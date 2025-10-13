Paola Villar S.
Paola Villar S.
Christian Silva
Christian Silva

Escucha la noticia

00:0000:00
Los pedidos del empresariado a José Jerí: ¿Qué piensan los líderes gremiales sobre la actual crisis política y qué riesgos perciben?
Resumen de la noticia por IA
Los pedidos del empresariado a José Jerí: ¿Qué piensan los líderes gremiales sobre la actual crisis política y qué riesgos perciben?

Los pedidos del empresariado a José Jerí: ¿Qué piensan los líderes gremiales sobre la actual crisis política y qué riesgos perciben?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La semana pasada, el Pleno del Congreso aprobó la vacancia a la entonces presidenta Dina Boluarte, luego de una balacera que sufrió la histórica agrupación Agua Marina durante un concierto que realizaba en Chorrillos. La ola de inseguridad, que afectó a esta banda y que dejó cuatro heridos, también viene afectando a distintos sectores económicos. Esta problemática ha sido alertada en distintas ocasiones por los gremios empresariales.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC