La final de la Copa Libertadores 2025 en Lima: ¿Qué sorpresas nos prepara la Conmebol?

Seis años han pasado desde el partido en Lima entre River Plate de Argentina y Flamengo de Brasil por la gran final de la Copa Libertadores en noviembre de 2019. La capital del Perú vivió algo inimaginable, pues se trató de la primera final de un partido único en la historia de la Copa Libertadores disputado en el estadio Monumental (Universitario de Deportes), con una capacidad de 80 mil espectadores. Para analizar las oportunidades de Lima como sede de la gran final, se debe partir por un punto que marca un diferencial y es que la final del 2019, asignada inicialmente en Santiago de Chile, tuvo que ser cambiada a pocas semanas de su realización por Conmebol debido a la crisis política y social que vivió el país sureño. Varias activaciones y eventos previos se replantearon y muchas de ellas no llegaron a realizarse en Perú. Y quiero partir por este cambio, pues a pesar de que en las últimas semanas hemos vivido momentos de cambio a nivel político y movilizaciones sociales diversas, la organización siempre se mantuvo firme en Lima como sede del evento deportivo. No por algo son 194 países los que tienen los derechos para transmitir la gran final en todo el mundo.

Atrás quedo el pedido de Samir Xaud, presidente de la CBF, quien al conocer que dos equipos brasileños llegaron a la final, sostuvo que lo mejor era mover el partido a ciudades como Brasilia o Belo Horizonte, y que se comprometían además a hacer una fiesta mucho más grande. Conmebol no dio su brazo a torcer.

¿Qué esperamos ver días previos al evento? Se han preparado dos espacios claves para los fans. El primero es el “Fan Fest”, que a diferencia de la primera final de Lima –realizada en Los Domos de la Costa Verde– ahora se realizará en el Convexia Expo Centel del Jockey Club. Este evento irá del 26 al 28 de noviembre (de 4pm a 10 pm) y el ingreso será gratuito. Este será el espacio donde las marcas oficiales de la competencia como Amstel, Coca-Cola, DHL y Mastercard podrán acercarse a sus públicos con activaciones entretenidas y disruptivas. Asimismo, habrá una zona especial de juegos y tiendas dedicada a los niños, pues para la organización es muy importante conectar con nuevas audiencias. Además, habrá pantallas gigantes, ‘food trucks’ y venta de ‘merch’ oficial de la final.

Al segundo espacio que van a utilizar se le denomina “Hospitality Libertadores Club” y estará en la cancha alterna del estadio Monumental. Sólo abrirá el día partido. Aquí el acceso será exclusivo para los invitados de los ‘sponsors’ oficiales

y los que tengan acceso a las entradas de categoría 1. Un espacio aproximado de 7.000 m2 y en el que se estima recibir a más de 4.000 asistentes entre locales y turistas.

Los días pasan y todo va quedando listo para la mayor fiesta de América. La Conmebol no ha dejado esta vez nada al azar. El público peruano tiene una gran responsabilidad para que este tipo de eventos deportivos se sigan repitiendo. Ya tenemos a los Juegos Bolivarianos en Lima y Ayacucho para fin de año, así como los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en el 2027. Todos debemos sumar desde nuestro lado para que Lima sigua siendo sede de grandes eventos deportivos y Perú esté (al fin) en los ojos del mundo.