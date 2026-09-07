La agroexportación peruana enfrenta este año el fenómeno de El Niño, evento que ha afectado al país en distintas ocasiones y que ha impactado negativamente a la economía peruana en el pasado.

Y es que los despachos de productos agrarios al exterior han registrado un alza continua durante esta última década, de acuerdo con el Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Al 2025, la cifra de agroexportación llegó a más de US$15.000 millones y a junio de este año el nivel alcanzado superaba los US$5.600 millones.

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Sin embargo, el obstáculo es mayor este año, dada la intensidad con la que asomaría El Niño y porque el fenómeno proviene desde dos flancos: la zona costera y la del Pacífico Central.

De acuerdo con la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del fenómeno ‘El Niño’ (Enfen) en su comunicado del 28 de agosto, hay una probabilidad del 43% que haya un Niño de magnitud extraordinaria entre diciembre de este año y marzo del 2027, y de un 40% de que el evento climatológico sea de fuerte intensidad.

Además, en la zona del Pacífico central, la probabilidad de que haya un Niño muy fuerte y uno fuerte es del 44% y 41%, respectivamente.

A ello se suma que es probable que hayan condiciones cálidas fuertes y extraordinarias en estos siguientes meses.

“Va a ser un Niño muy severo, a niveles que quizá no hayamos visto en anteriores oportunidades”, comenta Carlos Luna, director de Operaciones de Agrícola Cerro Prieto.

Es así que el fenómeno de El Niño (FEN) de este año y del siguiente estará entre los cinco FEN más intensos de los últimos 100 años, sostuvo Abraham Levy, director de Ambiand, en la última edición del Agrofest. El evento climatológico nos acompañaría hasta otoño del 2027, agregó.

El agro

Este aumento de temperatura y de lluvias afecta a la producción agraria. Rony Corvera, director de Preciso Consultoría, explica que, por ejemplo, el mango suele producir entre un 40% y 50% de la floración de su planta. Sin embargo, con este fenómeno, la producción suele estar entre un 10% y 15%.

Otro efecto es que con el calor, se estimula a una producción más rápida de las plantas, añade, aunque con un volumen variado. En esa línea, Luna indica que esta aceleración en la maduración de la fruta no permite que el recurso crezca en tamaño y también genera que esté deshidratado el producto.

(Foto referencial: Magnific)

“En algunas variedades de arándano llegamos a tener afectaciones del 50%. Es decir, que su producción va a ser la mitad o en algunos casos, incluso, menos de la mita de lo que se produce normalmente”, apuntó.

Otro aspecto es el tema de las plagas, sostiene, lo que genera que se deseche la fruta o se adelante su envío.

Así como el arándano -producto estrella en nuestra agroexportación con más de US$2.400 millones exportados en el 2025- y el mango, hay otros frutos que se verán afectados, como son las paltas, la mandarina, la uva, el banano o el algodón, estos dos últimos afectados por exceso de lluvias, agrega Corvera.

Para Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), toda la agricultura se ve afectada por el FEN, de una u otra manera, siendo el norte del país la más afectada con el retraso en la producción de cultivos o por menos toneladas que arrojan las plantaciones.

El impacto en la costa norte por un FEN puede ser de una caída del 15% y 20% en exportaciones de dicha zona, apunta Corvera.

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Si bien Agap estimó en junio que las agroexportaciones podían alcanzar los US$16.000 millones, Amaro precisa que frente a este fenómeno de magnitud extraordinaria el sector alcanzaría entre US$14.500 millones y US$15.000 millones este año. Esto sería un nivel similar al del 2025, añade, pero con una menor cantidad de toneladas.

A su vez, la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (Provid), proyectó que en la campaña de exportación 2026-2027 de uva de mesa alcanzaría un volumen de 82,65 millones de cajas de 8,2 kilogramos, lo que representa una caída del 5% frente a la campaña anterior.

Si bien dicha estimación ya incorpora efectos del FEN en la producción de la uva de mesa, Manuel Yzaga, presidente de Provid, apunta que pronto se publicará una segunda proyección con un menor volumen al que ya anticipaban tener.

“Nosotros vendemos un producto fresco. Si la corriente de El Niño hace que tenga mala calidad, su precio va a bajar”, indica.

Por otro lado, Corvera señala que el aumento del volumen de agua por lluvias también generaría que todos los productos cultivados en la costa norte del país se vean afectados.

Justamente, menciona que, fuera de los frutos producidos en la presente campaña, esta mayor cantidad de agua conlleva a que las plantas no tengan las condiciones adecuadas para crecer y producir frutos como en una temporada sin fenómeno.

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Al respecto, Luna de Cerro Prieto comenta que se encuentran en un momento donde inicia la floración de la palta. Sin las condiciones climáticas apropiadas, habría una mala floración que se traducirá en menores frutos para la campaña de exportación.

Justamente, respecto a las agroexportaciones para el 2027, Amaro señala que se debe observar primero el comportamiento de El Niño este año.

Por su parte, Corvera menciona que hacia el 2028 habría un efecto rebote tras dos campañas afectadas por el FEN.

Para Luna, con este Niño de altas magnitudes, pueden llegar a haber empresas que no resistan y desaparezcan.

Acciones

Corvera indica que el adelanto de producción, a causa del FEN, conlleva a que las empresas agroexportadoras ofrezcan este producto a clientes a los cuales no habían previsto vender.

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Esta situación también lleva a que los agroexportadores puedan tener una menor cantidad de producto a vender en meses posteriores, añade.

A su vez, Amaro comenta que en la reciente edición del Asia Fruit Logistica, realizado en Hong Kong, distintos productores peruanos están programando y variando las cantidades de frutas a enviar a los mercados.

En el caso de Cerro Prieto, Luna comenta que se hay alrededor de 200 planes de mitigación que vienen ejecutando. En ese sentido, han construido canales, obras de protección, han reforzado su infraestructura y han realizado acopio de materiales, entre otros.