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Resumen

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Juan Pablo Noziglia, gerente de Inversiones de Prima AFP, analiza la hormiga que no abrió el granero.
Juan Pablo Noziglia, gerente de Inversiones de Prima AFP, analiza la hormiga que no abrió el granero.
/ Leandro Britto
Por Juan Pablo Noziglia

La fábula es conocida: mientras la cigarra canta todo el verano sin ahorrar nada, la hormiga carga grano tras grano hacia su granero, sin prisa y sin pausa. Nadie mira dos veces una sola semilla. Pero cuando llega el invierno, la cigarra golpea una puerta vacía, y la hormiga abre un granero que creció en silencio durante meses.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.