Jorge Chávez: Del despegue a la experiencia integral

La reciente puesta en marcha del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha marcado un momento importante para la aviación comercial en el país. Su escala y modernidad representan una respuesta necesaria a la creciente demanda de conectividad. Pero, como suele ocurrir en procesos de transición de gran envergadura, este cambio también ha traído aprendizajes valiosos sobre la relación entre infraestructura y experiencia del usuario.

Hoy, el desafío ya no es solo movilizar eficientemente a las personas, sino que cada actor de la industria del turismo, desde su lugar, pueda contribuir a que más personas vivan experiencias de viaje memorables, tranquilas y seguras. El pasajero actual busca más que un embarque a tiempo; espera experiencia de usuario, conectividad, respuestas rápidas, y acompañamiento durante todo su trayecto. Y esa expectativa se eleva aún más cuando se transita por un entorno nuevo o aún en consolidación.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La experiencia del viajero comienza mucho antes del despegue. En ese ecosistema, contar con acompañamiento antes, durante y después del vuelo se vuelve parte de una experiencia orientada no solo a resolver imprevistos, sino a anticiparse a ellos y hacer del viaje un proceso más fluido y confiable.

Según estudios recientes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), una amplia mayoría de pasajeros – a nivel regional - prioriza la seguridad y la asistencia como factores clave durante el viaje, incluso por encima del precio. Esta tendencia también se refleja en América Latina y en Perú puntualmente, donde la percepción de respaldo y confianza influyen directamente en la elección del servicio.

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez evoluciona más allá de lo arquitectónico. A medida que se estabilizan las operaciones, se van armando las diferentes experiencias: aquellas que consideran no solo tiempos y espacios, sino también emociones, decisiones y necesidades reales del pasajero. No son solo mejoras operativas sino generar confianza y Apostar por una experiencia coherente, acompañada y previsible no es solo una mejora operativa, sino una forma de recuperar la confianza y marcar un nuevo estándar en la región. En medio de este contexto, la asistencia al viajero cobra aún más relevancia, contribuyendo a un viaje más seguro y tranquilo.