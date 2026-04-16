“Las tres unidades de negocio han crecido. Ha habido un incremento cercano al 5% y esperamos cerrar el 2026 con un crecimiento superior al 6%”, dice Danilo Chávez Abad, presidente del Jockey Club del Perú.

Recuperación de las apuestas

El negocio hípico muestra señales de recuperación luego de un periodo prolongado de contracción, en línea con una tendencia global asociada a cambios en los hábitos de consumo y la mayor competencia de alternativas digitales.

“El negocio venía en bajada no solo en Perú, sino en el mundo. Pero desde hace un par de años hemos venido haciendo estrategias comunicacionales y vemos una leve recuperación”, explica Chávez.

En el 2025, las apuestas crecieron cerca de 4%, marcando el primer avance tras diez años de caída. Esta tendencia se acelera en el 2026. “Al primer trimestre el crecimiento está cercano al 8% versus el mismo periodo del 2025”, añade.

El repunte responde a una estrategia combinada. “No hay una sola acción que explique la recuperación. Es la suma de la apertura de agencias —tenemos más de 110 a nivel nacional—, mejoras en la plataforma digital y llegar a públicos que antes no alcanzábamos”, señala.

El canal digital, que hoy representa entre el 12% y el 13% del negocio, gana peso dentro de esa estrategia. “Ha ampliado el mercado porque hay gente que ahora puede apostar sin ir al hipódromo o agencias”, indica. El objetivo es llevar esta participación al 20% en los próximos cinco años, apoyado en el lanzamiento de una aplicación en los próximos 60 días.

El Premio Latinoamericano como vitrina y eventos corporativos

En paralelo, el Jockey Club refuerza su posicionamiento a través de eventos. El Gran Premio Latinoamericano es una de las principales competencias hípicas de la región que reúne a delegaciones de distintos países. “Es equivalente a la Copa América”, dice Chávez. Este se consolida como el principal hito del calendario, con una expectativa de más de 25.000 asistentes y un fuerte impacto en el volumen de apuestas.

“Normalmente un domingo se juega algo más de medio millón de soles y ese día superamos los S/ 800.000. Para este año esperamos estar cerca del millón”, señala Chávez.

El evento, sin embargo, no busca rentabilidad directa. “Los ingresos cubren los costos y termina siendo un punto de equilibrio. No es un evento que genere rentabilidad, sino una inversión en posicionamiento”, afirma.

Además del impacto en ingresos de corto plazo, el Latinoamericano permite ampliar el alcance del club y atraer visitantes internacionales. “Está viniendo mucha gente del extranjero, no solo propietarios, sino aficionados”, comenta.

Por otro lado, el alquiler de espacios se consolida como uno de los principales motores del negocio. Tras la restricción para realizar conciertos, vigente desde febrero del 2023 por temas de seguridad, congestión y ruidos molestos, el club reorienta su estrategia hacia el segmento corporativo.

El recinto cuenta con más de 15 locaciones y alberga eventos de gran escala, con asistencias de entre 5.000 y 7.000 personas. “Tenemos una ocupabilidad bastante importante y cada vez va creciendo”, añade.

A ello se suma la realización de ferias como Casacor y otros eventos culturales y sociales, lo que refuerza el posicionamiento del hipódromo como un espacio multifuncional dentro de la ciudad.

Danilo Chávez Abad, presidente de Jockey Club del Perú / HUGO PEREZ

Nuevas audiencias como apuesta de sostenibilidad

La captación de público joven se posiciona como un eje clave para la sostenibilidad del negocio en el mediano plazo. Hoy, el perfil tradicional del apostador hípico supera los 50 años, lo que obliga a buscar nuevas formas de conexión.

“Las nuevas generaciones están ligadas a la inmediatez, a lo digital. Por eso estamos generando contenidos en TikTok, Instagram y Facebook”, explica Chávez.

En esa línea, el club desarrolla eventos dirigidos a comunidades jóvenes, como el “Uma Musume: Pretty Derby – Santorín Derby”, un evento inspirado en la franquicia japonesa del mismo nombre, que reunió a comunidades de cultura pop y cosplay en el hipódromo, sumando alrededor de 15.000 personas. “Más del 90% de los asistentes venían por primera vez al hipódromo. Eso es lo que buscamos, que conozcan la actividad”, señala.

Aunque este segmento aún representa entre el 2% y el 3% de las apuestas, el objetivo es ampliar su participación en el tiempo. “Queremos que al menos una vez al mes se pueda dar este tipo de entretenimiento con estas comunidades”, indica.

Además, el club ha establecido alianzas con casas de apuestas deportivas para integrar audiencias y facilitar el ingreso de nuevos usuarios. “En algunos puntos se puede jugar hípica y se pueden realizar apuestas deportivas”, agrega.

Calendario y proyección

El club cuenta con un calendario estructurado de carreras a lo largo del año. En julio se realiza el Clásico Independencia, que forma parte de las celebraciones por Fiestas Patrias. “Es la actividad que por Fiestas Patrias recibe la mayor cantidad de gente que cualquier otra”, afirma Chávez. En noviembre se corre el Derby, junto con otras fechas que forman parte de su programación regular.

Además del calendario hípico, el club impulsa la realización de eventos corporativos, ferias y otras actividades no deportivas en sus instalaciones. En el caso de las actividades dirigidas a público joven, evalúa replicarlas con mayor frecuencia, incluso de manera mensual.