¿La inestabilidad política afecta a las proyecciones de los sectores económicos del país? Esto dicen especialistas

Contabilizar siete presidentes en menos de 10 años es prueba de los vaivenes y la inestabilidad política en la que ha sucumbido el Perú en los últimos años. Y si bien la economía pareciera resistir estos embates, ¿qué efectos se verán en el corto y el mediano plazo? Recordemos que estamos ad portas de un año electoral, un periodo que suele redefinir las proyecciones.

Hasta agosto, la economía peruana acumulaba un crecimiento de 3,3%, según el INEI, a pesar de los remezones políticos internos. Y, al término del 2025, se espera un avance de alrededor de 3,1%, estima Macroconsult.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de la consultora, comenta que, a nivel económico, el cambio de mando y la inestabilidad política han sido percibidos como una situación menor en medio de la crisis interna. Según argumenta, esto se debería a que el perfil del nuevo gobierno no cambió la línea económica. Sin embargo, sí se prevé una mayor cautela en el sector empresarial y en las proyecciones de cara al 2026, un año electoral en el que habrá más incertidumbre. “El espectro está más abierto, hay muchos candidatos. La sensación es que cualquiera puede ganar”, comenta.

Para Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú, hemos normalizado la volatilidad política. Pero, que a luz de la reciente turbulencia no se haya generado un impacto inmediato se debe a que existen candados en el plano legal; “un cierto tipo de orden dentro del desorden”. En esa línea, destaca la Constitución vigente, la labor del Banco Central de Reserva y la poca institucionalidad existente. Es por eso que, pese a todo, se registra un nivel de optimismo en el sector empresarial. “No voy a decir que este entorno político no afecta, pero no ha sido un impacto tan directo. El impacto está en que no crecemos lo que podríamos crecer. Dado el escenario externo, podría ser mucho mayor el crecimiento con un mínimo de estabilidad política”, asegura.

Contabilizar siete presidentes en menos de 10 años es prueba de los vaivenes y la inestabilidad política en la que ha sucumbido el Perú en los últimos años. (Imagen creada por IA)

Sectores e inversión

Desde Macroconsult indican que la volatilidad política se refleja, sobre todo, en los sectores vinculados a la inversión. La inversión privada, según Jiménez, se vería golpeada a inicios del 2026. “Se acumula mucha incertidumbre hacia abril”, anota.

Es así que el sector construcción, importante en la creación de empleo y que va a terminar siendo protagonista este año, podría serlo también el próximo. Sin embargo, advierte Jiménez, también afronta riesgos por la cautela de las inversiones. Otro sector que puede verse complicado es manufactura. Al respecto, Jiménez comenta que hay familias que se abstienen de comprar a largo plazo cuando se acercan las elecciones y que es posible lo mismo pase en el sector inmobiliario. “El próximo año sería más lento”. Esto, en contraste con lo que se observa hasta el momento, explica.

“En este 2025 hemos visto ventas de autos y colocación de créditos hipotecarios a ritmos muy importantes. Me parece que esto se debe a la anticipación o al adelanto de las inversiones. La construcción podría crecer 4,8%”, sostiene. Hacia el 2026, Macroconsult avizora que el sector construcción crecería 3,8% en un escenario base si no cambia la tendencia política. En un escenario de mayor estrés, la cifra alcanzaría el 1,5%.

Desde Macroconsult indican que la volatilidad política se refleja, sobre todo, en los sectores vinculados a la inversión.

De hecho, para este año se prevé que la inversión privada cierre con un crecimiento de 6%, mientras que para el próximo, las expectativas son más conservadoras, con un 3%. Esto, indica Jiménez, se explica por una base comparativa alta, pero también por la incertidumbre que se observa.

Para el especialista, en las próximas elecciones habrá más cautela que en las anteriores. ¿Por qué? “Porque ya nos pasó (lo peor). Siempre un gobierno radical fue una amenaza, pero ya se hizo realidad. Dada la experiencia negativa, esta vez (los inversionistas) serán más cautos”, comenta.

Así también, resalta que otro sector que podría ralentizarse el próximo año es la minería. Los proyectos en curso y anunciados continuarán, pero lo que puede ponerse en riesgo son aquellos que están en la primera fase de adjudicaciones. Para el especialista, el proyecto más importante, Tía María, no se paralizará. Al cierre de este año se espera que la minería crezca 2,2%, y para el siguiente, la expectativa es de 1,3%, ya que hay algunos proyectos, como la Ampliación de Toromocho, que estarán terminando construcción.

Dupuy resalta que la volatilidad política repercute también en una alta rotación de funcionarios, lo que es un aspecto negativo para generar acciones, por ejemplo, contra la inseguridad. Para ello se necesita estabilidad y políticas a largo plazo, afirma. Esto incluso en carteras como la del Ministerio de Economía y Finanzas, que solía ser un ancla dentro del Ejecutivo. “Era de los ministerios más fuertes, pero en los últimos años ha perdido fuerza. No solo cambian ministros, sino también viceministros, directores generales y funcionarios de organismos vinculados como Proinversión, Sunat, entre otros”, dice.

Pero la incertidumbre no se centra en el Ejecutivo, pues el Congreso también se incluye en la ecuación.

Pero la incertidumbre no se centra en el Ejecutivo, pues el Congreso también se incluye en la ecuación. Esto, debido a que hay muchas medidas y proyectos de ley con iniciativa de gasto y beneficios tributarios que impactarán en el largo plazo. Pero no solo eso. Jiménez hace también hincapié en que algunos de los candidatos a la presidencia no han respetado los contratos suscritos y vigentes cuando ejercían un rol público.

Al respecto, Dupuy sugiere poner mucha atención a la contingencia que se tendrá con los arbitrajes internacionales, como el último que sostiene el país con la empresa Rutas de Lima. “Que el país acumule laudos que son considerables (en términos monetarios) va a crear un impacto fiscal importante para los próximos años”, advierte.