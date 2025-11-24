Jorge Chávez: pista en mantenimiento

Una noticia ha pasado desapercibida en el sector aerocomercial, que las últimas semanas ha estado enfocado en la TUUA de transferencia, una discusión que trascendió los fueros privados y que hoy hasta se sigue por capítulos.

Se trata del mantenimiento de la segunda pista (o pista antigua) del aeropuerto Jorge Chávez. Esta, sin embargo, no es una noticia nueva. En la época en la que el nuevo terminal iba a ser inaugurado, los gremios de aerolíneas y hasta el mismo LAP adelantaron esta situación. ¿Qué la hace especial, entonces? LAP ha anunciado que se tomará 20 días adicionales para acabar con los trabajos –que comenzaron el 26 de octubre-. Por tanto, la nueva fecha de culminación será el 20 de diciembre. La cercanía con la Navidad es lo que genera alerta; diciembre es un mes ocupado en el terminal.

Para quienes seguimos el sector, este intríngulis es como ver dos series distintas pero con (casi) los mismos actores. Entonces, ¿son realmente dos problemas que nada tienen que ver el uno con el otro? Más allá de la demora de 20 días adicionales, según el gremio aerocomercial, el aviso del cierre de la pista llegó tarde por parte del concesionario.

Por supuesto, nada es más importante que se termine la obra en aras de que la pista quede en óptimas condiciones. No se desea ningún accidente o percance. No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer alrededor del aeropuerto, su operación y logística como para que cualquiera de los actores patee el tablero. Por la TUUA, LAP ya ha pronunciado la palabra “arbitraje” y el MTC ha deslizado que podría haber una modificación del contrato. Y a esto se suma el inicio de la construcción de la fase dos del terminal, porque el Jorge Chávez aún no está completo.

Las batallas hay que elegirlas y pelearlas. Las tensiones no faltan. Sin embargo, sí se debe evitar que ciudadanos y turistas sientan las consecuencias de negociaciones infructuosas. Es mejor negociar, pero para eso hay que consensuar y mutuamente conceder.