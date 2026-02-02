Fiorella Gil Mena
Fiorella Gil Mena

Escucha la noticia

00:0000:00
K-pop, el fenómeno global con más de 800 millones de seguidores que domina Perú y que explota con la llegada de BTS, ¿cuál es el impacto económico?
Resumen de la noticia por IA
K-pop, el fenómeno global con más de 800 millones de seguidores que domina Perú y que explota con la llegada de BTS, ¿cuál es el impacto económico?

K-pop, el fenómeno global con más de 800 millones de seguidores que domina Perú y que explota con la llegada de BTS, ¿cuál es el impacto económico?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En octubre de este año, el Perú estará aún más cerca de uno de los fenómenos culturales más influyentes del siglo XXI. BTS —el grupo surcoreano que redefinió el pop global, movilizó a millones de fans y se convirtió en el mayor exponente del K-pop— llegará a Lima, trasladando al país una emoción que durante años se vivió a la distancia y activando una ola económica que va mucho más allá del espectáculo musical.

TAGS