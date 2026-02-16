La agroexportación peruana se alista para un 2026 con retos en el camino: ¿Qué se espera para el top 5 de productos de la canasta?

Según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), las ventas por las agroexportaciones locales registraron un aumento de 17,3% frente al mismo período del 2024, llegando, en total, hasta US$15.013 millones; un extraordinario resultado que se explica, en parte, por el impulso registrado por diversos productos de la canasta agroexportadora ante elevados precios internacionales.

Arándanos peruanos en la cadena de exportación.

Pero también han sido clave otros dos factores para este buen desempeño: por un lado, la consolidación de mercados a los que ingresan los envíos peruanos; y por otro lado, las inversiones que permiten que el Perú sostenga su prestigio a nivel global con su top 2 en la canasta: los arándanos y las uvas, respectivamente.

En cuanto a los precios, la empresa especializada en inteligencia comercial para el rubro, Fresh Fruit, demuestra cómo este hecho ha sido medular para la expansión alcanzada: de acuerdo con la firma, el top 10 de productos agrícolas exportados en el 2025 concentró cerca del 78% del valor total de envíos, con el arándano posicionándose como la estrella de la canasta.

Las exportaciones del ‘oro azul’, de hecho, alcanzaron un volumen de más de 412 mil toneladas, valorizadas en cerca de US$2.500 millones, con un precio promedio que declinó levemente (-2%) sin restarle competitividad al sector. Le siguieron los envíos de uvas, cuyas ventas alcanzaron cerca de US$2.000 millones tras sumar más de 750 mil toneladas; y posteriormente las exportaciones de café, producto que tuvo un ciclo de valorización clave en el 2025 para llegar hasta los US$1.908 millones de valor exportado.

(Infografía: Raúl Rodríguez / El Comercio)

“La agroexportación, que crece de manera importante, se mantiene generosa a nivel de beneficios, impulsándonos a reinvertir nuestras utilidades para obtener una mejor infraestructura y desarrollo”, comenta a Día1 Alfonso Bustamante Canny, presidente del Directorio de Agrícola Cerro Prieto (ACP), tras destacar que el 2025 fue un año de retos y de crecimiento para su compañía.

Así, el 2026 encuentra a la agroexportación peruana en una nueva etapa, más allá de los picos de precios, donde será clave sostenerse en un entorno más selectivo y donde la inversión en desarrollo será vital para crecer.

Arándano, uva y palta: productos clave

Entre los principales actores del rubro agroexportador se prevé que los arándanos continuarán siendo el pilar de la canasta este 2026. Elkin Vanegas, presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de la Asociación de Exportadores (Adex), anticipa una expansión más moderada en volumen, con el foco en productividad, mejora genética y tecnificación; atributos que serían clave para sostener el liderazgo de los arándanos peruanos y reforzar la marca “arándano de origen Perú”.

Ricardo Naranjo, CEO de Camposol, remarca que la compañía ve presiones al alza en los arándanos ante “restricciones de oferta en algunos mercados”, añadiendo que este fruto permanecerá como “el principal motor del negocio” de la corporación.

“Durante Fruit Logistica 2026 (evento celebrado en Berlín) presentamos oficialmente ORIGEN, nuestro programa de mejoramiento genético que tiene más de nueve años de desarrollo, con las nuevas variedades de arándanos Sol One y Maia Blue. Estas forman parte del plan de recambio y crecimiento de los próximos años”, precisa el ejecutivo respecto al desarrollo de nuevas variedades; una cualidad que ha destacado a los agroexportadores peruanos a nivel internacional.

Camposol es el mayor exportador de arándanos peruanos al exterior.

Según datos de Fresh Fruit, Camposol se posicionó como el principal exportador agrícola del país en el 2025 y concentró, asimismo, la mayor parte del valor exportado de los arándanos (13,17%), seguido por Hortifrut (7%) y Complejo Agroindustrial Beta (7%).

Por su lado, Bustamante Canny, de ACP, comenta que, aunque la producción de arándanos de la agrícola fue menor de la esperada para el 2025, los mercados reaccionaron favorablemente a nivel de precios y demanda, lo que resultó en beneficioso para la compañía.

“El negocio de arándanos ha cambiado muchísimo: empezamos con dos variedades que ya han sido superadas largamente con una nueva genética. Estamos reemplazando nuestras variedades actuales con una inversión muy fuerte, de cerca de US$120 a US$140 mil por hectárea, mediante un programa muy agresivo de reemplazo de las 1.800 hectáreas de arándanos que tenemos. En paralelo, estamos creciendo en otras zonas con las nuevas variedades”, detalla Bustamante, tras mencionar que ACP ha cerrado una alianza con una universidad de EE.UU. que hoy domina la genética en el sector del ‘oro azul’.

A decir de Vanegas, de Adex, Estados Unidos se mantendrá como principal destino de los arándanos (48% del valor exportado), seguido por Países Bajos (24%); mientras que Asia aparece como un destino clave para la próxima expansión de este fruto, luego de que las compras de arándanos peruanos por parte del mercado chino aumentaron un 176% el año anterior.

China ya registra el 10% del valor exportado de este producto, y Vanegas ve potencial, también, en los mercados de la India, el sudeste asiático e Indonesia, “donde la industria confía en que las ferias y acciones de promoción recientes se traduzcan en mayor demanda durante este año”.

Asia aparece como un destino clave para la próxima expansión de este fruto, especialmente el gigante asiático.

En cuanto a la uva, el sector apunta a un crecimiento moderado para este 2026, apoyado en la diversificación varietal –solo en Piura hay cerca de 24 variedades plantadas en 5.000-6.000 hectáreas– y en la capacidad de ajustar la mezcla a las preferencias de mercados clave.

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), enfatiza que, al igual que con los arándanos, en el país se siembran variedades de uva adaptadas a mercados específicos, siendo los principales clientes Estados Unidos (51%), Países Bajos (13%) y México (9%). Según Vanegas, el objetivo es sostener la reputación de proveedor confiable y ganar espacio en Asia y Medio Oriente, donde la diferenciación varietal y la calidad serán determinantes en un entorno más competitivo.

¿Cómo llegará la exportación de uva peruana al 2026? (Foto: Andina)

En el mercado de la palta, las exportaciones ascendieron a más de US$1.600 millones. Tanto Vanegas (Adex) como Naranjo (Camposol) y Bustamante (ACP) coinciden en que 2026 será un año desafiante en precios por la mayor disponibilidad desde Perú, pero con ventajas estratégicas: una doble ventana de producción al norte y al sur, tecnificación acelerada y una imagen de origen confiable que puede capitalizarse en Europa, Asia y Medio Oriente.

Bustamante enfatiza, de hecho, que Agrícola Cerro Prieto registró una producción récord de palta en el 2025, con un poco más de 50 mil toneladas, por lo que ahora avanzan en un proceso de integración vertical para mejorar la experiencia del consumidor americano y europeo por el consumo de palta peruana.

“Hemos empezado en la Unión Europea, asociados con un distribuidor nuestro, a madurar nuestra fruta adecuadamente –específicamente la palta–, y a través de eso mejorar la calidad. En Estados Unidos estamos esperando adquirir una pequeña empresa para hacer exactamente lo mismo y potenciar nuestra oferta exportadora”, anuncia el ejecutivo.

Agrícola Cerro Prieto prevé que sus nuevos planes de distribución de sus paltas en Europa y EE.UU. (con la adquisición y asociación con plantas de producción) para ser más competitivos con la exportación mexicana.

Café y cacao: precios a prueba

Rony Corvera, director de la consultora Preciso, anota que para el café y el cacao la foto del 2025 fue excepcional y será muy difícil de repetir. Corvera apunta que el caso del café ha sido emblemático, pues aunque las toneladas exportadas de este insumo crecieron apenas 1%, el valor exportado registró una expansión del 68%. El precio promedio del café, en esa línea, cotizó a US$7,58 por kg, gatillado por problemas de producción que se presentaron en Minas Gerais, Brasil (principal productor mundial de café), los cuales llevaron a que el valor del commodity se dispare a nivel global.

José San Martín, vicepresidente del Comité de Café y Cacao de ADEX y general manager de Romex –dueña de la marca Cafetal–, anticipa que este 2026 el precio internacional del café podría incluso situarse hasta US$250 el quintal, cerca de 40% por debajo de su cotización en el 2025. Así, proyecta una caída de al menos 30% en la facturación por café, con la campaña entrando de lleno entre marzo y abril bajo nuevos niveles de precios y en un año que será de “reacomodo” para el mercado y sus distintos jugadores.

Según FreshFruit, el pico de valor se dio en octubre (US$332 millones) y setiembre (US$330 millones), meses que también concentraron volumen (42.983 y 45.717 toneladas, respectivamente).

San Martín también ve acotado el potencial de expansión del mercado de café de exportación por la regulación europea contra la deforestación (EUDR), que limita nuevas áreas de cultivo y obliga a intensificar los rendimientos en las ya existentes. “La agenda pasa menos por crecer en área y más por renovar plantaciones envejecidas y elevar una productividad promedio de las tierras, que todavía es baja, incorporando variedades más modernas y de mayor rendimiento”, comenta.

El cacao vivió un ciclo similar, pero con cifras aún más contundentes. Tras el alza de 128% del precio en el 2024, en el 2025 las exportaciones de este fruto cerraron con un nuevo récord de US$1.510 millones, con el precio promedio todavía al alza a nivel internacional. Sin embargo, la expansión no vino por grandes incrementos de áreas de producción.

Corvera advierte que el mercado que empujó al alza el precio del cacao “entra en una etapa más selectiva”, luego de que la demanda mostrara señales de fatiga. Fue el caso de la gigante Barry Callebaut, por ejemplo, que reportó caídas del 22% en el volumen de su división de cacao en medio del incremento de costos.

Asimismo, Corvera enfatiza que la producción mundial de cacao este 2026 verá una normalización a raíz de mejores condiciones y recuperación de la producción en África, lo que está llevando a que el precio se estabilice.

Según FreshFruit, el diferencial para los exportadores de cacao peruano será sostener valor con mejor ejecución, más que apoyarse en un ciclo de precios favorables.

En este escenario, San Martín y Corvera consideran que el diferencial para el Perú no será “producir más”, sino “producir y exportar mejor”, optando por procesar el fruto y añadir valor agregado (en productos como pastas, mantecas, coberturas y chocolates).

Panorama para el año

En medio de la reconfiguración de expectativas con algunos productos de la canasta exportadora, el Centro de Investigación de Economía y Negocios de Adex proyecta para este año un crecimiento de 8,8% en las agroexportaciones (tradicionales y no tradicionales); una meta ambiciosa, pero que conecta con el nivel alcanzado por el sector.

No obstante, Naranjo (Camposol) advierte sobre factores climáticos que podrían impactar los volúmenes productivos y generar ajustes en el balance entre oferta y demanda, como el caso de la alerta por El Niño costero.

El último viernes, la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño anticipó que el evento iniciaría a partir de marzo y podría extenderse hasta noviembre del presente año, con lluvias de mediana a alta intensidad que ya vienen afectando diversas zonas del norte del país.

Enfen prevé que, desde marzo, podrían darse condiciones cálidas débiles asociadas a un posible fenómeno de El Niño costero también débil. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui

Amaro, de AGAP, precisa que aún se debe conocer si El Niño costero anticipado será débil, moderado o fuerte, ya que puede condicionar el crecimiento económico para todo el año. Un segundo riesgo, agrega, está en el cambio de gobierno, pues diversos candidatos a la presidencia plantean derogar la nueva ley agraria.

“Mientras El Niño es un fenómeno natural, las propuestas ideológicas que afectan la seguridad jurídica pueden causar daños más profundos y de retorno lento”, puntualiza.