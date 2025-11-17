La IA, una preocupación financiera

El 2025 no ha sido malo para el mercado de capitales estadounidense. A pesar de los vaivenes políticos, el valor de las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa en relación al tamaño de esta economía es el más alto de la historia. Esto, en parte, por el frenesí alrededor de las empresas tecnológicas y, específicamente, a las enfocadas en IA. Este año, la capitalización bursátil de Nvidia alcanzó los US$5 mil millones, superando a otras empresas del mismo rubro como Microsoft, Apple y Alphabet. Así como esta cifra genera muchas expectativas, exacerba varias dudas que ya rondan los pasillos de Wall Street y de los medios especializados alrededor del mundo. ¿Es el mundo IA una burbuja?

Michael Burry, inversor que predijo la crisis financiera de 2008, publicó una serie de mensajes en su cuenta de X la semana pasada que ahondaron en esta preocupación. Según Burry, las compañías de IA estarían utilizando estrategias contables para aparentar un crecimiento más sólido. ¿Cómo? Estarían prolongando la vida útil de sus equipos tecnológicos para reducir los gastos de depreciación y mejorar artificialmente su rentabilidad. Para él, uno de los fraudes más comunes de la era moderna.

Así como Burry ha acertado en el pasado, también se ha equivocado. Y lo cierto es que no existe un manual para identificar burbujas financieras. Sí, por supuesto, hay señales, y la IA parece condensar varias. Si efectivamente tuviéramos frente a una burbuja y esta terminara por reventarse, lo que veríamos serían –como lo calificó The Economist– las implosiones financieras más pronosticadas de la historia.

Las consecuencias que traería un derrumbe del mercado estarían acompañadas por un escenario poco frecuente: déficits muy altos a nivel mundial, un dólar depreciado, una ‘guerra’ arancelaria y un mundo saliendo de tasas de interés altas; circunstancias muy distintas a las del 2008. Quizá estar preparado para el escenario negativo es mucho pedir, pero nadie puede decir que no fue advertido de que las consecuencias serían duras y de largo plazo.