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Resumen

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La gastronomía peruana ya conquistó uno de los territorios más difíciles, el paladar del mundo.
La gastronomía peruana ya conquistó uno de los territorios más difíciles, el paladar del mundo.
Por Fiorella Gil Mena

La gastronomía peruana ya conquistó uno de los territorios más difíciles, el paladar del mundo. El ceviche, el lomo saltado, el pisco sour y una larga lista de productos y técnicas dejaron de ser exclusivos de las mesas peruanas y hoy forman parte de la oferta gastronómica de distintas ciudades. Pero detrás de ese reconocimiento hay una oportunidad que recién empieza a tomar otra dimensión: convertir el éxito de la cocina peruana en negocios, marcas y modelos capaces de cruzar fronteras.

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