Explosión nikkei: Kyoto conquista Surco, Lima norte y proyecta nuevo local en uno de los distritos más grandes de la capital
La marca de cocina nikkei, Kyoto, consolida su presencia en dos distritos con perfiles distintos de consumo. Mientras Surco se inclina por la barra libre, en Independencia predomina la carta. Plaza Norte mantiene un crecimiento de hasta 20% este año y prepara un nuevo local para diciembre de 2025.

