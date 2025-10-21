Kiko Milano aterrizará en el Perú de la mano de DBS Beauty Store: la marca italiana de belleza abrirá sus primeras tiendas, ¿cuál es su plan?

“Ya es oficial. Vamos a ingresar a Perú con Kiko Milano el próximo año. Estamos negociando los primeros locales y con 100% seguridad te podría decir que en el segundo semestre ya estaremos allá con nuestras primeras tiendas”, afirma Rosenberg.

El modelo de entrada de la marca italiana del Grupo Percassi combinará tiendas propias de Kiko Milano y espacios dentro de las tiendas DBS Beauty Store, siguiendo el formato implementado en Chile, donde ambas marcas operan de manera complementaria desde hace casi cuatro años.

Una expansión internacional estratégica

Kiko Milano, con más de 1.000 tiendas a nivel mundial y una facturación aproximada de más de 671 millones de euros en el 2022, avanza con un plan de expansión global que incluye Latinoamérica como foco. Tras su arribo a Brasil y Chile, el Perú será el tercer país de la región donde la marca desembarque oficialmente, con proyecciones de abrir alrededor de 30 locales en un periodo de cuatro a cinco años.

Kiko Milano

“Kiko es una de las pocas monomarcas que sigue siendo exitosa a nivel mundial, porque ha logrado sostener su rentabilidad con tiendas propias. Su modelo funciona, y por eso está en plena expansión internacional”, explica Rosenberg.

¿Por qué Perú?

El mercado peruano se ha convertido en un punto atractivo para la expansión de cadenas especializadas en belleza. Según Rosenberg, el comportamiento del retail peruano se asemeja al de Chile hace algunos años: “El desarrollo del retail y la formalidad del negocio en el Perú están evolucionando de manera similar a como lo hizo en Chile. Por eso sentimos que el paso natural de expansión para nosotros era Perú”, comenta.

Además, la ejecutiva subraya que el consumo de productos de belleza en el país sigue en crecimiento y aún no está completamente explotado, lo que abre espacio para nuevas propuestas tanto en el formato multimarca como en tiendas monomarca.

Dominique Rosenberg, fundadora y vicepresidenta ejecutiva de la empresa chilena DBS Beauty Store.

“Perú es un mercado que aún no está 100% explotado, así que todavía hay un espacio importante tanto para un Kiko Milano como para un DBS o como para el resto de los actores que existen hoy día en el mercado vendiendo belleza”, apunta la ejecutiva.

La propuesta de Kiko Milano

La marca italiana ingresará al Perú con todo su portafolio de 1.800 productos, incluyendo sus líneas más virales como labiales, bases y productos de ‘skincare’. El precio, según asegura Dominique Rosenberg, será equivalente al retail europeo más cerca de un 20% adicional, correspondiente a impuestos.

Rosenberg destaca también que uno de los diferenciales frente a las tiendas de la marca italiana en el mercado peruano será la amplia gama de tonos desarrollada por la marca tras estudiar distintos tipos de piel y subtonos fuera de Europa, lo que permitirá ofrecer una oferta más inclusiva y adaptada al público latinoamericano.

Kiko Milano

Sobre el consumidor al que busca la marca italiana, la ejecutiva señala que hoy se busca una experiencia 360: desde la ambientación del lugar hasta la asesoría que recibe. “Nosotros queremos acompañar a nuestro público en su carrera de belleza desde que son muy jóvenes, con distintas marcas y productos que evolucionen con ellos”, comenta Rosenberg.

En cuanto a la competencia con plataformas que ya comercializan productos de Kiko Milano de manera no oficial, como ‘marketplaces’ o importaciones individuales, Rosenberg sostiene que la marca italiana llegará con precios más competitivos y una experiencia de compra completa con la que buscará hacerle frente a estas formas de negocio no autorizada por la marca italiana.