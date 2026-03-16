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Resumen

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Elsa Galarza, profesora-Investigadora de la Universidad del Pacífico, analiza la agenda electoral que hace agua. (USI)
Elsa Galarza, profesora-Investigadora de la Universidad del Pacífico, analiza la agenda electoral que hace agua. (USI)
Por Elsa Galarza

Los planes de gobierno presentados ante el JNE para las elecciones presidenciales de 2026 muestran que la gestión de los recursos hídricos aparece de manera recurrente, aunque con niveles muy distintos de profundidad. En la mayoría de los planes, el agua se aborda desde dos frentes principales: el cierre de brechas en agua potable y saneamiento, y la expansión de infraestructura hidráulica para actividades productivas. Es decir, el énfasis está puesto en obras y servicios, más que en una política integral de gestión del recurso.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.