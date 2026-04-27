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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza la IA no quiere tu trabajo, quiere un buen prompt
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza la IA no quiere tu trabajo, quiere un buen prompt
Por María Rosa Villalobos

Es lógico que las grandes tecnológicas del mundo sean las principales interesadas en tomar decisiones para priorizar el avance de la Gen-AI (la IA que aprende y genera contenido) en sus propias operaciones. ¿El miedo de ser reemplazados finalmente se materializa? Para los casi 8.000 empleados de Microsoft que calificarían para al retiro voluntario recientemente promovido por la compañía, la respuesta es sí. La empresa busca enfocar su gasto en infraestructura IA y la cifra superaría los US$100 mil millones. Y no está sola en esta carrera. Meta y Apple se encuentran en la misma transición. La compañía de Zuckerberg anunció también recortes de personal del casi 10% para mayo; su mensaje, aunque no directo, es claro: la inversión en IA es inevitable y costosa.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.