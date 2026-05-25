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Resumen

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Elsa Galarza, profesora-Investigadora de la Universidad del Pacífico, analiza la gestión pública no se improvisa. (Foto: MTC)
Elsa Galarza, profesora-Investigadora de la Universidad del Pacífico, analiza la gestión pública no se improvisa. (Foto: MTC)
Por Elsa Galarza

El Perú enfrenta sus principales problemas estructurales no por falta de recursos o diagnósticos, sino por la persistente improvisación en la conducción del Estado. En las últimas décadas, la ausencia de planificación efectiva, la alta rotación de funcionarios y la debilidad de capacidades técnicas han limitado la ejecución de políticas públicas y deteriorado la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.