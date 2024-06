Jessica Luna, quien hasta inicios de junio se desempeñó como directora ejecutiva de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), conversó con El Comercio en el marco del Día 1 Summit, expresando la falta de liderazgo, rumbo y fuerza en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Añadió que el sector de comercio exterior se encuentra encaminado, pero que el turismo solo se ha recuperado un 57% frente a sus niveles prepandemia.

¿Qué opina de la gestión del MEF bajo el mando de José Arista?

Es importante rescatar los retos que tenemos como país. Tenemos una economía aún débil, una sequía de proyectos grandes de inversión privada, un mercado laboral precario y una pobreza en aumento. Eso son los retos que enfrentamos.

Con esos retos, lamentablemente no tenemos un MEF que tenga liderazgo, trace un rumbo, articule con los demás sectores para promover la inversión privada, porque es la única manera de generar empleo y reducir la pobreza. Creemos que no existe ese MEF fuerte que lidere, articule y trace el rumbo.

¿Cómo se ven estas faltas de características?

Básicamente hay tres puntos. El primero tiene que ver con sentar esa base de liderazgo para impulsar la inversión privada. Han presentado un pedido para tener facultades legislativas sustentado en la necesidad de reactivar la economía, simplificar el tema regulatorio, pero [ahí] llaman la atención dos cosas. En inversión privada no hay nada de la ley de promoción agraria que fue derogada. Se anunció una nueva propuesta, pero no hay nada en ese paquete. Por otro lado, tenemos una solicitud muy extensa de pedidos en materia tributaria que lejos de dar confianza, una ruta clara y simplificar el tema tributario de cara a la reactivación económica genera más ruido y afecta la actividad empresarial, porque es tan extenso y hay tantas cosas que va a generar riesgos para la confianza empresarial y la actividad empresarial. Vemos ceguera en este primer tema de facultades y reactivación económica.

Un segundo punto tiene que ver con el populismo. Hemos visto una y otra vez un MEF que no ha parado las propuestas populistas que vienen de un Congreso que está generando problemas para el equilibrio fiscal. Normas de aumento de remuneraciones, bonificaciones, negociación colectiva en el aparato público, pero siempre teníamos del otro lado a un Ejecutivo y MEF en particular que se paraba firme a decir ‘no me toquen esta fortaleza económica que es la disciplina y equilibrio fiscal’. Hoy no ha ocurrido y se han allanado a este impulso populista del Congreso.

Lo tercero que consideramos preocupante es el deterioro institucional. Vemos en los últimos meses un deterioro institucional marcado y una pérdida de talento muy difícil de recuperar. Dos ejemplos concretos. Lo ocurrido en el Consejo Fiscal [con la salida de Carlos Oliva], se perdió la oportunidad de dar un mensaje claro de compromiso con la disciplina fiscal, la defensa de ese equilibrio, el buen comportamiento fiscal, sino que se cedió a los aliados políticos criticados por el Consejo Fiscal. Lo otro fue con las mesas ejecutivas, que son un espacio de articulación público privado donde mostraron con éxito poder identificar y levantar barreras a la inversión privada. [Hubo] idas y vueltas de que se muevan las mesas a otros ministerios, se quedaron las mesas en el MEF por presión de varios actores en la economía, pero hay cuatro bajas en el equipo de las mesas ejecutivas, con lo cual esa destrucción de talento toma tiempo recuperar.

¿Qué mesas ejecutivas tienen estas bajas?

Las bajas son en el equipo. Hay un equipo especializado y técnico que por años fue adquiriendo experiencia, generando confianza con otras entidades del sector público y son cuatro personas que están saliendo de este equipo de mesas ejecutivas. Lo que hacen las mesas ejecutivas es un espacio liderado por el MEF para articularse en el propio aparato público.

Esa pérdida de un equipo que ha invertido muchos años en generar confianza con las diferentes entidades públicas es una destrucción de talento que lamentablemente tomará mucho tiempo recuperar.

Con todo ello, ¿perdió credibilidad el MEF?

Absolutamente, credibilidad, liderazgo y sobre todo esa fuerza articuladora para reactivar la economía e impulsar la inversión privada.

¿Las mesas ejecutivas tuvieron que volver al Ministerio de la Producción?

No. Estoy convencida que tienen que estar en el MEF. Hay cosas que se han logrado. En minería se han identificado y aprobado 62 medidas concretas para destrabar toda esa maraña regulatoria que hemos ido creando a lo largo de los años. Otro ejemplo es el tema acuícola, que tiene un enorme potencial en el Perú. La exportación de langostinos requería de permisos sanitarios a cargo de Sanipes (Organismo Nacional de Sanidad Pesquera), [demoraba] hasta 45 días en ser obtenidos. Llegaba el lote al mercado de destino y se tenía que pagar almacenaje porque el permiso no llegaba. En la mesa ejecutiva en muy poco tiempo se articuló el MEF, Produce y Sanipes y hoy demora 3 días. Eso es competitividad, impulsar la inversión privada, más empleo y beneficia a todos.

Esa fuerza articuladora y de liderazgo que puede tener el MEF frente al resto del aparato público permitió que las mesas sean un éxito que creemos que será más difícil con la pérdida del equipo y la necesidad de construir relaciones con las otras entidades nuevamente.

También mencionó la propuesta de una nueva ley agraria. El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Angel Manero, dijo que quiere volver a traer parcialmente la antigua norma de promoción agraria. ¿Cómo puede cooperar el MEF con ello?

Vemos un Midagri que se compró el tema, que lo ve relevante no solo para la producción agroexportadora, sino para la generación de empleo formal y de calidad en el campo, eso generó la ley derogada. Vemos ese liderazgo desde el Midagri, pero no desde el MEF, que debería ser el primer interesado en que este tema haya quedado dentro de las facultades, porque la agroexportación es uno de los motores de la economía y fuente generadora de inversión privada, empleo y mejor calidad de vida en las zonas rurales del Perú.

Llama la atención que el Midagri empuje el tema y no vemos un liderazgo o sentido de urgencia desde el MEF para incluirlo, donde era un tema fundamental.

¿Qué expectativas tienen para las exportaciones y agroexportaciones? ¿Qué puntos se podrían mejorar si tuviéramos inversiones mineras avanzadas y la nueva ley agraria?

El comercio exterior fue muy resiliente el año pasado, primero con los conflictos sociales que afectaron sobre todo al sector minero y a las actividades productivas en general, luego el tema climático afectó a la pesca con un duro golpe y el mismo agro fue afectado. Esos dos factores hicieron que el comercio exterior y las exportaciones tuvieran retos muy importantes y a pesar de ello crecieron las exportaciones.

Este va a ser un mejor año. Esperamos no tener esos retos del año pasado, el sector pesquero está creciendo de manera importante y con ello también el empleo que fue afectado. El sector minero tiene un horizonte y una expectativa muy importante por la transición energética y el aumento de precios de los minerales, pero estamos perdiendo una oportunidad de estar listos con mayor producción para aprovechar esa ola de transición energética. Ya llegamos tarde, como muchas veces en nuestro país: un proyecto minero en el Perú desde la exploración hasta la producción demora 15 años.

¿Qué expectativas se pueden tener con respecto al evento central del Foro de Cooperación Asia Pacífico (Apec)? ¿Qué anuncios ve que tiene el Estado hacia ese evento?

Esto no ocurre normalmente, los países no repiten tan seguido (ser sede anfitriona). El Apec es una oportunidad única que hemos repetido cada ocho años para posicionar al Perú, promover inversiones, impulsar el comercio y turismo.

Las inversiones las necesitamos a gritos, hay una sequía de proyectos de inversión privada. Es una oportunidad para posicionar al Perú, vienen muchos CEO, presidentes de directorios de empresas líderes globales y es una oportunidad para que conozcan al Perú y vean las oportunidades que hay. En comercio exterior los beneficios se están dando con esta reactivación de la agenda de negociaciones, con la negociación con Hong Kong que está muy avanzada y una negociación con Indonesia que es fundamental.

Y el turismo es un sector que vamos a poder promocionar a lo largo del año con las más de 160 reuniones que se están dando. El sector solo se recuperó 57% del nivel prepandemia. Es lamentable que no nos hemos recuperado después de tantos años y eso ha impactado terriblemente en miles de familias y en micro y pequeñas empresas (mypes) que dependen de este sector.

¿El Mincetur bajo la gestión de Elizabeth Galdo está aprovechando estas oportunidades para el turismo?

En Mincetur, la ruta está trazada en comercio. En turismo es el gran reto. Son muy positivos los cambios que hubo en Promperú en su dirección ejecutiva y en la directora de Promoción de Turismo, [entró] gente con experiencia que solicitábamos. Experiencia y elevar el nivel de ambición. Es difícil, pero si no nos trazamos un nivel alto de meta que queremos llegar, no vamos a poder avanzar a la velocidad que necesitamos.

Hoy vemos en Promerú, donde la promoción del turismo es clave para recupera las cifras prepandemia, una estrategia más clara, un nivel de ambición más alto, un equipo más experimentado y esas son cuestiones concretas que ojalá se traduzcan en resultados en los próximos meses.

[En turismo] uno empieza la campaña de promoción y ve los resultados al siguiente año. Sobre todo, en Europa y Asia planean vacaciones para los próximos seis meses o a veces un año. Los resultados no se van a dar tan rápido, pero lo que se está haciendo es actuar con estrategias que puedan tener resultados de corto plazo, por ejemplo, el turismo fronterizo. Hay experiencia, ambición y sobre todo innovar en estrategias que permitan tener resultados de más corto plazo.

¿Cómo ven los avances de proyectos de infraestructura vial de conectividad?

Un desastre. Siempre llegamos tarde. Está el puerto de Chancay y no hay cómo llegar de manera eficiente. Hoy día toma mucho tiempo, cuando empiece a operar el puerto, eso va a ser un desastre. Lo mismo ocurre en el puerto del Callao, donde no se dan las mejoras para acceder a ese terminal. [El aeropuerto] Jorge Chávez exactamente igual, va a estar la nueva inversión, vamos a tener un puente temporal, pero una Vía Expresa Santa Rosa que no va a estar lista. Siempre llegamos tarde con las obras de infraestructura lamentablemente y no solo para los temas portuarios o aeroportuarios. En general, la agenda de proyectos de infraestructura no avanza y eso resta competitividad, la conectividad y oportunidades para la población.

Un tema puntual en infraestructura [son] los aeropuertos regionales, te dan conectividad y te permiten generar una oportunidad para el turismo. Vemos claramente que Corpac no tiene ninguna capacidad para operar ni mantener los aeropuertos a su cargo de manera eficiente. Es hora de trabajar la concesión del tercer grupo de aeropuertos regionales.