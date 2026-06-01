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Resumen

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Karla Verástegui, gerente de Innovación e Impacto Social de Aporta, analiza la innovación que pedimos versus la cultura que impulsamos.
Karla Verástegui, gerente de Innovación e Impacto Social de Aporta, analiza la innovación que pedimos versus la cultura que impulsamos.
Por Karla Verástegui

¿Cuánto nos cuesta la intolerancia al error? No es una pregunta retórica. En un país donde el error pesa más que el intento, la innovación –ese motor que se repite como mantra en directorios y discursos– termina convertida en una declaración de intención. Innovamos en los PowerPoints. En los procesos, somos conservadores.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.