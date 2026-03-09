Escuchar
Erick García Portugal, exdirector general de Hidrocarburos del Minem, analiza la importancia de la planificación energética. | Foto: Difusión
Por Erick García

La emergencia en el sistema de transporte de gas natural ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del sistema energético peruano. Ante esta situación, el Ejecutivo decidió limitar temporalmente la venta de gas natural y priorizar su abastecimiento a los hogares, comercios y al transporte público masivo. Esta decisión ha generado debate en distintos sectores; sin embargo, no solo era adecuada, sino también necesaria y urgente.

