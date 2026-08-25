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Resumen

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Juan Pedro Oechsle nos recibe en su oficina, en el centro financiero de San Isidro, para detallarnos la expansión del Grupo Santander en nuestro país: en el pasado, casi el 90% de los ingresos de Banco Santander provenían de la banca corporativa y de inversión. Hoy, tras apostar por diversificarse, el financiamiento de consumo y vehicular representan cerca del 40% de sus ingresos; la banca de inversión, entre 35% a 40%; y la comercial y corporativa, alrededor de un 25%.

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Entrevista