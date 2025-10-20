La conectividad, las alas que el Perú necesita para crecer

En un país como el Perú, diverso en geografía, cultura y talento, conectarnos con el mundo no es un lujo, es una condición para crecer. Cada ruta aérea que se abre no solo acerca destinos; también abre puertas a nuevas oportunidades. En tiempos en los que la movilidad es estratégica, la conectividad aérea se convierte en un motor clave para construir un futuro competitivo e inclusivo.

Solo en 2024, más de 42 millones de personas se movilizaron por vía aérea en el Perú, y en la primera mitad de este año los aeropuertos trasladaron 21,5 millones de pasajeros, un 7,6% más que en el mismo período anterior, según Comex Perú. Con la inminente operación del nuevo Jorge Chávez, el país tiene la oportunidad histórica de consolidarse como hub regional, conectar Sudamérica con el mundo y atraer más turismo e inversión.

La conectividad es mucho más que mover pasajeros. Es integrarse a cadenas globales de valor, atraer capital en sectores como comercio, gastronomía e innovación, y posicionar nuestras ciudades como centros de intercambio cultural y económico. Cada avión que despega no solo transporta viajeros, también lleva oportunidades para el desarrollo del país.

El gran reto está en acompañar ese potencial con infraestructura moderna y políticas competitivas. La expansión aeroportuaria es un pilar central. Mientras aeropuertos como Santiago y Panamá han ampliado sus mangas de embarque a gran escala, Lima contará con 29 en el nuevo terminal, un avance significativo que exigirá una operación alineada con la creciente demanda para recuperar competitividad. También la política tarifaria merece atención, pues la TUUA propuesta para conexiones internacionales genera preocupación en las aerolíneas al compararla con otros aeropuertos de la región. Otro frente crucial es la sostenibilidad. La industria debe crecer con responsabilidad, reduciendo su impacto ambiental y apostando por la innovación.

Avanzar en esta dirección requiere coordinación entre sector público y privado, con infraestructura moderna, políticas que promuevan la sostenibilidad y mecanismos de financiamiento que hagan viables las nuevas tecnologías. Solo así el Jorge Chávez podrá convertirse en un motor de conectividad regional.