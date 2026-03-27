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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza la herencia
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza la herencia
Por María Rosa Villalobos

En menos de 10 días, el Congreso ha hecho de las suyas una vez más. Tres normas que afectan el presupuesto público han sido aprobadas por el Pleno y están pendientes de ser ratificadas u observadas por el Ejecutivo. Una de ellas, que habilita el pago de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores CAS, tiene ya el compromiso expreso del presidente José María Balcázar, que el viernes pasado aseguró que publicaría la ley.

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