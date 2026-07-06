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Resumen

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Ximena Vega Amat y León, CEO Claridad Coaching Estratégico, analiza la FIFA versus las marcas.
Ximena Vega Amat y León, CEO Claridad Coaching Estratégico, analiza la FIFA versus las marcas.
Por Ximena Vega Amat y León

Para una marca creativa no hay nada mejor que la FIFA te diga: “oye, me estorbas”. Sobre todo cuando el Mundial se juega en la meca del capitalismo: Estados Unidos. La batalla de las marcas empezó en Santa Clara, California, cuando la FIFA le pidió a Levi’s tapar el logo de su propio estadio: Levis Stadium. ¿Cómo se ingenian las marcas que no son auspiciadoras del Mundial para seguir participando de la fiesta del fútbol?

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.