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Resumen

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Juan Carlos Zevallos, gerente general de IBM Perú y Technology Leader de Perú, Ecuador y Bolivia, analiza la IA redefinirá la competitividad empresarial en Perú hacia el 2030.
Juan Carlos Zevallos, gerente general de IBM Perú y Technology Leader de Perú, Ecuador y Bolivia, analiza la IA redefinirá la competitividad empresarial en Perú hacia el 2030.
Por Juan Carlos Zevallos

Ya es una realidad: la inteligencia artificial será un factor determinante para el crecimiento empresarial en los próximos años. Esta afirmación concuerda con los hallazgos de la nueva investigación del IBM Institute for Business Value. A nivel global, por ejemplo, el 79% de los ejecutivos espera que la IA contribuya de manera significativa a los ingresos hacia el 2030, lo que está por encima del 40% actual, una señal clara de hacia dónde se mueven los mercados aún más dinámicos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.