el 2026 con un crecimiento de entre 25% y 30% en facturación, impulsado por la consolidación de sus marcas y nuevas operaciones en mercados internacionales.
El chef y empresario asegura que el grupo cerrará el 2026 con un crecimiento de entre 25% y 30% en facturación, impulsado por la consolidación de sus marcas y nuevas operaciones en mercados internacionales.
Por Fiorella Gil Mena

Jaime Pesaque empezó su carrera profesional hace 18 años con el sueño de tener su propio restaurante. Hoy, ese proyecto se ha convertido en un grupo gastronómico que reúne conceptos de alta cocina, comida casual, hamburguesas, cocina nikkei y oferta marina, y que busca consolidar su crecimiento dentro y fuera del Perú.

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