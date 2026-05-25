El Perú enfrenta sus principales problemas estructurales no por falta de recursos o diagnósticos, sino por la persistente improvisación en la conducción del Estado. En las últimas décadas, la ausencia de planificación efectiva, la alta rotación de funcionarios y la debilidad de capacidades técnicas han limitado la ejecución de políticas públicas y deteriorado la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

La planificación pública suele ser injustamente reducida a un ejercicio burocrático asociado a documentos, matrices e indicadores. Sin embargo, cuando está articulada a capacidades técnicas y liderazgo político, se convierte en una herramienta esencial para mejorar la gestión pública y orientar las decisiones del Estado hacia resultados concretos y sostenibles.

En el Perú hemos normalizado una gestión pública reactiva, marcada por la improvisación y la lógica del corto plazo. El resultado es conocido: baja ejecución de proyectos relevantes, servicios públicos deficientes y una creciente desconfianza ciudadana.

Planificar significa definir objetivos claros, priorizar recursos escasos, coordinar sectores y construir políticas públicas con evidencia. Una buena planificación permite que el Estado anticipe problemas en lugar de solo responder a crisis. También reduce espacios para decisiones discrecionales y para la captura política de instituciones públicas.

Hoy, la discusión no debería centrarse únicamente en propuestas generales o discursos confrontacionales. El verdadero desafío es quiénes tendrán la capacidad de gestionar el Estado y ejecutar políticas públicas de manera efectiva.

El Perú necesita autoridades que entiendan que gobernar implica articular visión política con capacidad técnica. Necesita funcionarios públicos que sepan diseñar, implementar y evaluar políticas; que conozcan el territorio, pero también el funcionamiento del aparato estatal. Sin equipos técnicos sólidos, incluso las mejores propuestas terminan diluyéndose entre la improvisación y la inercia burocrática.

Fortalecer la planificación pública no es un asunto menor ni exclusivamente técnico. Es una condición necesaria para recuperar la confianza en el Estado y avanzar hacia un desarrollo más sostenible, eficiente y equitativo.