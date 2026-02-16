Por Paola Villar S.

El sector agroexportador peruano continuó demostrando su solidez al cierre del 2025, anotando un nuevo récord que consolida al Perú como un protagonista en el tablero comercial mundial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.

Khipu, startup peruana de rendición de gastos, se expandirá hacia Chile y Colombia este año: este es su plan
Día 1

Khipu, startup peruana de rendición de gastos, se expandirá hacia Chile y Colombia este año: este es su plan

La agroexportación peruana se alista para un 2026 con retos en el camino: ¿Qué se espera para el top 5 de productos de la canasta?
Día 1

La agroexportación peruana se alista para un 2026 con retos en el camino: ¿Qué se espera para el top 5 de productos de la canasta?

Caja Arequipa ha desembolsado más de 300 créditos en dos meses vía WhatsApp: ¿Cuánto crecería el canal?
Día 1

Caja Arequipa ha desembolsado más de 300 créditos en dos meses vía WhatsApp: ¿Cuánto crecería el canal?

Petro-Perú: un tema de gobernanza
Día 1

Petro-Perú: un tema de gobernanza