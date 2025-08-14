La Curacao se renueva con formato de tienda ‘shop in shop’: Tesla, Go Pro y las otras marcas que están ahí, ¿vienen más?

La Curacao, del grupo Conecta Retail y hermana de tiendas Efe renueva su tienda icónica ubicada sobre la avenida Javier Prado en San Isidro, con lo que marca el inicio de un nuevo formato ‘shop in shop’ para convertirla en referente del país en tiendas de electrodomésticos y tecnología con la llegada de marcas top como Tesla, Amazon y lo último en tecnología, dado que apuntan a que sea un espacio de experiencia y servicio para los clientes, cuentan Robert Schuldt (RS), Gerente General de Conecta Retail, y Arturo Montalván (AM), gerente de Marketing y de Inteligencia de Negocios corporativos del holding. Además, podrían tener un segundo local‘shop in shop’ en Lima, a fin de aumentar su posicionamiento en la capital. Dentro de su análisis del mercado, destacan la venta de telefonía, así como el avance y llegada de marca chinas de alta calidad en electro.

- ¿Cómo ha sido el año para La Curacao? Han iniciado la reconversión de su tienda icónica en Lima en la Av. Javier Prado, ¿cómo se engrana a su estrategia de posicionamiento y expansión?

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

RS: La Curacao, de Conecta Retail, este año le está dando foco a una tienda en Lima. Hoy en día, nuestra venta es muy importante en provincias, donde se produce el 80% de nuestras ventas y el 20% en Lima. Nuestra participación de mercado es mayor en provincias pero estamos creciendo en Lima con tiendas, ya tenemos 40 locales en la capital, 10 de ellas en ‘malls’. Y ahora ya tenemos un modelo interesante en Lima para seguir ganando ‘market share’.

Y, precisamente, en nuestra tienda de la av. Javier Prado, que es un icono para nosotros por su ubicación, estamos haciendo una inversión importante. No renovamos la tienda desde el 2016 y ahora vemos la oportunidad de que se convierta en una tienda referente en la venta de electrodomésticos en Lima y el país. Y sea nuestra tienda número 1 en ventas.

- ¿En qué consistirá esta renovación para llegar a este objetivo?

RS: Queremos que sea la tienda número 1 y facture más de S/20 millones al año. En base a los insights que hemos visto de los clientes, vemos que los consumidores buscan mucha modernidad, lo último en tecnología y verlo físicamente. Y es por eso que por primera vez tendremos nuestra una tienda con formato ‘shop in shop’, donde las marcas tienen la posibilidad de armar su propia tienda. Las marcas de TV tienen sus propios corners, su spot con productos de última tecnología y con una persona que lo va a ayudar a conocer de la tecnología. Y en el segundo piso de la tienda tendremos la primera tienda física de TCL en el Perú con su modelo de ‘perfect store’, con lo último de su portafolio, desde el televisor de 116 pulgadas hasta línea blanca, climatización y más productos.

Conecta Retail impulsará nuevo formato con La Curacao. (Foto: difusión).

- ¿Qué otras marcas de última tecnología tendrán sus propios spot en la tienda ‘shop in shop’?

RS: Estamos incorporando marcas que no teníamos de una manera física en la tienda como Starlink, que es el e -commerce de Elon Musk, Tesla, Go Pro, Amazon y otras marcas. Instalar programas, juegos, antivirus, lo que necesite el cliente lo haremos de una manera interactiva dando una mayor experiencia. Tenemos unas 50 marcas en la tienda. Y, además, tendremos un ‘córner’ de nuestro ‘marketplace’ Juntoz para que puedan acceder a otras categorías.

Estos modelos se ven en otros mercados. Por ejemplo, hay una tienda de Apple en Best Buy, y va a entrar un Ikea dentro de un Best Buy también. Nos hemos inspirado en eso.

- ¿Otras tiendas de La Curacao se convertirán en ‘shop in shop’?

RS: Dependiendo del éxito -no tenemos duda de que va a ser un éxito por el apoyo de las marcas-. Vamos a trasladar este modelo a algunas otras tiendas de la cadena, sobre todo, a las que tenemos en centros comerciales.

- ¿La siguiente tienda ‘shop in shop‘ estaría en Lima?

RS: Sí. En la capital tenemos una participación más baja que en provincias, pero viene creciendo. Nos ha ido muy bien con la apertura en centros comerciales.

- ¿Esta estrategia de ‘shop in shop’ estará más enfocada en La Curacao que en Efe?

RS: Sí, estamos buscando implementarla más en La Curacao por dos cosas fundamentales. Una es por el posicionamiento de marca de La Curacao, que está más enfocada en la tecnología , por lo que tenemos una oportunidad muy grande y dos, porque las tiendas de La Curacao son más grandes que las de Efe. En promedio nuestras tiendas en Conecta Retail son de 300 m². Sin embargo, las que tenemos en centros comerciales en Lima, que son de La Curacao, son de 500 m2. Este modelo ‘shop in shop’ requiere metros cuadrados. Y, estaría en Lima para ganar más participación de mercado.

AM: Uno de los compromisos que tenemos es que lo último en tecnología que llegue al Perú lo tengamos en La Curacao. Al consumidor peruano le gusta explorar mucho por Internet, pero también ir a tocar el producto, probarlo y ver cómo funciona. Por eso los centros de experiencia y ‘shop in shop’ serían el futuro, está pasando en todos los lugares del mundo.

- ¿Cuánto están invirtiendo en este nuevo concepto de ‘shop in shop’ con La Curacao?

RS: Aproximadamente S/1 millón, esa inversión incluye todo, desde la fachada hasta la parte interna de la tienda y otros temas adicionales que hemos mejorado: el ‘layout’, el ‘back office’, el almacén, más puntos de venta, etc.

- A inicio de año anunciaron una inversión de más o menos US$10 millones en 10 tiendas, ¿esta renovación está dentro de la proyección de inversión?

RS: Sí, queremos abrir en 10 tiendas en total. Ya venimos renovando y la idea sería, de acá al cierre de año, poder abrir el resto de las tiendas que tenemos consideradas. Y, poder tener otra tienda ‘shop in shop’ más adelante, quizá el próximo año, en un centro comercial.

“Queremos que lo último que llegue de tecnología esté en La Curacao, este local será el referente y nuestra tienda número uno en ventas”.



- ¿Las nuevas tiendas serán tanto de La Curacao como de tiendas Efe?

RS: Sería una mezcla, pero el formato (de las nuevas tiendas) es uno más chico, de unos 100 m2. Este año ya abrimos 3 tiendas de las 10, en Las Lomas, Zarumilla, y una más. Este formato de 100 m² es para llegar a ciudades donde no llega oferta de venta de electrodomésticos con ‘retail’ moderno. Ahí apuntamos a llegar a ciudades de 50 mil habitantes para ofrecerles su primer electrodoméstico con acceso a crédito. Vemos qué marca está más fuerte en la ciudad y ahí elegimos con cuál ir.

- Como parte del crecimiento omnicanal de La Curacao lanzaron también ’lockers’ para la entrega de sus ventas online, ¿se mantienen?

RS : Esta estrategia, como parte de la omnicanalidad, era colocar ‘lockers’ en lugares donde no teníamos una tienda física. Hoy día ha cambiado un poco esa estrategia, porque ya hemos abierto varias tiendas en Lima. Entonces, hoy día ya tenemos en centros comerciales. Lo vamos a retomar, pero estamos analizando en qué centros comerciales nos convendría hacerlo en función de la venta del e-commerce en la zona de influencia del ‘mall’.

- Y dentro de las 10 tiendas, ¿qué ciudades están mirando?

RS: Todas son tiendas en ciudades de provincias con entre 50.000 y 100.000 habitantes, estamos viendo alternativas, por ejemplo, en Anta, en Cusco. Queremos llegar a lugares donde no llegan otros.

- ¿Cómo analiza la competencia actual del mercado entre las tiendas especializadas en tecnología? Es un mercado que en los últimos años ha tenido varios cambios.

RS: Hoy el mercado electro mueve S/8.000 millones, que incluye electrodomésticos y telefonía. Hoy día prácticamente se divide en un tercio de las ventas a través de tiendas por departamento, un tercio supermercados y un tercio en tiendas especialistas. Después de pandemia se reguló un poco el mercado. Hubo una tienda especialista que se fue del mercado y también otra tienda departamental salió del mercado por la demora en la adaptación al e-commerce. En el 2019, el e-commerce en electro era 10% de la venta, hoy es 25%. Y, este último año ha bajado un poco frente al año anterior por la gente volviendo a las tiendas físicas. A los que hagan un buen mix entre la venta digital y la experiencia omnicanal les irá bien y nuestro modelo va hacia eso. En total, tenemos 196 tiendas, al final de año serán 202. Hoy estamos en el ‘top of mind’ de las marcas de tiendas de electrodomésticos.

Robert Schuldt (RS), Gerente General de Conecta Retail.

- ¿Cuánto tienen de ‘market share’?

RS: Aproximadamente 18%.

- Con la nueva tienda ‘shop in shop’ y este avance en Lima, ¿cómo esperan que cambie el hecho de que Lima solo represente el 20% de las ventas?

RS: En el año esperamos facturar S/1. 200 millones, que es un crecimiento de 10% respecto al 2024. Y nos gustaría que la venta de Lima llegue a un 30% o más. La tienda ‘shop in shop’ es la número 1 en retiro en tienda en el Perú. Es una ubicación muy potente para la omnicanalidad.

- ¿Cuál es el ticket promedio al que apuntan en la renovada tienda?

RS: Nosotros queremos que sea por lo menos 20% más que el promedio de las tiendas, que es de S/1.000. Por eso estamos incluyendo marcas que van a dar un valor distinto. Además está la venta ‘crosselling’ que se busca generar dentro de la tienda.

- ¿Cuáles son los productos que tienen mayor demanda en lo que va del año? ¿Ha influido en ello que hubiera un invierno anticipado?

RS: Ha sido un invierno fuerte. El mercado ha crecido en lo que va del año 7,5% y las categorías que más han crecido son lavadoras, con un 20%. Es una categoría que la gente compra cuando hace frío. Por los eventos deportivos también han crecido mucho la venta de televisores. Y otra categoría dinámica es telefonía, por la tendencia del consumidor de tener lo último en tecnología. Esas tres son las que tienen mayor crecimiento. Nosotros como Conecta Retail venimos ganando un punto de participación de mercado en lo que va del año.

Los consumidores buscan productos con mejores prestaciones y más tecnología. (Foto: Eduardo Cavero) / EDUARDO CAVERO

- ¿Las lavasecas también se cuentan en la categoría de lavadoras?

RS: Sí, dentro de la categoría están las dos. Pero, aún solo el 40% de los hogares cuenta con lavadoras, por lo que la demanda se da o por los que renuevan o por quienes van por su primera lavadora. Eso hace que la venta de la categoría sea la de mayor crecimiento.

- Y en el caso de telefonía, ¿la tendencia va hacia la búsqueda de mayores prestaciones?

RS: Sí, en telefonía se busca productos de alto ticket o con muchas mejores características técnicas. Están renovando muchísimo los equipos y las renovaciones se están dando más hacia productos liberados. Ya mueven S/2.000 millones los celulares desbloqueados. El 55% del mercado es ahora desbloqueado en el mundo y la tendencia es esa.

AM: Es algo que va a seguir sucediendo. Además, han entrado muchas marcas chinas de muy buena calidad, con prestaciones de grandes marcas. Esto te da la posibilidad de tener un equipo con prestaciones de alta gama por un precio de gama media. Y esto no se ha quedado en telefonía, ya se ve en televisores. El líder en venta de unidades ahora es una marca china. Es bueno para el cliente.

RS: Y son marcas que además hacen inversiones muy fuertes, como TCL ahora con su ‘perfecct store’ en nuestra tienda ‘shop in shop’ de La Curacao. El mercado se está dinamizando mucho.

- ¿La parte experiencial, que los clientes puedan conocer los productos en tienda, juega un papel más relevante?

RS: Exacto, y eso se podrá ver en nuestra tienda. Vamos a tener ‘shop in shop’ de Oppo, Samsung, TCL, entre las otras marcas. El cliente verá los productos, los podrá usar, verá sus características y acompañará la experiencia un asesor. Al peruano le gusta arriesgarse, probar, siempre que tenga el costo- beneficio alineado.