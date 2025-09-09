Explosión nikkei: Kyoto conquista Surco, Lima norte y proyecta nuevo local en uno de los distritos más grandes de la capital

Este mes, Kyoto Restaurante celebra el segundo aniversario de su local en Plaza Norte con cifras en ascenso. Carlos Tamashiro, socio de la marca, recuerda que al inicio introducir la cultura japonesa en Lima Norte fue un reto. Durante su primer año de operaciones, el local mostró un crecimiento mensual promedio de 15% . Este 2025 esperan crecer entre 15% y 20% en Lima Norte, y entre 5% y 10% en la sede ubicada en El Polo, en Surco.

El consumo muestra realidades distintas según la ubicación. En Surco predomina la barra libre, con un 60% de participación, mientras que solo un 30% se inclina por la carta. En Plaza Norte ocurre lo inverso: 60% prefiere la carta y un 40%, la barra libre. Sin embargo, el gasto promedio se mantiene parejo, entre S/55 y S/60 en ambas sedes.

El delivery también refleja contrastes. En Surco la facturación cuadruplica a la de Plaza Norte, gracias a la combinación de salón, ‘take out’ y reparto. En Lima Norte, en cambio, gana el consumo en salón y la opción de ‘take out’. La cobertura de las plataformas de delivery en ese distrito marca la diferencia: el restaurante trabaja allí únicamente con Rappi, aunque proyecta sumar a PedidosYa para ampliar su alcance.

Tamashiro cuenta que la cocina japonesa gana protagonismo en Lima desde la pandemia, con la proliferación de cocinas ocultas y el crecimiento del delivery. Kyoto busca diferenciarse llevando esta propuesta más allá de los sectores A y B, con presencia en Lima Norte y ahora en un ‘mall’ de San Juan de Lurigancho, donde esperan abrir un nuevo local en diciembre de 2025.

La gestión interna apunta a mantener consistencia. La producción de los alimentos y la capacitación del personal se centralizan en Surco, lo que asegura la calidad en cada plato y la estandarización de insumos. El desafío está en el talento: la escasez de mano de obra especializada obliga a formar internamente a cocineros provenientes de la gastronomía criolla o china.

El diseño también es parte de la estrategia. Cada sede tiene identidad propia: en Surco domina el “Sakura”, con un árbol central que marca el ambiente, mientras que Plaza Norte apuesta por “Kyoto Night”, con estética japonesa y luces azules. La propuesta se sostiene en cinco pilares —experiencia sensorial, tematización, carta, difusión cultural e infraestructura— y se refuerza con un calendario de celebraciones que incluye el día del ramen, el del sake y danzas tradicionales.

La carta evoluciona en paralelo. Tras probar con platos cercanos al gusto criollo, Kyoto incorpora preparaciones más japonesas como el donburi y los bentos en sus versiones clásico, matsuri y ceviche. Entre los favoritos del público figuran el batayaki ramen y las costillas al miso. A la par, la coctelería gana espacio: representa entre 20% y 25% del consumo en ambos locales, con mayor peso en Plaza Norte.

Con un modelo que combina identidad nikkei, adaptación a públicos distintos y crecimiento sostenido, Kyoto Restaurante consolida su posición en Lima y se prepara para expandirse hacia nuevas zonas de la ciudad.