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Resumen

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Jockey Club del Perú, que este año cumple 80 años de fundación, facturó ingresos anuales superiores a S/ 100 millones el 2025, con una estructura en la que la actividad hípica concentra cerca del 60% del negocio, mientras que el alquiler de espacios y derechos de superficie aporta alrededor del 24% y la actividad social, el 16%.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.