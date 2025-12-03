Con factores internacionales y locales financieros en el terreno del optimismo, Banbif se encamina a cerrar un año de resultados positivos y cambios tecnológicos importantes. Juan Carlos García, gerente general de la entidad, comenta a El Comercio los rubros que vienen impulsando el dinamismo para la compañía, así como las perspectivas que se vislumbran de cara al 2026.

- ¿Cómo avanza Banbif hacia el cierre de este 2025? ¿Ha tenido algún impacto en sus operaciones la situación de incertidumbre política que se vivió en los últimos meses?

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Este ha sido un buen año en general para la economía, considerando de dónde veníamos. El 2022-2023 fueron bien duros, y ni hablar del 2021. La banca había sido un reflejo de esa situación, con la mora creciendo, los ingresos bajando y la actividad desacelerándose de una manera muy relevante, pero lo que hemos sentido desde la última parte del año pasado y durante todo este 2025 es que nuestros clientes empresariales están demandando nuevamente financiamiento para inversiones. En el lado de la banca personal, se ha limpiado el portafolio; la reducción de la inflación está permitiendo que las familias tengan más ingresos y por tanto regularicen su situación en los casos en que veíamos atraso. Eso ha caminado razonablemente bien.

- Había un nivel alto de mora en el segmento ‘retail’ en los últimos años.

Sí, muchísimo. Esto llegó a estar en cerca del 5% en promedio, pero en bancos más enfocados al segmento de consumo. Sin embargo, hemos visto en el último año que se ha ido moderando y se han oxigenado los portafolios. Claramente el control de la inflación ha sido un factor muy importante ahí.

Es un buen año en general. Curiosamente, para estas alturas del año, en anteriores ciclos electorales ya veíamos mucha más prudencia, hasta pesimismo o incertidumbre en el ambiente. Pero creo que, en general, este año se ve bastante movimiento y los clientes siguen apostando por el futuro. Hay ciertos factores estructurales que nos están empujando y creo que, sea cual sea el resultado, van a continuar apoyándonos. Eso es positivo. Tenemos un sector internacional muy sólido, los precios de los ‘commodities‘ y los términos de intercambio están en máximos desde hace 75 años, y eso, junto con las tasas de interés en términos más moderados de lo que había hace dos años atrás, está impulsando la economía. El ‘pero’ de todo esto no es si deberíamos estar creciendo al 3%, sino cuánto más podríamos crecer. Podríamos duplicar esa cifra si es que tuviéramos un entorno institucional y político más sólido.

- Si comparamos este período electoral con los anteriores, en cuanto al dinamismo en su sector, ¿no hay tanto nerviosismo como sí se veía antes?

Hay mucha más actividad económica, mucha más demanda y más optimismo en cierta forma. Uno compara con lo que había en el 2021 o incluso en el 2016, donde el sector externo y precios de los ‘commodities‘ no estaban en estos niveles, la economía internacional no nos empujaba tanto, las tasas de interés también estaban en una situación compleja, y el entorno actual es mucho mejor. Eso, considero, está haciendo que se sienta más optimismo, y ningún empresario quiere quedarse atrás. Uno ve que el vecino está invirtiendo, que un competidor está desarrollando nuevos proyectos, y lo que menos quiere hacer un empresario es quedarse atrás. Hay esa buena dinámica.

Juan Carlos García Vizcaíno, Gerente general de Banbif | Foto: Joel Alonzo

- En el segmento corporativo, ¿dónde se ve el mayor dinamismo en cuanto a los clientes que tienen en su cartera?

Claramente el sector que está empujando fuerte es minería. Naturalmente los precios de los ‘commodities‘ están empujando en esta dirección, y eso arrastra a toda la cadena. Pero también vemos que ha sido muy buen año para el sector agro. La reinversión en el agro se ha reactivado después de años bastante inciertos con los cambios regulatorios que hubo hace algunos años. La pesca ha tenido un buen año y eso ha reactivado algunas inversiones que se tenían paradas. En el sector construcción, el impulso está muy vinculado al rubro inmobiliario que avanza muy, muy fuerte. Eso ha ayudado mucho a las tasas de interés.

- ¿Se ve apetito por distintos segmentos dentro del rubro inmobiliario?

En todos los segmentos, [pero] donde hay más estabilidad es en los segmentos medios y sociales. En Banbif nosotros estamos muy enfocados en lo que son los créditos hipotecarios de segmentos medios, Lima moderna, pero también hacemos Mivivienda, donde, diría, hemos experimentado más continuidad y crecimiento. Recientemente hemos incursionado en el financiamiento para Techo Propio, que también, a través del Fondo Mivivienda, permite una oferta habitacional muy potente y muy saludable.

Si nos fijamos con visión a largo plazo, lo que se ha invertido en el Fondo Mivivienda, ya sea el programa estándar (como el programa Techo Propio) o lo generado en términos de solución de la demanda habitacional, empleo y reactivación, vemos que es una gran inversión; muy focalizada y muy eficiente en términos de costo-beneficio.

- ¿Con cuánto crecimiento cerraría Banbif este año?

Estamos cercanos a un 8% [de crecimiento] en el balance y tamaño de los activos. Va a ser un poco superior al [crecimiento del] sistema, que va a cerrar en un 5% o 6% probablemente.

Juan Carlos García Vizcaíno, Gerente general de Banbif | Foto: Joel Alonzo

- ¿Se vienen años más complicados?

Se vienen de años donde incluso veremos una reducción del tamaño del sistema. Afortunadamente, en nuestro caso, al estar en segmentos más medios, somos un banco que no sufrimos tanto la volatilidad que otras entidades sí sufren. Nuestra mora fluctúa menos, nuestra estabilidad de crecimiento es más constante, y eso es parte del posicionamiento, pero también de la estrategia de crecimiento que tenemos. Va a ser un año interesante en el crecimiento en activos, impulsando mucho ciertos segmentos como el hipotecario, créditos de consumo, créditos personales de convenio, donde hemos incursionado y crecemos bastante bien, y, sobre todo, en el crédito productivo al tejido empresarial.

Hemos visto, también, un desempeño muy positivo en lo que son los pasivos, donde los bancos tenemos que enfocarnos mucho porque es nuestra materia prima para después hacer préstamos. Hemos seguido a lo largo de los últimos años una estrategia de diversificación en pasivos; de tratar de desconcentrar el fondeo y hacerlo más eficiente en términos de costo y plazos. Este año vamos a tener crecimiento en lo que son cuentas de ahorro, que casi no han crecido en el sistema. Nosotros estamos creciendo en ese segmento cerca del 10%.

- ¿Qué acciones han impulsado desde ese lado? ¿Es un crecimiento orgánico?

Es un crecimiento a punta de nuestros canales naturales, con ganchos que atraen al cliente y, por supuesto, ahí [hemos tenido] una oferta comercial interesante, no solo en términos de tasas, sino en la oferta de valor y las características de cada producto. Hay [productos de] ahorro para quien quiera transaccionar y mantener un crecimiento de su patrimonio; hay [productos de] ahorro para diversas necesidades. Por supuesto, el precio ayuda a hacer campañas específicas. Pero lo que te ancla al cliente es el servicio y la asesoría. Tratamos que nuestros clientes se sientan cómodos en el banco, bien atendidos, que no sea una mala experiencia trabajar con un banco, y luego que encuentren asesoría y soluciones a sus necesidades. Muchas veces las empresas estamos más enfocadas en colocar un producto que en atender al cliente. Hay que cambiar un poco ese chip.

- Considerando que se viene este año electoral, y pese a ello se mantiene el optimismo, ¿cuáles son las perspectivas de Banbif para el 2026?

En estos años el presupuesto es muy complicado de hacer, como puedes imaginar, pero el escenario base es que estos factores estructurales que están empujando la economía van a continuar y, por otro lado, en lo político va a haber un resultado [que] no [esté] en los extremos. Con eso creemos que estamos perfectamente confiados o alineados a las proyecciones que hablan de un 3% de la economía y de crecimiento del PBI. En esa línea, estamos con planes de crecimiento similares a los de este año en términos del tamaño del portafolio. Estamos redoblando el esfuerzo en la digitalización y en la oferta de canales digitales. Hemos empezado este mes con el despliegue de una nueva ‘app’ y una nueva banca por internet para personas naturales, y también para nuestros clientes empresariales. Es un despliegue gradual y con mucho control, asegurando que los riesgos están bien manejados. A partir de ahí ya tenemos una tubería de nuevos desarrollos para ir mejorando permanentemente la experiencia del cliente. Esto viene junto con un rebranding de la marca, que creo que es importante para traer novedades. Los presupuestos en tecnología del banco siguen aumentando.

Estamos en un mundo en el que se cierran muchas oficinas y agencias bancarias. Hace años hicimos un ‘right sizing‘, como se dice, que implica llegar a al número correcto [de presencia física]. Ahora la presencia que tenemos es una buena mezcla entre lo digital y sobre todo lo personal. Al final del día uno quiere transaccionar con el banco sin problemas, a través del ‘app’, pero quiere tener una cara visible.